Apéro : ces bouchées façon beignets au chorizo prêtes en 20 min ont éclipsé mes feuilletés, évitez cette erreur

Croquettes chorizo fromage façon faux beignets, croûte dorée et cœur brûlant, ont éclipsé mes feuilletés lors d’un apéro en terrasse. Comment ces petites boules rondes réussissent à être si fondantes sans détremper ni graisser le plateau ?

On dirait des beignets, mais dedans c’est du chorizo : la croquette qui a volé la vedette à mes feuilletés d’apéro

Sur le plateau, on jurerait de petits beignets ronds : croûte dorée, texture gonflée, parfum qui donne faim avant même la première bouchée. Personne ne se doute encore qu’à l’intérieur se cachent chorizo et fromage en fusion.

Quand les apéros s’éternisent sur la terrasse, ces boules dorées font d’un coup oublier vos feuilletés au chorizo. Elles arrivent encore gonflées, cœur brûlant, et disparaissent en quelques minutes. Le secret de cette nouvelle star de l’apéro tient dans une pâte express, à base de chorizo mixé et de fromages.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chorizo doux ou fort, sans peau

✅ 100 g de cheddar râpé

✅ 100 g d’emmental râpé

✅ 3 œufs moyens et 30 g de farine

Pourquoi ces croquettes de chorizo font oublier les feuilletés

Ici, la pâte feuilletée reste au placard. Toute la gourmandise vient de la farce : chorizo finement mixé, cheddar et emmental se transforment en pâte souple qui tient en boule. À la cuisson, cette masse généreuse prend une fine croûte, comme un beignet, tout en restant ultra fondante dedans.

Résultat : plus de garniture que de pâte, un vrai goût de tapas, et surtout moins de gras qu’avec un feuilleté. La cuisson au four ou à l’Air Fryer à 190 °C saisit rapidement ces croquettes chorizo fromage ; le gras du chorizo fond juste assez pour parfumer sans alourdir.

Pas-à-pas : des boules parfaites en 20 minutes

Les œufs et la farine jouent les renforts discrets qui donnent de la tenue. Ils lient le hachis de chorizo et les fromages, empêchent les boules de s’affaisser et offrent cette texture moelleuse qui reste bien ronde une fois cuite.

Astuce de pro : former des boules de la taille d’une grosse noix, toutes identiques, puis les laisser raffermir au frais une vingtaine de minutes. Elles garderont ainsi leur galbe et cuiront de manière uniforme.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer le chorizo sans peau en pâte, verser dans un saladier. Technique : Ajouter fromages râpés, œufs et farine, mélanger jusqu’à pâte bien homogène. Cuisson : Façonner des boules taille grosse noix, les disposer espacées sur papier cuisson. Finition : Cuire 10 à 12 minutes à 190 °C, puis laisser reposer quelques minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min 🔍 Le secret de l’expert À 190 °C, la pâte se fige vite en surface, emprisonne le fromage fondu et évite que le cœur s’échappe. ✨ Le twist gourmand : Rouler les boules dans un voile de chapelure pour un effet beignet ultra croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Former des boules énormes ou les coller entre elles ; elles éclatent, rendent trop de gras et sèchent.

Comment les servir pour un apéro façon tapas

On les sert brûlantes ou tièdes, avec une sauce yaourt-citron, quelques quartiers de citron et une poignée de roquette. Autour, tomates cerises rôties, poivrons marinés ou focaccia tiède complètent un plateau de tapas maison.