Coquillettes jambon : cette cuisson façon risotto les rend ultra crémeuses, si vous évitez ce geste

Ce soir, dans votre cuisine, les coquillettes au jambon prennent des airs de risotto, avec une sauce brillante qui accroche la cuillère. Un geste clé suffit pour les rendre ultra crémeuses sans crème lourde ni pâtes molles.

Dans la casserole, les coquillettes au jambon sentent bon l’enfance, mais ici, une odeur plus dense monte avec la vapeur : celle d’un bouillon qui s’épaissit et accroche déjà la cuillère.

En cuisant comme un risotto, ces coquillettes au jambon façon risotto se transforment en plat ultra crémeux, sans noyade de crème liquide ni pâtes mollasses. Reste à maîtriser deux ou trois gestes très simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de coquillettes et 900 ml de bouillon chaud (volaille ou légumes)

✅ 150 g de jambon blanc, 1 oignon jaune, 1 gousse d’ail

✅ 30 g de beurre, 1 c. à s. d’huile d’olive, poivre, sel

✅ 120 g de fromage râpé (comté ou emmental) et 30 g de parmesan

Pourquoi vos coquillettes au jambon sont souvent décevantes

Version cantine, les coquillettes finissent souvent sèches, collantes, ou noyées sous une couche de fromage qui masque tout. On cuit dans un grand volume d’eau, on égoutte, puis on mélange vite fait jambon et beurre : résultat, rien ne lie vraiment le tout.

En perdant l’amidon de cuisson, les pâtes restent fades et la sauce introuvable.

Le principe : cuire les coquillettes comme un risotto

La solution consiste à cuire ces coquillettes jambon ultra crémeuses comme un risotto de pâtes. On les fait d’abord briller dans un mélange beurre–huile, puis on verse le bouillon bien chaud, louche après louche, en remuant pour que l’amidon se libère doucement.

Avec 300 g de pâtes pour 900 ml de bouillon, compter 10 à 12 minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Ciseler oignon et ail, les faire fondre dans beurre et huile sur feu moyen. Technique : Ajouter les coquillettes et les nacrer 1 minute en remuant pour les enrober. Cuisson : Verser le bouillon chaud louche par louche, remuer souvent jusqu’à pâtes al dente. Finition : Hors du feu, incorporer jambon et fromages, poivrer, ajuster le sel, laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert En enrobant les pâtes de matière grasse, on contrôle l’absorption du bouillon. Le remuage frotte les coquillettes, détache l’amidon, qui épaissit le bouillon et s’émulsionne avec beurre et fromage. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, ajouter 80 à 100 g de brocoli râpé ou une poignée de petits pois tendres. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser tout le bouillon d’un coup, surtout s’il est froid, casse la cuisson et donne des pâtes gonflées, sans vraie crémosité.

Variantes, version gratinée et idées anti-gaspi

On sert ce risotto de coquillettes jambon fromage bien chaud, dès que la sauce est nappante. En fin de cuisson, on peut glisser une petite “semoule” de brocoli ou quelques petits pois, qui apportent couleur et fraîcheur sans alourdir.

Version gratinée, on verse les coquillettes dans un plat, on ajoute un voile de fromage et on passe 3 à 5 minutes sous le grill à 220 °C. Les restes se gardent 2 jours au frais, à réchauffer avec un trait de bouillon.