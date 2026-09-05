Guêpes à table : ne faites plus cette erreur, cette bouteille vide devient un piège imparable en quelques minutes

Barbecue prévu et guêpes déjà en repérage autour de la terrasse cet été ? Avec une simple bouteille vide, un piège maison change radicalement la partie.

Entre rosé, grillades et salades, une invitée s’impose souvent d’elle-même : la guêpe. Cris des enfants, verres qu’on couvre à la hâte, assiettes qu’on remonte en cuisine… La scène se répète chaque été sur les terrasses.

Utile au jardin, où elle croque pucerons et chenilles, la guêpe peut pourtant gâcher un repas par sa passion pour nos desserts. L’idée n’est pas de la supprimer partout, mais de la détourner loin de la table avec un piège à guêpes avec bouteille, ultra simple à fabriquer, pour retrouver des soirées dehors sereines.

Comment fonctionne ce piège maison

Le principe est enfantin : une bouteille plastique se transforme en entonnoir géant rempli d’un mélange attractif. Guidées par l’odeur d’un appât sucré ou protéiné, les guêpes entrent par le goulot, se faufilent le long des parois lisses et ne retrouvent plus la sortie. Quelques gouttes de liquide vaisselle cassent la surface de l’eau : au lieu de flotter, les insectes coulent. Avec un appât plus corsé, ce même système capture aussi le frelon asiatique, sans utiliser un seul gramme d’insecticide.

Fabriquer un piège à guêpes avec une bouteille pas à pas

Nous avons tous déjà bricolé un piège de fortune avant un barbecue ; cette version est plus sûre et beaucoup plus efficace. Munissez-vous d’une bouteille plastique vide, d’un cutter, d’un morceau de fil de fer ou d’une cordelette, et préparez l’appât choisi. Ensuite, suivez ces étapes.

Coupez la bouteille à environ un tiers de sa hauteur et conservez la partie haute.

Retournez ce « goulot » et emboîtez-le comme un entonnoir dans le fond de la bouteille.

Percez deux trous opposés pour passer la ficelle, ou entourez le milieu d’un fil de fer pour créer une anse, puis versez l’appât sur quelques centimètres.

Placez le piège à au moins 3 m de la table, près d’un arbre fruitier ou d’une haie, au soleil plutôt qu’à l’ombre pour que les odeurs se diffusent bien, et gardez quelques mètres de distance avec la terrasse pour ne pas attirer les guêpes sur vos assiettes. Videz vite les poubelles, ramassez les fruits abîmés, rentrez les plats dès la fin du repas : sans buffet à ciel ouvert, les insectes fileront vers la bouteille.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie réalisée Très élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les odeurs fermentées attirent fortement guêpes et frelons ; la forme entonnoir de la bouteille les guide vers le liquide, dont la surface cassée par le produit vaisselle empêche toute remontée. 💡 Le petit plus : Utiliser jus de fruit périmé ou bière éventée : c’est gratuit et encore plus parfumé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : installer le piège trop près de la terrasse ou laisser l’appât vieillir plusieurs semaines, ce qui attire les guêpes exactement là où vous mangez.

Choisir le bon appât et entretenir le piège sans nuire au jardin

Au printemps, utilisez des appâts protéinés (petit morceau de viande ou croquettes humidifiées) très recherchés par les reines ; en été, privilégiez le sucre avec bière et sirop ou jus de fruit fermenté, à changer régulièrement. Dans un jardin très fleuri, mieux vaut des liquides prêts à l’emploi, souvent enrichis en vinaigre pour repousser les abeilles, et surtout pas de miel ni de confiture pure. Dès que le mélange a plus d’une semaine, ajoutez de l’eau, videz le piège dans les toilettes, rincez la bouteille, et pour tout nid visible, appelez un professionnel.

Sources Maison & Travaux

«Ce simple contenant en plastique que tout le monde a chez soi devient un piège fatal pour les frelons asiatiques»