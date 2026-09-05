Potager : pourquoi les carrés en bois disparaissent en 2026, et ce qui les remplace chez les pros surprend
En 2026, des jardins de ville aux potagers de campagne, les carrés bordés de bois disparaissent en silence. Un autre duo, métal et minéral, redessine les potagers et réserve une surprise à ceux qui veulent tout changer.
Entre deux récoltes de tomates et un bouquet de basilic, beaucoup lèvent aujourd’hui les yeux sur leurs carrés entourés de planches fatiguées. Bois qui grise, vis qui sautent, angles qui s’affaissent… le carré potager façon palette n’a plus vraiment le même charme qu’au premier printemps.
En 2026, dans les jardins de paysagistes comme dans les petits potagers de ville, un basculement silencieux s’est opéré : plus personne ne borde ou ne crée son potager en carrés de bois. À la place, un trio discret mais redoutablement chic s’installe et change tout l’allure du jardin.
Pourquoi les bordures en bois ont cessé de convaincre
Le bois a longtemps séduit parce qu’il était simple à monter et relativement économique. Mais exposées à l’humidité, au gel et aux insectes, les bordures se sont vite déformées, ont pourri par endroits, obligeant à les remplacer tous les quelques ans. Entre les traitements, les vis à resserrer et les angles qui s’écrasent, l’entretien est devenu lassant. Dans des jardins de plus en plus soignés, ce matériau a aussi paru moins à sa place : les lignes se brouillaient, alors que l’on cherche désormais un potager net, graphique, visible depuis la terrasse toute l’année.
Le métal et le gravier, le duo qui redessine le potager
Nous avons tous déjà vu ces bordures ultra-fines qui tracent un trait net dans un massif : c’est exactement ce qui arrive au potager. La bordure potager métal, en acier corten chaleureux ou en acier galvanisé plus discret, résiste aux insectes, ne pourrit pas et garde sa forme pendant des années. Les paysagistes conseillent une épaisseur autour de 2 à 3 mm pour que les parois ne plient pas sous la pression de la terre, y compris après de gros arrosages.
Autour, l’allée de gravier prend la place des copeaux. Posé sur un géotextile, le gravier limite vraiment la repousse des herbes, reste stable et garde les pieds au sec après l’orage. Visuellement, le contraste métal rouillé ou gris + gravier clair donne immédiatement un effet jardin dessiné, même quand les carrés sont vides en hiver.
Plantes de bordure : la touche vivante qui change tout
Une fois le cadre minéral en place, ce sont les végétaux qui apportent la douceur. Les fétuques bleues et les carex rythment les lignes, le thym et la sauge dessinent un coussin parfumé au ras du gravier, tandis que le romarin tient parfaitement les angles du potager. La capucine, elle, se sème en bordure à 30 à 50 cm des rangs de tomates ou de fèves : ses tiges tendres attirent les pucerons noirs, qui s’y concentrent plutôt que sur les légumes, tout en offrant un rideau de fleurs jusqu’aux premières gelées.
Sources
En bref
- 🌱 En 2026, dans les jardins français, le potager en carrés de bois perd du terrain face à une bordure potager métal plus durable.
- 🌾 Les paysagistes associent ce matériau à des allées de gravier et à quelques plantes de bordure persistantes pour structurer le potager toute l’année.
- ✨ Ce changement d’ambiance transforme aussi la place du potager dans le jardin et révèle un atout inattendu pour vos récoltes et vos soirées d’été.
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