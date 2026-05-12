Ne faites plus de cake salé sec : ce produit laitier versé dans la pâte transforme le chorizo-chèvre en nuage moelleux

Vos cakes salés chorizo-chèvre sortent dorés du four mais finissent secs et compacts à table. Cette méthode ultra simple promet une mie nuage à l’apéro.

Un cake salé chorizo-chèvre qui sort du four tout doré et sent délicieusement bon… puis se révèle sec, compact, presque étouffant, on connaît. Croûte prometteuse, mie qui déçoit dès la première bouchée.

Depuis qu’on verse un ingrédient onctueux dans la pâte, le même cake garde une mie moelleuse, aérée, presque comme un nuage salé. Reste à voir comment ce geste précis change tout à l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base nuage au yaourt : 1 yaourt nature (125 g), 3 œufs, 180 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 8 cl d’huile d’olive (ou neutre), 5 cl de lait, sel, poivre

✅ Garniture chorizo-chèvre : 150 g de chorizo en dés, 120 g de chèvre bûche émietté en morceaux visibles

✅ Twists en option : herbes fraîches ciselées, olives noires, cerneaux de noix concassés

✅ Pour le moule : beurre et farine ou papier cuisson, moule à cake 24 cm

Le problème : pourquoi vos cakes salés sont secs et compacts

Si les cakes salés finissent durs comme du pain rassis, ce n’est pas un hasard. Les trois erreurs qui ruinent la mie se répètent : pâte trop farineuse et peu hydratée, levure chimique dosée au hasard, mélange énergique. D’ailleurs, une cuisson prolongée à 180°C “pour être sûr” et la croûte dorée cache un intérieur sec, qui s’émiette ou se tasse en bloc dès le lendemain.

La méthode inratable, pas à pas : un seul saladier, zéro cake compact

L’ingrédient “nuage” qui change tout, c’est le yaourt nature dans la pâte. Il remplace une partie de l’huile, apporte eau et légère acidité, assouplit le gluten et garde la mie moelleuse. Pour un cake salé chorizo chèvre moelleux au yaourt, on mélange rapidement yaourt, œufs, huile et lait, puis on ajoute farine et levure à la spatule, sans trop travailler ; pour un cake chorizo-chèvre ultra moelleux, on pèse avec soin farine, yaourt et huile.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180°C chaleur traditionnelle, chemiser le moule 24 cm, couper chorizo et émietter le chèvre. Technique : Mélanger dans un saladier yaourt, œufs, huile et lait, puis ajouter farine, levure, sel et poivre sans fouetter. Cuisson : Incorporer à la spatule chorizo, chèvre et éventuelles herbes, olives ou noix pour une garniture bien répartie. Finition : Verser dans le moule, cuire environ 40 minutes, tester au couteau au centre, puis démouler sur grille après 10 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt apporte eau, gras et une légère acidité qui assouplissent le gluten et aident la mie à rester aérée et moelleuse après cuisson. ✨ Le twist gourmand : Réserver quelques dés de chorizo et éclats de chèvre à disposer sur le dessus avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas fouetter la pâte après la farine ni prolonger la cuisson jusqu’à une lame totalement sèche.

Le carnet de chef : variantes, service et conservation

Ce cake chorizo-chèvre se sert tiède avec une salade croquante. Froid, on le filme serré et on le réchauffe quelques minutes à 150°C pour retrouver une mie moelleuse.