Cette tarte choco-banane disparaît en 5 minutes : les 3 gestes au four (et l’erreur) qui la rendent vraiment addictive

En moins de 30 minutes au four, cette tarte choco banane passe de simple dessert à obsession collective sur la table. Quels gestes la rendent à la fois croustillante et coulante ?

Dans le four encore chaud, la pâte brisée dore doucement, le chocolat se liquéfie et les bananes exhalent une odeur presque caramélisée. L’air de la cuisine se charge de cacao, de vanille, de beurre chaud. On sait déjà qu’une chose va se produire : cette tarte choco banane ne verra jamais vraiment le moment où elle sera froide.

Ce dessert a un truc en plus : une base bien croustillante, un cœur ultra fondant, et des bananes qui se tiennent sans détremper la pâte. Résultat, on coupe “juste une part”, puis une autre. La bonne nouvelle, c’est que cette texture addictive tient surtout à quelques gestes très simples…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée pur beurre (environ 230 g, moule 24–26 cm)

✅ 200 g de chocolat noir pâtissier + 120 ml de crème entière

✅ 30 g de beurre, 1 pincée de sel fin, 1 c. à café de vanille

✅ 3 bananes bien mûres, 40 g de sucre roux, 1 c. à soupe de cacao

Pourquoi cette tarte choco banane fait craquer tout le monde

Le duo banane bien mûre et chocolat noir fonctionne comme une évidence : la première apporte une douceur presque confite, le second une note cacao qui reste nette, sans lourdeur. La pâte brisée, bien piquée et cuite à 180 °C, joue le rôle de support croustillant. Chaque bouchée alterne croquant, banane moelleuse et ganache fondante, sans jamais paraître trop sucrée. On mise sur un chocolat autour de 60 % de cacao pour garder l’équilibre.

La méthode express pour une tarte choco banane au cœur ultra fondant

Pour obtenir ce contraste qui rend la tarte choco banane si addictive, tout se joue sur trois points : un fond bien protégé, une ganache souple, et des bananes bien mûres sucrées seulement en finition. Comme pour les fraises qu’on ne sucre pas à l’avance, le sucre roux vient ici caraméliser, pas faire rendre de l’eau.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Foncer le moule (24–26 cm) avec la pâte, bien la plaquer, piquer généreusement le fond ; précuire 8–10 minutes si la pâte est épaisse. Technique : Chauffer la crème jusqu’au frémissement, la verser sur le chocolat haché avec le beurre et le sel, mélanger jusqu’à obtenir une ganache lisse, puis ajouter la vanille. Cuisson : Répartir les bananes en rondelles épaisses sur le fond, couler la ganache, saupoudrer de sucre roux (et de cacao) juste avant d’enfourner à 180 °C pendant 18 à 22 minutes. Finition : Sortir quand les bords sont dorés et le centre encore légèrement tremblotant, laisser reposer 10 minutes, puis servir tiède avec glace ou crème ; pour le lendemain, réchauffer 5–8 minutes à 150 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Rapidité ≈30 min 🔍 Le secret de l’expert Ganache riche, cuisson courte et bananes bien mûres garantissent un cœur fondant durable. ✨ Le twist gourmand : Ajouter sous les bananes une fine couche de praliné croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à centre sec ou sucrer les bananes à l’avance.

Service, conservation et variantes encore plus addictives

Servie tiède, elle supporte bien la glace ; froide, un léger réchauffage suffit.