Fini la salade tomates-mozza : ce plat crousti-fondant à la burrata fait un malheur sur toutes les tables d’été

Marre de la salade tomates-mozza qui tourne en rond sur la table d’été ? Ce crumble tomates burrata méditerranéen, crousti-fondant et convivial, change la donne en quelques gestes.

Odeur de tomates rôties, jus qui caramélise au fond du plat, croûte dorée qui craque sous la cuillère… On est loin de la sempiternelle salade tomates-mozza qui finit par lasser les tablées d’été. Ici, la tomate se fait charnue, confite au four, et s’offre un manteau de crumble salé, avant de recevoir une burrata au cœur coulant.

Ce crumble tomates burrata a tout pour détrôner la star des assiettes estivales : contraste chaud-froid, jeu croustillant-fondant, parfum d’herbes méditerranéennes. En quelques gestes, on obtient un gratin chic à poser au centre de la table. Reste à suivre une méthode simple pour un résultat qui fait vraiment waouh.

Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de tomates bien mûres, 2 gousses d’ail, 3 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à s. de vinaigre balsamique

✅ 80 g de farine, 60 g de beurre bien froid, 60 g de parmesan râpé, 40 g de poudre d’amandes

✅ 20 g de pignons de pin, 1 c. à c. de sucre, 1 c. à c. d’origan séché, sel, poivre

✅ 2 burratas (2 x 125 g), 1 poignée de basilic frais, filet d’huile d’olive pour le service

Pourquoi ce crumble tomates burrata détrône la salade tomates-mozza

Là où la salade classique reste très sage, ce crumble méditerranéen à la burrata joue la surenchère de textures. Les tomates rôties au four deviennent presque confites, leur jus se concentre comme un balsamique réduit. Au-dessus, un crumble salé au parmesan, poudre d’amandes et pignons de pin grillés forme une croûte gratinée croustillante. Au moment de servir, la burrata fondante et le basilic frais amènent le froid, le crémeux, le parfum. Résultat ; un plat convivial à partager, parfait en apéro dînatoire ou en dîner léger avec une salade de roquette.

Comment réussir un crumble tomates burrata crousti-fondant

On commence par serrer les tomates dans un plat, avec ail, huile d’olive, vinaigre balsamique, sucre, origan, sel et poivre. Direction le four à 200 °C pendant 25 à 30 minutes ; les tomates doivent être rôties, bien juteuses, avec un jus épais. Pendant ce temps, on sable le crumble du bout des doigts : farine, parmesan, poudre d’amandes et beurre froid en petits dés jusqu’à texture sableuse. Le mélange se répartit sur les tomates pour un gratinage de 12 à 15 minutes, le temps qu’il dore franchement. On laisse reposer 5 minutes, puis on déchire la burrata di bufala à la main sur le plat brûlant pour garder un contraste chaud-froid très net.

Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, couper les tomates, les disposer serrées dans un plat avec ail, huile, balsamique, sucre, origan, sel et poivre. Technique : Sabler farine, parmesan, poudre d’amandes et beurre froid en dés jusqu’à obtenir un crumble à texture sableuse ; ajouter les pignons. Cuisson : Rôtir les tomates 25 à 30 minutes jusqu’à ce qu’elles soient confites, couvrir de crumble, puis gratiner 12 à 15 minutes, croûte bien dorée. Finition : Laisser tiédir 5 minutes, déchirer la burrata sur les tomates rôties, arroser d’un filet d’huile d’olive, ajouter le basilic et servir aussitôt.

Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total 45-50 min 🔍 Le secret de l’expert Les tomates rôties à 200 °C perdent leur eau et concentrent sucres et arômes. Le mélange farine–beurre–parmesan–amandes crée, grâce au gratinage, un vrai croustillant. La burrata posée à cru fond avec la chaleur résiduelle sans rendre d’eau, ce qui garde le crumble léger. ✨ Le twist gourmand : Assaisonner les tomates avec un peu plus de vinaigre balsamique et de sucre pour un jus presque caramélisé, et glisser quelques zestes de citron et pignons toastés sur la burrata juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner la burrata avec le plat ; elle se délite, détrempe le crumble salé et fait disparaître le contraste chaud-froid.

Variantes, service et conservation de ce crumble méditerranéen à la burrata

Ce crumble salé tomates rôties se sert chaud ou tiède, avec roquette citronnée, focaccia ou pain grillé frotté à l’ail pour profiter du jus. On peut varier les fromages (pecorino ou comté à la place du parmesan), ajouter olives noires, courgettes, aubergines ou poivrons pour un vrai crumble tomates burrata été. Pour une version plus légère, on remplace une partie du crumble par des crackers à l’huile d’olive émiettés. Les tomates rôties sous leur croûte se gardent 24 heures au frais ; on réchauffe au four, puis on ajoute la burrata et le basilic au dernier moment.