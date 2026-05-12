Ne faites plus de cake salé sec : ce produit laitier versé dans la pâte transforme le chorizo-chèvre en nuage moelleux
Vos cakes salés chorizo-chèvre sortent dorés du four mais finissent secs et compacts à table. Cette méthode ultra simple promet une mie nuage à l’apéro.
Un cake salé chorizo-chèvre qui sort du four tout doré et sent délicieusement bon… puis se révèle sec, compact, presque étouffant, on connaît. Croûte prometteuse, mie qui déçoit dès la première bouchée.
Depuis qu’on verse un ingrédient onctueux dans la pâte, le même cake garde une mie moelleuse, aérée, presque comme un nuage salé. Reste à voir comment ce geste précis change tout à l’apéro.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base nuage au yaourt : 1 yaourt nature (125 g), 3 œufs, 180 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 8 cl d’huile d’olive (ou neutre), 5 cl de lait, sel, poivre
- ✅ Garniture chorizo-chèvre : 150 g de chorizo en dés, 120 g de chèvre bûche émietté en morceaux visibles
- ✅ Twists en option : herbes fraîches ciselées, olives noires, cerneaux de noix concassés
- ✅ Pour le moule : beurre et farine ou papier cuisson, moule à cake 24 cm
Le problème : pourquoi vos cakes salés sont secs et compacts
Si les cakes salés finissent durs comme du pain rassis, ce n’est pas un hasard. Les trois erreurs qui ruinent la mie se répètent : pâte trop farineuse et peu hydratée, levure chimique dosée au hasard, mélange énergique. D’ailleurs, une cuisson prolongée à 180°C “pour être sûr” et la croûte dorée cache un intérieur sec, qui s’émiette ou se tasse en bloc dès le lendemain.
La méthode inratable, pas à pas : un seul saladier, zéro cake compact
L’ingrédient “nuage” qui change tout, c’est le yaourt nature dans la pâte. Il remplace une partie de l’huile, apporte eau et légère acidité, assouplit le gluten et garde la mie moelleuse. Pour un cake salé chorizo chèvre moelleux au yaourt, on mélange rapidement yaourt, œufs, huile et lait, puis on ajoute farine et levure à la spatule, sans trop travailler ; pour un cake chorizo-chèvre ultra moelleux, on pèse avec soin farine, yaourt et huile.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180°C chaleur traditionnelle, chemiser le moule 24 cm, couper chorizo et émietter le chèvre.
- Technique : Mélanger dans un saladier yaourt, œufs, huile et lait, puis ajouter farine, levure, sel et poivre sans fouetter.
- Cuisson : Incorporer à la spatule chorizo, chèvre et éventuelles herbes, olives ou noix pour une garniture bien répartie.
- Finition : Verser dans le moule, cuire environ 40 minutes, tester au couteau au centre, puis démouler sur grille après 10 minutes.
Le carnet de chef : variantes, service et conservation
Ce cake chorizo-chèvre se sert tiède avec une salade croquante. Froid, on le filme serré et on le réchauffe quelques minutes à 150°C pour retrouver une mie moelleuse.
En bref
- 🍽 Cake salé chorizo-chèvre raté trop souvent en apéro, mie sèche et compacte, four réglé à 180°C et croûte trompeuse.
- 👨🍳 Une base onctueuse, peu travaillée, associée à un dosage précis de farine et levure, donne un cake chorizo chèvre étonnamment moelleux.
- ✨ Un simple geste avant cuisson suffit à transformer la mie en nuage salé, tout en gardant la garniture chorizo-chèvre bien répartie et fondante.
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