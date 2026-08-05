Ce cake courgettes-chèvre à 3 ingrédients enterre les entrées de traiteur, mais oubliez ce geste et vous le ratez
Un simple cake courgettes–chèvre frais promet une entrée façon traiteur, sans matériel pro ni ingrédient introuvable. En quelques gestes clés, il reste moelleux, bien tenu et se tranche comme en boutique.
« C’est meilleur qu’une entrée de traiteur » : ce cake courgettes–chèvre avec 3 ingrédients et un moule à cake
Devant soi, une tranche bien nette, marbrée de vert et de blanc, avec une fine croûte dorée qui chante encore. L’odeur de courgette poêlée et de chèvre chaud suffit à faire oublier les entrées de traiteur.
On pense à une préparation compliquée, mais ce cake courgettes chèvre frais tient surtout à trois éléments ; courgettes, chèvre frais, moule à cake. L’enjeu ; un cake salé courgettes chèvre facile, mais qui reste sec et bien structuré.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 courgettes moyennes (environ 400 g), coupées en petits dés
- ✅ 200 g de chèvre frais, type bûche ou fromage frais
- ✅ 3 œufs, 150 g de farine de blé T55, 1 sachet de levure
- ✅ 8 cl d’huile d’olive, 10 cl de lait, sel, poivre, quelques feuilles de menthe
Pourquoi ce cake courgettes–chèvre fait mieux qu’une entrée de traiteur
Les cakes aux courgettes ratés ont toujours la même histoire ; courgettes crues, eau de végétation non gérée, mie compacte. Ici, on pré-cuit les légumes à la poêle pour les sécher, puis on les enrobe d’un appareil à cake salé bien dosé en œufs, farine, matière grasse et levure chimique. Le résultat ; une structure de mie et un réseau glutineux léger qui se tiennent, même en fines tranches.
Les 4 secrets d’un cake courgettes–chèvre qui ne se démolit pas à la découpe
Pour ce cake courgettes chèvre sans être détrempé, quatre gestes comptent. Poêler les courgettes jusqu’à évaporation quasi complète de l’eau. Mélanger la pâte juste assez pour l’homogénéiser. Glisser un cœur de chèvre frais au centre sans en abuser. Cuire à 180 °C, thermostat 6, jusqu’à belle coloration, puis laisser reposer avant de trancher.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Poêler les courgettes en dés avec l’ail et 2 cl d’huile.
- Technique : Fouetter œufs, lait et huile ; ajouter farine, levure, sel, poivre pour obtenir une pâte lisse.
- Cuisson : Incorporer les courgettes tièdes, 150 g de chèvre émietté, la menthe ciselée et le zeste de citron.
- Finition : Verser dans le moule chemisé, ajouter le reste de chèvre au centre, parsemer d’amandes, cuire 40 à 45 minutes.
Présentation : servir ce cake comme une vraie entrée de traiteur
Servir le cake tiède ou à température ambiante, en tranches épaisses avec une salade verte, ou en mini-cubes façon bouchées. Pour un buffet, on recycle la même base en version muffins individuels, cuisson simplement raccourcie.
Sources
En bref
- 🍽️ Ce cake courgettes–chèvre frais se prépare en une heure avec un moule à cake classique et quelques produits du placard.
- 🥒 La recette détaille une méthode pour éviter les cakes salés détrempés, en jouant sur la cuisson des courgettes et la structure de la pâte.
- 🧀 Un cœur de chèvre frais et une cuisson maîtrisée transforment ce cake salé courgettes chèvre facile en entrée chic, avec quelques astuces encore à saisir.
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