Cornichons maison : ces 24 h de gros sel décident si votre bocal restera croquant ou tournera d’ici l’hiver
Chaque bocal joue sa survie avant même la première goutte de vinaigre. En comprenant enfin comment et combien de temps dégorger les cornichons au gros sel, vous changez le destin de vos réserves d’hiver.
Sur le plan de travail, les cornichons encore croquants exhalent une odeur verte, presque poivrée. À la coupe, la chair claque, laisse perler des gouttes brillantes et mouille aussitôt la planche. Toute cette eau va décider du destin de votre bocal.
On croit souvent que les 24 heures de gros sel servent à « bien assaisonner ». En réalité, cette attente silencieuse choisit entre cornichons fermes tout l’hiver ou bocaux mous, voire douteux. Tout se joue avant même la première goutte de vinaigre.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 kg de cornichons très frais
- ✅ 120 g de gros sel de mer
- ✅ 1 L de vinaigre blanc à 8 % d’acidité
- ✅ Aromates : poivre, moutarde, laurier, estragon, ail, sucre
Pourquoi les 24 heures de gros sel décident du sort de vos cornichons
Un cornichon, c’est plus de 95 % d’eau. Sans dégorgement, ce jus s’échappera dans le vinaigre. Quand on veut dégorger les cornichons au gros sel, on ne cherche pas le goût, mais à chasser cette eau avant la mise en bocal.
Si l’on bâcle cette étape, le vinaigre se retrouve dilué, son acidité chute parfois sous les 5 %. Résultat : cornichons mous et risques microbiologiques accrus. « Gros sel cornichons bocal qui tient l’hiver » devient alors une vraie barrière de sécurité.
Ce qui se passe vraiment dans le bocal : eau, sel, vinaigre et acidité
Sous le gros sel, l’eau quitte les cellules par osmose et tapisse le fond du plat. Plus les cornichons sont gros, plus ils en rendent ; le temps de dégorgement des cornichons varie donc de 6 à 24 heures.
Une fois bien égouttés et séchés, les cornichons baignent dans un vinaigre à 6–8 %. Si un léger reliquat d’eau se mêle encore au liquide, on reste au-dessus du seuil des cornichons maison vinaigre 5 % ; bactéries, levures et moisissures sont stoppées net.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Brosser brièvement les cornichons sous un filet d’eau, les sécher puis éliminer ceux abîmés.
- Technique : Les étaler en une ou deux couches dans un plat, couvrir de gros sel et laisser dégorger 6 à 24 heures.
- Cuisson : Jeter l’eau rendue, rincer abondamment, sécher encore une fois puis serrer les cornichons avec les aromates dans des bocaux propres.
- Finition : Porter le vinaigre à ébullition, le laisser refroidir, remplir les bocaux, fermer aussitôt et laisser maturer au frais.
Un bocal qui passe l’hiver : conservation, contrôle et alternatives
On laisse les bocaux au frais, à l’abri de la lumière, au moins trois semaines avant d’ouvrir. À l’ouverture, couvercle plat, pas de liquide trouble, parfum net ; en cas de doute, on jette sans goûter. En lactofermentation, on utilise une saumure salée, sans dégorgement préalable.
En bref
- 🥒 Entre 6 et 24 heures de repos au gros sel, les cornichons jouent la fermeté de l’hiver avant la première goutte de vinaigre.
- 🧂 La technique pour dégorger les cornichons au gros sel conditionne le temps de dégorgement des cornichons et l’équilibre du vinaigre dans chaque bocal.
- 🔍 Entre eau libérée, acidité réelle des cornichons maison vinaigre 5 % et gestes interdits, un détail sépare le bocal sûr de celui qui tourne.
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