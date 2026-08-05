Polenta : arrêtez de la servir en bouillie, ce passage au four que j'utilise change tout à table

Servie en flaque, la polenta plombe encore trop de dîners entre amis. Une polenta au four croustillante, garnie de tomates rôties et burrata, change pourtant tout.

Tout le monde a déjà vu cette polenta qui s’affaisse en flaque au milieu de l’assiette. Chaude, parfumée… mais molle, sans relief. Et puis il y a l’autre version : servie sur une grande plaque dorée, qui sent le romarin et la tomate rôtie, avec des bords qui crépitent. Depuis qu’on la passe au four, on en redemande à chaque dîner.

Le principe est simple : une base de polenta fine, enrichie de fromage, passée au four avec des tomates cerises, puis couronnée de burrata fraîche. Résultat ; une texture crousti-fondante qui se coupe en parts à poser au centre de la table. Comment passer de la bouillie à cette plaque dorée qui fait l’unanimité ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 150 g de polenta, 300 ml de lait, 300 ml d’eau, sel, poivre.

✅ Fromage : 1 c. à soupe de fromage frais (≈ 30 g), 40 g de parmesan râpé.

✅ Garniture : 400 g de tomates cerises, 1/2 oignon rouge, romarin, 30 g d’olives noires, 1–2 c. à soupe d’huile d’olive.

✅ Finition : 1 burrata (≈ 200 g), 20 g de pignons ou noisettes torréfiées, un peu d’huile d’olive pour servir.

Pourquoi la polenta finit en bouillie… et comment le four change tout

Servie directement à la casserole, la polenta reste chargée d’eau, continue de se détendre et finit en flaque dès qu’on ajoute un peu de sauce. Sans repos ni croûte, la texture reste uniforme. En la traitant comme une pâte à gratin – couche fine, fromage, four à 210 °C – on lui donne enfin du contraste.

La méthode en 4 gestes pour une polenta au four croustillante

On prépare tout avant d’allumer le feu, puis on enchaîne quatre gestes simples ; le four s’occupe du reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 210 °C, huiler la plaque, couper tomates et oignon, torréfier pignons. Technique : Porter lait et eau à frémissement, saler, verser la polenta en pluie en fouettant jusqu’à épaississement. Cuisson : Étaler aussitôt en couche de 0,5–1 cm, ajouter la garniture, arroser d’huile, enfourner environ 20 minutes. Finition : Laisser reposer 10 minutes, poser la burrata, assaisonner, ajouter un filet d’huile et les pignons, servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Riche en amidon, la polenta aime le four : étalée finement, elle sèche en surface, le fromage dore, le cœur reste crémeux. ✨ Le twist gourmand : Parfumer la base chaude avec romarin ou sauge ciselée. Avec les restes, couper des bâtonnets, huiler et repasser au four façon frites. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter d’étaler plus d’1 cm, sinon le centre reste pâteux. Et ne jamais passer la burrata au four ; elle détremperait tout.

Variante et restes : servir la polenta comme au bistrot

Refroidie, la plaque se garde 2 jours au réfrigérateur, bien filmée. On la réchauffe au four ou on découpe des bâtonnets à griller. Avec burrata, labneh, pickles de piment ou bœuf braisé, c’est un plat complet.