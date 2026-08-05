Polenta : arrêtez de la servir en bouillie, ce passage au four que j'utilise change tout à table
Servie en flaque, la polenta plombe encore trop de dîners entre amis. Une polenta au four croustillante, garnie de tomates rôties et burrata, change pourtant tout.
Tout le monde a déjà vu cette polenta qui s’affaisse en flaque au milieu de l’assiette. Chaude, parfumée… mais molle, sans relief. Et puis il y a l’autre version : servie sur une grande plaque dorée, qui sent le romarin et la tomate rôtie, avec des bords qui crépitent. Depuis qu’on la passe au four, on en redemande à chaque dîner.
Le principe est simple : une base de polenta fine, enrichie de fromage, passée au four avec des tomates cerises, puis couronnée de burrata fraîche. Résultat ; une texture crousti-fondante qui se coupe en parts à poser au centre de la table. Comment passer de la bouillie à cette plaque dorée qui fait l’unanimité ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base : 150 g de polenta, 300 ml de lait, 300 ml d’eau, sel, poivre.
- ✅ Fromage : 1 c. à soupe de fromage frais (≈ 30 g), 40 g de parmesan râpé.
- ✅ Garniture : 400 g de tomates cerises, 1/2 oignon rouge, romarin, 30 g d’olives noires, 1–2 c. à soupe d’huile d’olive.
- ✅ Finition : 1 burrata (≈ 200 g), 20 g de pignons ou noisettes torréfiées, un peu d’huile d’olive pour servir.
Pourquoi la polenta finit en bouillie… et comment le four change tout
Servie directement à la casserole, la polenta reste chargée d’eau, continue de se détendre et finit en flaque dès qu’on ajoute un peu de sauce. Sans repos ni croûte, la texture reste uniforme. En la traitant comme une pâte à gratin – couche fine, fromage, four à 210 °C – on lui donne enfin du contraste.
La méthode en 4 gestes pour une polenta au four croustillante
On prépare tout avant d’allumer le feu, puis on enchaîne quatre gestes simples ; le four s’occupe du reste.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 210 °C, huiler la plaque, couper tomates et oignon, torréfier pignons.
- Technique : Porter lait et eau à frémissement, saler, verser la polenta en pluie en fouettant jusqu’à épaississement.
- Cuisson : Étaler aussitôt en couche de 0,5–1 cm, ajouter la garniture, arroser d’huile, enfourner environ 20 minutes.
- Finition : Laisser reposer 10 minutes, poser la burrata, assaisonner, ajouter un filet d’huile et les pignons, servir.
Variante et restes : servir la polenta comme au bistrot
Refroidie, la plaque se garde 2 jours au réfrigérateur, bien filmée. On la réchauffe au four ou on découpe des bâtonnets à griller. Avec burrata, labneh, pickles de piment ou bœuf braisé, c’est un plat complet.
En bref
- 🍽️ Une polenta servie en flaque laisse place à une version au four, dorée aux tomates cerises et burrata, idéale pour les grands dîners.
- 🔥 Quatre gestes simples suffisent pour cuire la polenta, l’étaler en fine couche et la passer au four jusqu’à former une croûte dorée.
- ✨ Astuces de chef, temps de repos souvent oublié et idées pour recycler les restes en frites de polenta complètent cette méthode crousti-fondante.
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