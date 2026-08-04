Apéro : ce cake courgette-chèvre-menthe repart toujours vide, si vous évitez ce geste qui le ruine

À l’apéro, ce cake courgette chèvre menthe arrive bien froid, se coupe net et fait taire toute la table. Quels gestes changent tout pour qu’il reparte vide ?

J’ai posé ce cake courgette-chèvre-menthe au milieu de la table d’apéro : c’est le seul plat reparti vide !

Le cake arrive sur la planche, déjà froid, avec cette odeur de chèvre tout en douceur, mêlée à la fraîcheur nette de la menthe. À la coupe, la lame glisse sans résistance ; la mie reste bien serrée, parsemée de dés de fromage et de fins filaments de courgette.

On sert une première tranche, puis une autre, puis le silence se fait autour de ce cake courgette chèvre menthe qui circule sans un mot. Pas de parts qui s’écrasent, pas de fond détrempé ; juste un cake d’apéro qui se tient tellement bien qu’on finit par racler le plat. Comment on y arrive, à tous les coups ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de courgette râpée et bien essorée

✅ 3 œufs, 180 g de farine de blé, 1 sachet de levure chimique

✅ 150 g de bûche de chèvre en dés, 40 g de parmesan râpé

✅ 80 ml d’huile d’olive, 100 ml de lait, 15 g de menthe, ail, sel, poivre

Le cake d’apéro qui disparaît en silence

On connaît tous ces cakes salés qui se tiennent mal : courgette qui relâche son eau, mie spongieuse, parts qui se déchirent. Ici, tout l’enjeu est de garder la légèreté du légume sans transformer le moule en éponge. La solution : une courgette bien essorée, un appareil équilibré, et un vrai temps de repos au froid.

La courgette apporte la fraîcheur et le moelleux, le chèvre structure le goût sans dominer, et la menthe termine chaque bouchée par une note nette, très apéro. Servi bien froid, ce cake salé apéro rappelle presque un petit pâté moelleux, qui se coupe en tranches fines et se mange du bout des doigts.

La méthode inratable en 4 étapes

On commence par travailler l’eau : courgette râpée, légèrement salée, puis pressée vigoureusement dans un torchon, jusqu’à ce qu’elle perde presque tout son jus. Pendant ce temps, on monte un appareil souple avec œufs, huile d’olive, lait, farine et levure, relevé d’ail, de parmesan, de sel, de poivre et de menthe ciselée. Les dés de chèvre s’ajoutent en dernier, pour former ces poches fondantes qui font tout le charme. Cuisson à 180 °C, puis patience : refroidissement complet et long repos au froid pour une tenue parfaite au couteau.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper la courgette, la saler légèrement puis l’essorer fortement dans un torchon. Technique : Fouetter œufs, huile et lait, ajouter farine et levure, puis ail, parmesan, sel, poivre et menthe. Cuisson : Incorporer courgette et dés de chèvre, verser dans un moule chemisé et cuire 45 à 50 min à 180 °C. Finition : Laisser reposer 10 min, démouler sur grille, refroidir puis placer au frais au moins 3 h.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 4 h 🔍 Le secret de l’expert En essorant la courgette, on limite l’eau qui s’évapore pendant la cuisson et on évite la mie spongieuse. Le repos au réfrigérateur resserre ensuite la structure : les graisses se figent, les amidons se stabilisent, et les tranches restent nettes, sans s’effriter. ✨ Le twist gourmand : Ajouter le zeste finement râpé d’un demi-citron dans la pâte et servir le cake avec un bol de yaourt grec citronné et mentholé pour y tremper les tranches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper le cake encore tiède, surtout si la courgette n’a pas été bien essorée : l’eau ressort, la mie s’affaisse et les parts se déchirent.

Variantes express et réponses aux questions fréquentes

On peut jouer avec les herbes en gardant la même base : basilic pour une version plus douce, aneth ou ciboulette pour un accent plus végétal. Le cake se prépare sans stress la veille, passe la nuit au frais et se transporte facilement pour un pique-nique ou un buffet ; il suffit de le trancher au dernier moment et de l’accompagner d’olives, de tomates cerises ou d’un simple verre de vin blanc bien frais.