Canicule : si la chaleur vous coupe l’appétit, voici l’assiette froide qui m’évite la fatigue et les coups de chaud

Chaque été, la canicule me coupe l’appétit au point de sauter des repas et de finir épuisé. Voici comment j’organise mes assiettes pour rester en forme.

La canicule me coupe l’appétit chaque été : ce que je mange pour tenir le coup et rester en forme

Quand l’air brûle encore dans la cuisine le soir, que le four transforme l’appartement en sauna, on sent l’appétit fondre. Même les plats préférés paraissent trop lourds, trop chauds. On ouvre le frigo, on referme, sans envie. Pourtant, le corps a besoin de carburant pour supporter la chaleur.

Le réflexe est souvent de grignoter au hasard ou de sauter un repas, avant de finir épuisé, la tête un peu cotonneuse. En réalité, tout se joue dans la façon d’organiser l’assiette : plus frais, plus hydratant, plus léger… mais suffisant. Quand la canicule coupe l’appétit, on peut s’appuyer sur une “recette de journée” très simple.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Crudités variées (tomates, concombre, carotte, poivron) : 350 g

✅ Fruits d’été (pastèque, melon, pêches, nectarines…) : 300 g

✅ Laitage nature (yaourt, fromage blanc ou skyr) : 250 g

✅ Protéines légères et féculents faciles (poulet froid, pois chiches, riz ou semoule) : 80 à 100 g chacun

Pourquoi la canicule coupe l’appétit (et pourquoi ce n’est pas le moment d’arrêter de manger)

Quand il fait très chaud, le corps concentre son énergie sur une mission : rester à 37 °C. La digestion, elle, produit de la chaleur ; on parle de thermogenèse postprandiale. Plus le repas est copieux, plus la température interne grimpe, surtout avec beaucoup de protéines.

Les protéines dissipent environ 20 à 30 % de leur énergie en chaleur, contre 5 à 10 % pour les glucides et 0 à 3 % pour les lipides. Résultat : gros plat de viande, plateau de charcuterie ou repas XXL à midi donnent des sueurs et coupent l’envie de manger plus tard. Pourtant, en cas de canicule, arrêter de s’alimenter affaiblit encore plus. La question n’est pas “manger beaucoup”, mais “que manger quand il fait très chaud” sans se sentir lourd.

L’assiette anti-canicule qui passe toute seule

La base, ce sont les aliments riches en eau : tomate, concombre, pastèque, melon, courgette crue, yaourt. La moitié de l’assiette peut être remplie de crudités croquantes, complétées par quelques morceaux de fruits frais. On ajoute un laitage doux pour tenir : fromage blanc, yaourt nature, skyr.

Pour garder de l’énergie, on complète avec des protéines légères (poulet froid, œuf dur, thon ou pois chiches) et une petite portion de riz, semoule ou pommes de terre refroidies. Assaisonnement : citron, herbes fraîches, un filet d’huile d’olive, peu de sel. On évite ce qui plombe quand la canicule coupe l’appétit : plats très gras, aliments très salés, sauces lourdes et alcool qui déshydrate encore plus.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Remplir une bouteille d’eau, laver crudités et fruits, cuire un peu de riz ou semoule à l’avance. Technique : Composer une assiette moitié crudités, un quart fruits, un quart féculent, puis ajouter une portion de protéine légère. Cuisson : Laisser tout refroidir, servir les féculents et les protéines froids ou à peine tièdes pour limiter la sensation de chaleur. Finition : Assaisonner avec citron, yaourt, herbes fraîches ; fractionner en plusieurs petites assiettes dans la journée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 10–20 min 🔍 Le secret de l’expert En réduisant la taille des repas et la part de protéines lourdes, on limite la chaleur produite par la digestion. En parallèle, crudités, fruits et laitages apportent eau, minéraux et un peu de protéines sans sensation de lourdeur. Des féculents simples, en quantité modeste, assurent l’énergie nécessaire pour tenir la journée. ✨ Le twist gourmand : Varier les herbes fraîches (menthe, basilic, coriandre) et les agrumes, ajouter quelques graines ou amandes grillées pour le croquant ; l’assiette devient colorée et appétissante même sans vraie faim. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Sauter les petits repas frais de la journée, puis se rattraper avec un énorme dîner gras, très salé et arrosé d’alcool : digestion lourde, nuit agitée et fatigue assurée le lendemain.

Une journée type quand la chaleur coupe la faim

Le matin, un bol de yaourt nature avec morceaux de pêche ou nectarine, quelques flocons d’avoine et des graines suffit souvent. En fin de matinée, on peut reprendre un verre d’eau fraîche et quelques tomates cerises ou un bout de melon.

À midi, que manger quand il fait très chaud ? Une grande salade froide : crudités variées, pois chiches ou thon, un peu de riz ou semoule, citron et huile d’olive. L’après-midi, collation hydratante : tranche de pastèque et laitage, ou fruit + poignée d’amandes. Le soir, on reste léger avec gaspacho du commerce, assiette de crudités, œuf dur et tranche de bon pain. L’essentiel est de fractionner les repas : plusieurs petites assiettes fraîches, plutôt qu’un seul repas qui assomme.