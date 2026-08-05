Ce plat auvergnat à 3 ingrédients, à la poêle pour moins de 3 €, a bluffé mes invités, mais attention à cette erreur

Un soir de semaine, une simple poêle de pommes de terre dorées et de tomme fraîche a mis tout le monde d’accord à table. En quelques gestes précis, ce plat auvergnat ultra économique devient une truffade crousti-fondante qu’on vous réclame encore.

L’odeur de beurre chaud, le grésillement des rondelles de pommes de terre qui se dorent… En quelques minutes, la cuisine prend ce parfum de montagne, simple et rassurant. Un soir, en ajoutant de la tomme fraîche émiettée dans cette poêle juste pour voir, on s’est retrouvé avec un mélange fondant qui a disparu en silence.

Les convives ont réclamé aussitôt qu’on en refasse, et on a compris qu’avec trois ingrédients, on tenait un dîner ultra réconfortant pour moins de 3 € par personne. Pourtant, cette truffade à la poêle à la tomme fraîche supporte mal l’approximation : mauvais fromage, patates rincées ou feu trop vif la gâchent. Tout se joue en quelques gestes précis ; on y vient.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de pommes de terre à chair ferme (Charlotte, Amandine…)

✅ 300 g de tomme fraîche de l’Aubrac ou Laguiole

✅ 30 g de beurre ou 2 c. à soupe de graisse de canard

✅ 1 oignon, 1 gousse d’ail, sel fin, poivre noir

Le dîner le plus simple : truffade à la poêle à la tomme fraîche

Pommes de terre, tomme fraîche, un peu de gras : la truffade à la poêle semble simplissime. Pour une poêlée qui file sans baigner dans l’huile, le ratio est crucial : environ un tiers de fromage pour le poids des patates, soit 300 g de tomme pour 800 g de pommes de terre. Auvergnate ou de l’Aubrac, elle doit être fraîche, souple et légèrement tempérée pour napper chaque rondelle sans se contracter.

La méthode crousti-fondante en une poêle

Tout commence avec des rondelles de pommes de terre de 3 à 4 mm, surtout non rincées. On les fait rissoler à feu moyen dans une poêle large, en remuant peu pour laisser dorer. Quand elles sont bien colorées et tendres à cœur, on coupe le feu, on ajoute la tomme et on soulève doucement à la spatule pour l’enrober. Puis on remet feu doux, on tasse légèrement et on ne touche plus pendant deux à trois minutes : la base croustille, le cœur reste ultra fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher, trancher les pommes de terre en fines rondelles, sécher avec l’oignon et l’ail. Technique : Chauffer la matière grasse, faire blondir oignon et ail, ajouter les rondelles salées, laisser rissoler à feu moyen en remuant peu. Cuisson : Quand les pommes de terre sont dorées et tendres, couper le feu, répartir la tomme fraîche, soulever délicatement à la spatule. Finition : Remettre feu doux, tasser légèrement, laisser croûter sans toucher, replier en deux, poivrer et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Coût 3 €/pers. 🔍 Le secret de l’expert Ne pas rincer les rondelles garde l’amidon qui lie gras et fromage. Ajoutée hors du feu, la tomme fond sans durcir. ✨ Le twist gourmand : Faire dorer quelques lardons et oignons, puis terminer avec un peu de persil frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais rincer les patates, sinon la truffade se défait.

Conserver la truffade

Au frais jusqu’au lendemain, elle devient une galette croustillante à la poêle.