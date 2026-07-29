Courgettes du jardin : ce cake apéro chèvre-menthe super moelleux les écoule sans commettre ce geste désastreux

Courgettes du jardin qui s’accumulent, invités d’été lassés des gratins tièdes. Ce cake apéro courgette chèvre menthe promet un moelleux froid inattendu.

Odeur d’ail qui dore, note verte de menthe, chaleur du four qui envahit la cuisine alors que la terrasse déborde déjà de bols de chips. Sur le plan de travail, un tas de courgettes du jardin attend son sort, un peu boudé par tout le monde.

On veut un apéro d’été généreux, mais pas un énième gratin tiède ni un cake sec qui s’effrite. La solution tient dans un cake salé à la courgette, au chèvre et à la menthe ; encore faut-il le rendre vraiment moelleux, même servi froid.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de courgettes râpées du jardin + 3 œufs

✅ 150 g de farine de blé + 1 sachet de levure chimique

✅ 10 cl d’huile d’olive + 10 cl de lait

✅ 120 g de chèvre frais, 80 g de bûche, 30 g de menthe, 40 g de parmesan, 1 gousse d’ail, sel, poivre

Pourquoi ce cake courgette-chèvre-menthe sauve les apéros du jardin

Ce cake apéro aux courgettes du jardin a tout compris : beaucoup de légume pour la fraîcheur, juste assez de pâte pour la tenue. Avec 250 g de courgette râpée pour 150 g de farine, on obtient une mie juteuse mais qui ne se transforme pas en flan, à condition d’essorer le légume soigneusement dans un torchon.

Le duo de chèvre frais et de bûche apporte des poches fondantes qui structurent la tranche, tandis que la menthe fraîche ciselée signe le parfum, sans dominer le fromage.

La méthode inratable pour un cake salé qui reste moelleux et se tranche net

Tout repose sur quatre gestes : essorer la courgette, mélanger vite, ajouter les fromages en dernier, puis laisser le cake bien refroidir au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper la courgette, la presser fermement dans un torchon et préparer le moule. Technique : Fouetter œufs, lait et huile, ajouter farine et levure sans trop travailler. Cuisson : Incorporer ail, assaisonnement, parmesan, courgette essorée, puis les deux chèvres et la menthe. Finition : Verser dans le moule, cuire 45 minutes à 180 °C, refroidir puis réfrigérer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈4 h 🔍 Le secret de l’expert Courgette bien essorée et émulsion œufs-huile-lait limitent l’eau libre ; la mie reste moelleuse et les îlots de fromage gardent du fondant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter zeste de citron et quelques pignons grillés dans la pâte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Courgette mal essorée : cake tassé, centre creusé et fond du moule détrempé.

Conservation, service bien frais et petits twists pour écouler encore plus de courgettes

Une fois totalement refroidi, ce cake salé se garde deux à trois jours au réfrigérateur, bien enveloppé. On le tranche au couteau scie en parts épaisses pour l’apéritif, à servir avec tomates cerises, radis croquants ou un simple coulis de tomate maison.

Pour changer, on ajoute des olives ou du basilic, voire un filet de miel sur quelques tranches pour un contraste sucré-salé discret.