Courgettes au potager : ce geste contre-intuitif tous les 2 jours fait exploser la récolte tout l'été

En août, beaucoup de jardiniers voient leurs courgettes ralentir malgré un feuillage spectaculaire. Un simple geste de récolte, à contre-courant des réflexes habituels, change tout au potager.

En plein été, le tableau est trompeur : un feuillage luxuriant, deux ou trois beaux fruits… puis la production s’arrête net. On accuse la canicule ou l’arrosage, alors que le coupable se cache souvent sous les feuilles : la fameuse courgette géante dont on est si fier.

Ce gros légume que l’on laisse gonfler “pour voir” envoie en réalité un signal de stop au plant. À l’inverse, un geste simple et contre-intuitif – récolter les courgettes jeunes et très régulièrement – suffit à relancer la machine et à démultiplier les récoltes.

Pourquoi vos courgettes s’arrêtent en plein été

Chez Cucurbita pepo, tout tourne autour des graines. Si on laisse une courgette grossir, surtout en août, la plante concentre sa sève sur ce fruit pour qu’il arrive à maturité. Un seul légume d’1,5 ou 2 kilos, souvent découvert au retour des vacances, suffit alors à épuiser le pied, qui arrête peu à peu de former de nouvelles fleurs femelles.

Le geste contre-intuitif : récolter les courgettes jeunes

Le bon réflexe est donc de récolter les fruits très tôt. Pour les courgettes longues, on coupe dès 15 à 20 cm ; pour les rondes, on vise 8 à 10 cm de diamètre. À ce stade, la chair est fine, peu aqueuse, presque sans graines, et la plante n’a pas le temps de croire que son cycle est bouclé.

Pour maintenir le pied en production continue, rien ne vaut la routine des 48 heures : un passage au potager tous les deux jours, et tous les jours en canicule. On soulève les grandes feuilles, on coupe chaque fruit à la bonne taille, et l’on retire sans état d’âme les “courgettes-monstres”, quitte à les transformer en soupe ou à les composter.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte jusqu’à x2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En cueillant les fruits jeunes, le pied ne termine jamais son cycle de graines et continue à produire fleurs femelles et nouveaux fruits. 💡 Le petit plus : Récolter tôt le matin, quand les courgettes sont fraîches et fermes, réduit les coups et améliore leur conservation. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser une courgette géante sur le pied épuise la plante, bloque la floraison et fait chuter durablement la récolte.

La routine gagnante autour de la cueillette

Ce petit tour régulier devient un vrai soin complet. On récolte avec un couteau ou un sécateur propre, en coupant net le pédoncule sans tordre le fruit, idéalement tôt le matin. Après une grosse cueillette, on arrose au pied sans mouiller les feuilles, jusqu’à 10 litres d’eau par plant, on griffe un peu de compost mûr et on refait le paillage pour garder la fraîcheur.

En même temps, on jette un œil à la santé du pied : jeunes fruits qui jaunissent et pourrissent, souvent faute de pollinisation, à aider par une pollinisation manuelle au pinceau entre fleurs mâles et fleurs femelles ; feuilles blanchies par l’oïdium à couper ; courgettes très amères à jeter, possibles concentrés de cucurbitacines.

Sources Modes & Travaux

«Courgettes le geste crucial avant le 15 aout pour doubler votre recolte»