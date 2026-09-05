Courgettes tendres jusqu'à l'automne : ce geste de 5 minutes tous les 2 jours évite la grosse erreur au potager
En plein été, une simple erreur transforme vos courgettes en massues fibreuses. Et si une routine de cinq minutes tous les deux jours suffisait à les garder tendres jusqu’à l’automne ?
Scène vue et revue au potager : on s’absente quelques jours en août, et une courgette toute fine s’est transformée en massue verte, dure comme du bois. En plein été, avec la chaleur et les longues journées, les fruits de courgette peuvent prendre plusieurs centimètres en seulement 48 heures. De quoi remplir les paniers… mais pas forcément avec les légumes les plus tendres.
Pour garder des courgettes moelleuses et savoureuses jusqu’aux premières gelées, le secret ne tient pas à un engrais miracle mais à une petite habitude très régulière. Un simple passage au potager tous les deux jours suffit à changer la donne et à relancer le plant jusqu’au début de l’automne.
Le piège des courgettes géantes : une fierté qui coûte cher
Nous avons tous déjà gardé une “courgette-trophée” sur le pied, juste pour le plaisir de la montrer. Problème : dès qu’un fruit de Cucurbita pepo arrive à maturité complète, avec des graines bien formées, la plante a reçu son message de réussite. Elle a concentré son énergie sur ce fruit et a ralenti la production de nouvelles fleurs.
Un test relaté par Trucmania a comparé deux plants : l’un gardait une énorme courgette, l’autre était récolté tous les deux jours. Résultat, le premier a porté 32 fleurs femelles, le second 87. Les grosses courgettes ne sont pas seulement plus fibreuses, à peau épaisse et remplies de graines : elles raccourcissent aussi votre saison de récolte.
La règle des 48 heures : la petite tournée qui change tout
La “règle des 48 heures”, mise en avant par le CTIFL, est d’une simplicité enfantine : passer devant chaque pied un jour sur deux, voire chaque jour en période de canicule. On soulève les grandes feuilles, on repère les fruits cachés, on cueille toutes les courgettes autour de 15 à 20 cm (8 à 10 cm de diamètre pour les rondes) et on enlève au passage celles qui sont abîmées.
Ce mini-rituel prend à peine cinq minutes pour quelques plants et permet aussi de surveiller l’oïdium (ces taches blanches qui gagnent le feuillage) et les limaces. Nous avons tous déjà laissé passer une semaine bien chargée ; c’est précisément là que les fruits deviennent énormes, moins bons… et que la plante ralentit.
Les bons réflexes pour des courgettes tendres jusqu’aux premières gelées
Pour que la règle des 48 heures porte vraiment ses fruits, quelques gestes simples complètent la récolte régulière. On arrose au pied, sans mouiller le feuillage, idéalement sur un sol couvert de paillage pour garder la fraîcheur. On coupe les courgettes au couteau ou au sécateur propre, en laissant un petit bout de pédoncule pour une meilleure conservation.
Tant que les nuits restent hors gel et que le feuillage n’a pas été entièrement gagné par l’oïdium, cette routine permet d’obtenir des courgettes tendres de juillet à fin septembre au nord, souvent jusqu’en octobre, voire début novembre dans le sud. Un tour de potager tous les deux jours, et la saison semble ne jamais vouloir s’arrêter.
En bref
- En plein été au potager, les courgettes grossissent en 48 heures et deviennent fibreuses, d’où l’intérêt d’adapter la récolte à leur croissance. 🌱
- Une règle des 48 heures, inspirée du CTIFL, propose de récolter les courgettes tous les deux jours pour maintenir les plants en pleine production. 🕒
- D’autres gestes discrets, du paillage à l’arrosage au pied en passant par la chasse à l’oïdium, renforcent encore l’effet de cette routine de récolte. 🍃
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