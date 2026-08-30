Courgettes de fin de saison : après avoir vu ma voisine faire cette astuce à la tomate, j’ai arrêté le gratin

Fin d’été, une voisine délaisse le gratin pour des raviolis de courgettes à la ricotta qui cuisent directement dans la sauce tomate. Comment sa méthode transforme un simple plat du soir en numéro bluffant ?

Ma voisine ne fait jamais de gratin avec ses courgettes : ses raviolis à la ricotta cuisent directement dans la sauce tomate

Dans la cage d’escalier, ça sent la tomate qui mijote et l’huile d’olive chaude. On s’attend à un gratin de courgettes lourd, mais chez la voisine, les plats arrivent à table tout en légèreté, avec des parfums de trattoria.

Son secret pour les courgettes de fin de saison ? De faux raviolis sans pâte, farcis à la ricotta, qui cuisent doucement dans une sauce tomate parfumée. Une technique simple, bluffante, qu’on adopte dès qu’on l’a vue faire.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grosses courgettes

✅ 250 g de ricotta bien égouttée

✅ 60 g de tomates séchées à l’huile + 40 g d’olives noires dénoyautées

✅ 500 g de sauce tomate provençale, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi abandonner le gratin pour ces raviolis de courgettes

À la fin de l’été, on ne sait plus quoi faire des courgettes : gratin, poêlée, soupe… toujours la même histoire. Ici, on garde les mêmes légumes, mais on les transforme en petits paquets fondants qui se tiennent et restent légers.

Les raviolis de courgettes à la ricotta offrent le plaisir des pâtes farcies, sans farine ni lourdeur. La courgette joue le rôle de pâte fine, la farce apporte le caractère, la sauce tomate provençale enveloppe le tout.

Comment transformer les courgettes en raviolis sans pâte

On taille d’abord les courgettes en longues lamelles régulières, à l’économe ou à la mandoline. Elles doivent être fines, souples sous les doigts ; sinon, elles cassent au pliage et les paquets s’ouvrent à la cuisson.

Pour la farce, on mêle ricotta, tomates séchées hachées et olives noires. Un peu de poivre, très peu de sel, puis on dépose une cuillerée au centre de deux lamelles croisées, qu’on replie comme un petit coussin bien serré.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les sécher, puis couper de longues lamelles fines dans la longueur. Technique : Mêler ricotta, tomates séchées et olives hachées, assaisonner, puis garnir chaque croix de lamelles. Cuisson : Chauffer l’huile d’olive, verser la sauce tomate, laisser frémir, puis poser les raviolis serrés mais non collés. Finition : Couvrir, cuire à feu doux jusqu’à tendreté, puis ajouter fromage râpé, pignons et filet d’huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile + 🔍 Le secret de l’expert Lamelles très fines et cuisson directe dans la sauce gardent les paquets entiers, fondants, et imprègnent la tomate de ricotta parfumée. ✨ Le twist gourmand : Un peu de parmesan, des pignons torréfiés et quelques feuilles de roquette changent le plat en assiette de bistro. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne faites jamais bouillir la sauce : le feu trop fort ouvre les raviolis et les vide de leur farce.

Comment servir, conserver et varier ces raviolis de courgettes

On les sert brûlants, nappés de sauce, avec un peu de roquette et du pain de campagne pour saucer. Les restes se réchauffent doucement à couvert, à feu doux, sans remuer.