Avant de planter le pin de Weymouth dans votre jardin, cette contrainte méconnue peut tout gâcher

Symbole de paix chez les Iroquois, ce pin géant venu d’Amérique du Nord s’invite désormais dans les jardins français. Où l’installer et quelles erreurs éviter ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Pinus strobus 🌸 Nom courant Pin de Weymouth, pin blanc d’Amérique 📏 Dimensions 15 à 25 m de haut pour 6 à 12 m d’étalement ☀️ Exposition Plein soleil, légère mi-ombre en climat chaud ❄️ Rusticité Jusqu’à -30 °C une fois bien installé 🍂 Feuillage Persistant, aiguilles fines bleu-vert réunies par cinq

Dans les forêts de l’est de l’Amérique du Nord, ce conifère a dominé le paysage pendant des siècles, dressant des troncs qui atteignaient parfois près de 50 m de haut. Aujourd’hui, le pin de Weymouth s’invite dans nos jardins, avec la même allure de géant, mais une étonnante légèreté de silhouette.

Introduit en France dès François Ier puis cultivé à grande échelle par Lord Weymouth, ce grand pin a ensuite servi aux reboisements du Morvan ou de la forêt de Fontainebleau. Avant de lui ouvrir la porte du jardin, mieux vaut cependant connaître ses vrais besoins et la place qu’il va occuper…

Un géant doux au toucher venu d’Amérique du Nord

Pinus strobus, de la famille des Pinacées, est originaire de la zone comprise entre les Grands Lacs et la côte est des États-Unis et du Canada. En conditions naturelles, certains sujets ont atteint près de 40 à 50 m, alors qu’au jardin il culmine plutôt entre 15 et 25 m, pour 6 à 12 m d’envergure. Isolé, il a gardé ses branches basses très longtemps, ce qui lui donne une grande prestance.

Son charme tient beaucoup à ses aiguilles très fines, regroupées par cinq, longues de 6 à 14 cm, souples et étonnamment douces, d’un beau bleu-vert un peu brumeux. Les cônes pendants, allongés, peuvent mesurer jusqu’à 15 à 20 cm et deviennent bruns, résineux, en vieillissant. L’écorce est restée longtemps lisse et brun olivâtre avant de se crevasser et de griser sur les arbres âgés.

Bien le placer : lumière, sol et espace à prévoir

Ce conifère aime les situations dégagées, la cime en plein soleil et le pied dans une terre fraîche, profonde, riche en humus mais bien drainée. Il s’est montré décevant dans les sols lourds, compactés, gorgés d’eau en hiver ou trop calcaires. Très rustique, il supporte environ -30 °C, mais il tolère mal la pollution urbaine et les sels de déneigement ; il convient mieux aux grands jardins de campagne qu’aux cours de ville.

La plantation a idéalement eu lieu à l’automne, la terre étant encore tiède. Au jardin, on a procédé ainsi :

faire tremper la motte pendant que l’on ameublit largement le sol ;

creuser un trou au moins deux fois plus large que la motte ;

installer l’arbre avec le collet au niveau du sol ;

reboucher, arroser copieusement puis pailler sans toucher le tronc ;

en terrain venté, ajouter un tuteur pour aider l’enracinement.

Variétés, entretien et petites alertes sanitaires

L’espèce type convient aux parcs et grands jardins, à planter loin des bâtiments pour lui laisser étendre sa ramure. Pour les espaces plus modestes, les pépinières proposent des formes sélectionnées : ‘Fastigiata’, au port étroit et vertical, ‘Pendula’, au port pleureur très graphique, ‘Blue Shag’, naine et arrondie, parfaite en rocaille, ou encore ‘Louie’, qui éclaire l’hiver d’un feuillage doré. Attention à ne pas le confondre avec le pin de l’Himalaya, aux aiguilles bien plus longues et retombantes.

Une fois installé, le pin de Weymouth a demandé peu de soins : quelques arrosages les premiers étés secs, un apport de compost au printemps, et seulement la coupe des branches mortes. Il a toutefois pu subir la rouille vésiculeuse du pin Weymouth, favorisée par la présence de Ribes (cassis, groseilliers) à proximité, ainsi que quelques pucerons ou scolytes sur les sujets affaiblis. Placé au bon endroit, il devient un repère majestueux pour plusieurs générations.