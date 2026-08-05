Ce cake courgettes-chèvre à 3 ingrédients enterre les entrées de traiteur, mais oubliez ce geste et vous le ratez

Un simple cake courgettes–chèvre frais promet une entrée façon traiteur, sans matériel pro ni ingrédient introuvable. En quelques gestes clés, il reste moelleux, bien tenu et se tranche comme en boutique.

« C’est meilleur qu’une entrée de traiteur » : ce cake courgettes–chèvre avec 3 ingrédients et un moule à cake

Devant soi, une tranche bien nette, marbrée de vert et de blanc, avec une fine croûte dorée qui chante encore. L’odeur de courgette poêlée et de chèvre chaud suffit à faire oublier les entrées de traiteur.

On pense à une préparation compliquée, mais ce cake courgettes chèvre frais tient surtout à trois éléments ; courgettes, chèvre frais, moule à cake. L’enjeu ; un cake salé courgettes chèvre facile, mais qui reste sec et bien structuré.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (environ 400 g), coupées en petits dés

✅ 200 g de chèvre frais, type bûche ou fromage frais

✅ 3 œufs, 150 g de farine de blé T55, 1 sachet de levure

✅ 8 cl d’huile d’olive, 10 cl de lait, sel, poivre, quelques feuilles de menthe

Pourquoi ce cake courgettes–chèvre fait mieux qu’une entrée de traiteur

Les cakes aux courgettes ratés ont toujours la même histoire ; courgettes crues, eau de végétation non gérée, mie compacte. Ici, on pré-cuit les légumes à la poêle pour les sécher, puis on les enrobe d’un appareil à cake salé bien dosé en œufs, farine, matière grasse et levure chimique. Le résultat ; une structure de mie et un réseau glutineux léger qui se tiennent, même en fines tranches.

Les 4 secrets d’un cake courgettes–chèvre qui ne se démolit pas à la découpe

Pour ce cake courgettes chèvre sans être détrempé, quatre gestes comptent. Poêler les courgettes jusqu’à évaporation quasi complète de l’eau. Mélanger la pâte juste assez pour l’homogénéiser. Glisser un cœur de chèvre frais au centre sans en abuser. Cuire à 180 °C, thermostat 6, jusqu’à belle coloration, puis laisser reposer avant de trancher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Poêler les courgettes en dés avec l’ail et 2 cl d’huile. Technique : Fouetter œufs, lait et huile ; ajouter farine, levure, sel, poivre pour obtenir une pâte lisse. Cuisson : Incorporer les courgettes tièdes, 150 g de chèvre émietté, la menthe ciselée et le zeste de citron. Finition : Verser dans le moule chemisé, ajouter le reste de chèvre au centre, parsemer d’amandes, cuire 40 à 45 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈1 h (préparation + cuisson) 🔍 Le secret de l’expert En séchant les courgettes à la poêle, on limite l’eau dans la pâte. L’appareil structuré maintient alors légumes et chèvre en suspension sans détremper la mie. ✨ Le twist gourmand : Travailler un peu de chèvre avec zeste de citron et huile d’olive, le déposer au centre pour un cœur parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les courgettes crues non égouttées dans l’appareil, ou couper le cake brûlant ; il s’écrase et perd son allure façon traiteur.

Présentation : servir ce cake comme une vraie entrée de traiteur

Servir le cake tiède ou à température ambiante, en tranches épaisses avec une salade verte, ou en mini-cubes façon bouchées. Pour un buffet, on recycle la même base en version muffins individuels, cuisson simplement raccourcie.

Sources Top Santé

«La recette de cake aux courgettes et chevre de cyril lignac met tout le monde daccord en ete parfaite pour un aperitif improvise»