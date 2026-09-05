Terrasse : cette erreur de septembre vous condamne au chauffage extérieur, alertent les décorateurs
Chaque septembre, les décorateurs voient les terrasses se vider alors que l’arrière-saison reste douce. Comment une simple méthode en quatre couches peut transformer votre terrasse en automne ?
En septembre, au premier souffle frais, c’est la même scène : chaises empilées, coussins rangés, guirlandes débranchées. La terrasse redevient un passage alors qu’elle pourrait encore être un salon à ciel ouvert. Les décorateurs le répètent : ce réflexe trop rapide gâche les plus belles soirées de l’arrière‑saison.
En parallèle, le chauffage de terrasse au gaz ou à l’éthanol fait de moins en moins sens, pour le climat comme pour la sécurité. Entre loi plus stricte et accidents récents, les pros de la déco défendent une autre voie : et si la terrasse en automne devenait la pièce la plus chaleureuse de la maison ?
Terrasse en automne : arrêter de tout plier dès septembre
Première alerte des décorateurs : ranger totalement son extérieur dès septembre est l’erreur la plus fréquente. Dans bien des régions, les soirées restent douces jusqu’en octobre. Mieux vaut alléger, nettoyer, puis changer le décor comme on change de garde‑robe, en version cocon.
Les spécialistes conseillent de garder le mobilier et d’investir dans quelques pièces clés : coussins épais, housses en coton lourd ou velours, tapis d’extérieur pour couper le sol froid. Avec des teintes ocre, rouille, moutarde ou terracotta, la terrasse en automne gagne aussitôt quelques degrés… au moins dans la tête.
Pourquoi les chauffages de terrasse ne font plus rêver les pros
D’après l’association Negawatt, une terrasse équipée de cinq braseros allumés quatorze heures par jour de mi‑novembre à mi‑mars consomme environ 50 400 kWh par hiver et rejette 13,7 tonnes de CO₂, soit l’équivalent d’une berline neuve sur 122 000 km. Depuis le 31 mars 2022, l’article 181 de la Loi Climat et Résilience, appliqué par le décret n° 2022‑452, interdit ces systèmes de chauffage de terrasse sur le domaine public, avec à la clé une amende pouvant atteindre 1 500 €.
Fin novembre 2024, sur une terrasse de restaurant à Cannes, un chauffage à l’éthanol renversé pendant un remplissage a gravement brûlé plusieurs clients. Nous avons tous déjà approché une flamme un peu trop près d’un tissu. Sur un balcon étroit, la moindre erreur compte : les décorateurs privilégient donc tout ce qui réchauffe sans flamme ni surconsommation.
La méthode déco pour réchauffer autrement, sans parasol chauffant
Les pros de la déco raisonnent en couches, comme pour un lit. Pour une terrasse en automne cosy, quatre niveaux suffisent à créer un trompe‑l’œil thermique, sans sortir de parasol chauffant.
- Textiles : coussins épais, plaids en maille, tapis d’extérieur.
- Lumière : guirlandes chaudes, lanternes en verre, bougies épaisses.
- Végétal : chrysanthèmes, cyclamens, bruyères, courges décoratives.
- Micro‑climat : coin à l’abri du vent, mur ou paravent.
Sur un mini‑balcon, un tapis, deux lanternes et un plaid changent déjà tout. Sur une grande terrasse, on démultiplie ces quatre couches autour de la table, ajoute quelques courges décoratives et l’arrière‑saison devient un vrai salon d’extérieur.
En bref
- Depuis 2022, entre loi Climat et Résilience et chiffres de Négawatt, la terrasse en automne se réinvente loin des braseros gourmands en énergie. 🌍
- Les décorateurs défendent une approche en couches mêlant confort, lumière et végétal pour réchauffer l’ambiance d’une terrasse en automne sans parasol chauffant. 🕯️
- Scénarios clefs en main, mémo malin et piqûre de rappel sécurité esquissent une nouvelle façon d’habiter balcon et jardin jusqu’en novembre. 🍂
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