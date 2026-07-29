Ne faites plus la tatin aux fruits : cette version salée aux oignons vole la vedette au dessert

Servie encore tiède avec une quenelle de chèvre bien froide, cette tarte tatin d’oignons au chèvre bouscule les codes du dessert à la maison. Entre caramélisation maîtrisée et feuilletage croustillant, elle cache un geste clé qui change tout au démoulage.

Une odeur de beurre chaud, de miel et d’oignons qui rissolent, cette légère fumée sucrée-salée qui flotte dans la cuisine : on sait déjà que la tarte ne fera pas long feu. Dans la poêle, les quartiers deviennent dorés, presque confits, tandis que le feuilletage attend son tour.

Cette fois, la star n’est plus la pomme, mais la tatin d’oignons au chèvre frais et aneth. Une tarte tatin salée aux oignons qui change tout : rôtissage des oignons, laquage miel-beurre, pâte feuilletée qui croustille et quenelle de chèvre frais bien froide. À table, le dessert peut attendre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g d’oignons jaunes (4 à 5 gros, en quartiers), 10 ml d’huile d’olive pour la poêle

✅ 30 g de miel, 25 g de beurre en petits dés, sel fin, poivre ou mélange de baies

✅ 1 pâte feuilletée pur beurre ronde (250 g, pour une poêle de 24–26 cm)

✅ 150 g de chèvre frais, 1 petit bouquet d’aneth, zeste d’1 citron vert, 10 ml d’huile d’olive, fleur de sel

Pourquoi la tatin d’oignons fait oublier la version sucrée

Dans cette tarte salée aux oignons caramélisés, l’oignon quitte son rôle de fond pour devenir la vedette. Le rôtissage des oignons donne un cœur fondant et une caramélisation légère, tandis qu’un jus caramélisé miel-beurre enrobe chaque quartier. Dessous, la pâte feuilletée, cuite à l’envers, reste légère et croustillante. À la dégustation, le duo fondant / croustillant, relevé par le chèvre acidulé, évoque un plat de bistro d’été.

Pas à pas : réussir la tarte tatin d’oignons au chèvre

La tatin d’oignons au chèvre frais et aneth reste une tarte tatin d’oignons facile ; on vise le bon degré de caramélisation et un vrai contraste chaud-froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Dans une poêle avec l’huile, disposer les oignons serrés, face coupée dessous. Technique : Ajouter miel et beurre, laisser fondre à feu doux jusqu’à un jus caramélisé qui enrobe ; saler, poivrer, déglacer d’un trait de vinaigre. Cuisson : Poser la pâte sur les oignons, rentrer les bords vers l’intérieur, piquer, puis enfourner 25 à 30 minutes jusqu’à pâte feuilletée dorée et croustillante. Finition : Mélanger chèvre, herbes fraîches (aneth), zeste de citron vert, huile, fleur de sel et poivre, puis réserver au frais. Laisser reposer la tarte 2 minutes, démouler à l’envers pour l’effet tatin et coiffer chaque part d’une quenelle de chèvre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert En laissant les oignons bien en contact avec la poêle, on favorise la réaction de Maillard ; miel et beurre forment un sirop qui protège la chair et fixe les parfums. ✨ Le twist gourmand : Un trait de vinaigre de cidre avant la pâte et quelques noix concassées sur le chèvre changent discrètement la donne. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le feu, remuer les oignons ou démouler aussitôt : on obtient des oignons brûlés, une pâte détrempée et une tatin qui s’écroule.

Servir, conserver et varier cette tatin d’oignons salée

On sert la tarte encore tiède, surmontée de chèvre bien froid, avec une salade de roquette. Pour varier, thym, ciboulette ou quelques graines grillées font merveille. Au frais, la tarte se garde une journée ; on la réchauffe rapidement au four pour garder le croustillant.