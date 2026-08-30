Je fais ce dîner à 2 ingrédients en 20 min : il vide mon frigo et vous allez vouloir la même galette anti-gaspi

Chaque semaine, je prépare la même galette de maïs au fromage râpé, crousti-fondante, prête en moins de 20 minutes. Ce qui change, ce sont les garnitures improvisées avec les restes du frigo, et un détail technique qui fait toute la différence.

À la sortie du four, la croûte craque sous la spatule et le parfum de maïs bien égoutté se mêle au fromage fondu. La galette reste souple sous les doigts, prête à accueillir tout ce qui traîne au frais : restes de poulet, légumes rôtis, saumon fumé, simple salade croquante.

Chaque semaine, on refait la même base ; une galette de maïs au fromage râpé, toujours dorée, toujours fondante. Ce qui change, c’est ce qu’on glisse dedans, selon le contenu du réfrigérateur. Une habitude pratique qui devient vite un rituel du soir ; et si on adoptait cette base unique, à garnir à l’infini ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 280 g de maïs en conserve, bien égoutté et séché

✅ 100 g de mozzarella râpée (ou mozzarella + emmental)

✅ Garniture fraîche : carrés frais, laitue, saumon fumé, avocat, crème balsamique

✅ Restes au choix : poulet rôti, haricots rouges, légumes grillés, feta ou chèvre, herbes

La base que je refais chaque semaine : galette maïs–fromage prête en 20 minutes

La promesse est simple : 2 ingrédients, un four, et une galette de maïs au fromage râpé prête en moins de 20 minutes. On mélange le maïs bien essuyé avec le fromage ; ce duo forme une pâte grossière, qui remplace la pâte à tarte. Sur la plaque, on façonne deux disques épais, façon tortillas géantes. En dorant, le fromage se fige et soude les grains de maïs : on obtient une base crousti-fondante qui se plie comme une galette de sarrasin, sans vaisselle compliquée ni temps de repos.

La technique inratable pour une galette qui se tient (le détail qui change tout)

Le vrai secret, c’est l’humidité. Si le maïs n’est pas parfaitement séché, la galette se délite. On prend donc le temps de l’essorer au maximum au papier absorbant. Deuxième point crucial : l’épaisseur. On tasse bien le mélange, sur un bon centimètre ; trop fin, ça casse, trop épais, ça reste mou. Cuisson à 180 °C, 15 à 20 minutes, jusqu’aux bords franchement dorés. On laisse reposer deux minutes avant de décoller ; c’est là que la structure se stabilise.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 180 °C ; égoutter, sécher le maïs, le mélanger au fromage râpé. Technique : Sur une plaque chemisée, former deux disques épais bien tassés, assaisonner légèrement. Cuisson : Enfourner 15 à 20 minutes jusqu’aux bords dorés ; laisser reposer 2 minutes avant de décoller. Finition : Garnir selon l’envie, plier en deux ou servir à plat, et déguster aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert En séchant le maïs, on limite l’eau ; le fromage fondu crée alors un réseau qui colle les grains entre eux. Avec une couche assez épaisse et une cuisson régulière, la galette reste souple, craquante sur les bords et pliable sans se casser. ✨ Le twist gourmand : Assaisonner la base avec paprika fumé, ail en poudre ou zeste de citron vert, et mélanger mozzarella avec un peu de comté pour plus de caractère. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler trop fin ou garder le maïs humide ; la galette colle, se déchire et ne supporte plus la garniture.

Trois idées de garnitures avec ce qu’il reste au frigo (fraîche, tex-mex, veggie)

Version fraîche : on tartine de fromage frais, on ajoute laitue, saumon fumé, lamelles d’avocat et un filet de crème balsamique. Version tex-mex du lendemain : restes de poulet rôti mijotés avec pulpe de tomate, maïs, haricots rouges et épices douces. Version végétarienne : courgettes ou poivrons grillés, feta émiettée, herbes ; un filet d’huile d’olive, et la galette devient repas complet. Les bases cuites se gardent au frais dans une boîte hermétique, à garnir au dernier moment pour garder le croustillant.