Ce tian de légumes et boulettes au four plaît enfin aux enfants, grâce à 2 gestes que vous ne faites jamais

En moins d’1 h 10, ce tian de légumes du soleil et boulettes de bœuf au four parfume la maison et régale toute la famille. Quelle est l’astuce qui rend les légumes fondants et la viande ultra-moelleuse sans qu’aucun enfant ne rechigne ?

Quand le four s’allume en fin de journée, la maison change d’odeur : l’ail chauffe, les herbes de Provence se réveillent, les légumes du soleil lâchent leur parfum. On entend crépiter le jus au fond du plat, le four s’ouvre, un nuage chaud emplit la cuisine et tout le monde accourt.

Le problème, on le connaît : des courgettes encore croquantes, des tomates noyées d’eau, des boulettes de viande sèches que les enfants repoussent du bout de la fourchette. Avec une bonne organisation dans le plat et deux secrets, on obtient un tian généreux que les plus sceptiques terminent. Et si ce tian de légumes du soleil et boulettes de bœuf au four devenait votre plat fétiche du soir ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes moyennes, 5 tomates mûres, 2 oignons, 3 gousses d’ail

✅ 600 g de bœuf haché, 1 œuf, 60 g de chapelure, 50 g de parmesan

✅ 2 c. à s. de lait, concentré de tomate, paprika doux, herbes de Provence, sel, poivre

✅ 250 ml d’eau, 2 à 4 c. à s. d’huile d’olive, basilic frais, carotte et courgette râpées

Pourquoi ce tian de légumes du soleil et boulettes de bœuf au four fait aimer les légumes aux enfants

Sous les boulettes, on prépare un gratin de courgettes tomates et boulettes façon tian : les rondelles de courgette, tomate et oignon, rangées en rosace serrée, cuisent dans leur vapeur. Puis le jus de la viande, mêlé à l’huile d’olive, ruisselle dessus et les confit. Résultat : une recette familiale au four avec des légumes fondants que les enfants mangent sans même y penser, attirés par les boulettes dorées.

Étapes clés pour des légumes fondants et des boulettes de viande moelleuses

La clé tient en deux gestes. Pour les légumes du soleil au four, on coupe des tranches régulières, environ 4 mm, et on ajoute un fond d’eau pour éviter qu’ils sèchent. Pour les boulettes, on mise sur la panade lait + chapelure et sur des légumes râpés qui gardent l’humidité au cœur de la viande.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, préparer le tian en rosace serrée. Technique : Mélanger lait, chapelure et légumes râpés, puis ajouter bœuf et œuf. Cuisson : Façonner 14 à 16 boulettes, les poser sur le tian, verser l’eau. Finition : Cuire 45 min en arrosant, puis 5 à 8 min sous le gril.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert On mélange d’abord lait et chapelure, puis les légumes râpés bien essorés, avant d’ajouter la viande. Ce tampon humide empêche les fibres de se resserrer au four. ✨ Le twist gourmand : Cacher un dé de mozzarella ou de comté au cœur de chaque boulette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de tasser la farce et de trancher les légumes trop fins, tout deviendrait sec.

Variantes, accompagnements et organisation pour la semaine

On peut varier la farce en mélangeant bœuf et veau, ou en ajoutant un peu de feta émiettée sur le plat à la sortie du four. En accompagnement, riz, semoule ou pain de campagne absorbent le jus. Le plat se prépare à l’avance et se réchauffe couvert à 160 °C, ou se congèle par portions pour les soirs pressés.