Côte de veau en cocotte et tian fondant : ne faites plus cette erreur qui ruine vos repas de famille

Viande sèche, tian qui rend de l’eau : ce duo côte de veau en cocotte et légumes fondants promet un vrai plat du dimanche en famille. En quelques gestes précis et un four à 160 °C, vous sécurisez la cuisson et un service chaleureux sans rester bloqué en cuisine.

Côte de veau en cocotte et tian de légumes fondants : le duo gourmand qui régale toute la famille

Dans la cocotte, la côte de veau dore doucement, nappée d’une sauce courte au romarin. À côté, le tian d’été embaume l’ail et le thym, la mozzarella commence à filer, la surface se gratine à peine.

Tout semble très travaillé, pourtant la méthode reste simple. Le défi : une viande juteuse, jamais sèche, et des légumes fondants, sans flaque d’eau. Avec la bonne organisation, ce duo devient le plat du dimanche qu’on réussit sans stress.

Les ingrédients indispensables ✅ 1 côte de veau d’environ 800 g, sel, poivre

✅ 300 g de poivrons, 2 oignons, 300 g de courgettes

✅ 300 g de tomates, 300 g d’aubergines, 2 mozzarellas

✅ 55 ml d’huile d’olive, 10 cl de vin blanc, 20 cl de fond de veau, 1 gousse d’ail, thym, romarin, 1 c. à soupe de crème épaisse

Pourquoi cette côte de veau en cocotte change vos déjeuners de famille

Le four travaille pour vous. On saisit d’abord la côte de veau en cocotte à feu vif pour créer des sucs de cuisson, puis on passe à une cuisson douce à 160 °C. La viande reste rosée et moelleuse. Pendant ce temps, le tian de légumes fondants à la mozzarella cuit sur l’autre grille ; on gère ainsi un repas complet pour quatre sans rester devant les plaques.

Les secrets techniques pour une côte de veau et un tian vraiment fondants

La clé se joue en trois temps. D’abord, une saisie à feu vif dans un fond d’huile d’olive ; cette étape dore la viande et accroche les sucs au fond de la cocotte. Ensuite, on déglace au vin blanc, on ajoute fond de veau, oignon, ail et romarin : la future sauce courte se construit avant même le passage au four. Enfin, on respecte le repos sous aluminium, au moins dix minutes, pour que les jus se redistribuent dans la côte.

Pour le tian de légumes fondants, une base de compotée poivrons-oignon accueille des tranches fines, régulières ; l’ensemble cuit à 160 °C sans détremper.

Les étapes de préparation Préparation : Préparez la compotée poivrons-oignon, tranchez les légumes et la mozzarella, montez le tian. Technique : Badigeonnez d’huile, salez, poivrez, ajoutez le thym et enfournez 35 minutes à 160 °C. Cuisson : Saisissez la côte 3 à 4 minutes par face, réservez, faites revenir oignon et ail dans la cocotte. Finition : Déglacez au vin blanc avec fond de veau et romarin, cuisez 15 à 20 minutes, laissez reposer, réduisez la sauce avec la crème et servez.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Modérée 🔍 Le secret de l’expert Saisie vive, cuisson douce et repos suffisent à garder tout le jus. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez un trait de pesto ou de zeste de citron au service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir la viande ou la trancher trop tôt assèche irrémédiablement la côte.

Astuces de chef et variantes pour adapter le plat à votre famille

Servez la côte entière, nappée de sauce, avec le tian brûlant au centre. Changez légumes ou fromage selon la saison.