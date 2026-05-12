Cuisine anti-inflammatoire : 2 semaines à table et ce détail que tout le monde néglige m’a bluffée
Pendant 14 jours, j’ai appliqué la cuisine anti-inflammatoire à mes repas de semaine, persuadée d’y perdre tout plaisir. Un détail discret en cuisine a pourtant tout changé.
Cuisine anti-inflammatoire : 2 semaines à table, bien plus gourmandes que prévu
En cuisine, une odeur de chou-fleur rôti, de citron frais, de poisson nacré au sortir du four. L’ambiance ressemble plus à un bistrot réconfortant qu’à un pseudo régime.
On part pourtant avec des attentes basses : cuisine anti-inflammatoire = privations, ennui, textures fades. En réalité, un détail discret change tout dans l’assiette… et même dans le moral.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 petit chou-fleur (400–500 g) + 4 carottes
- ✅ 2 filets de lieu noir (150 g chacun)
- ✅ 4 c. s. d’huile d’olive + 1 c. s. d’huile de sésame
- ✅ 1 c. s. de beurre de cacahuète, 2 tomates, 1 échalote, 1 citron, herbes, sel, poivre
Mes attentes (très) basses avant de commencer
Au départ, on imagine une cuisine technique, chère, frustrante. En réalité, ce menu anti-inflammatoire facile repose sur des produits quotidiens : chou-fleur, carottes, poisson, citron, bonnes huiles.
Un simple chou-fleur, quatre carottes, deux filets de lieu noir, quelques tomates et un citron composent l’ossature de ces recettes anti-inflammatoires gourmandes. On s’attend à jongler avec des aliments ultra-transformés “sans” ; on se retrouve avec un panier coloré et trois préparations phares à assembler sans stress en semaine.
Ce qui change tout : la façon de cuisiner
Très vite, on comprend que la clé de la cuisine anti-inflammatoire, c’est la cuisson à basse température. À 120 °C, le chou-fleur dore doucement, le lieu noir reste nacré, les nutriments sont moins malmenés.
Les sauces font le reste : huile d’olive, beurre de cacahuète, citron, herbes fraîches. On remplace crème et fromage par des vinaigrettes onctueuses, riches en bonnes graisses, loin des cuissons agressives.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 120 °C. Rincer le chou-fleur, détailler les fleurettes, éplucher les carottes, vérifier rapidement les filets de poisson.
- Technique : Enrober le chou-fleur d’huile d’olive, saler, poivrer, enfourner 20 à 25 min ; pendant ce temps, mélanger beurre de cacahuète, citron et eau tiède.
- Cuisson : Assaisonner le lieu noir de sel, poivre et huile d’olive, cuire 20 min à 120 °C, puis préparer la sauce vierge tomate, échalote, herbes, citron.
- Finition : Cuire les carottes à la vapeur jusqu’à fondance, mixer avec l’huile de sésame, rectifier l’assaisonnement, puis dresser purée, chou-fleur et poisson nappé de sauce.
Comment reproduire cette cuisine chez soi sans se compliquer la vie
Pour tenir deux semaines, on décline ce trio plutôt que multiplier les recettes : chou-fleur ou brocoli, lieu noir ou saumon, épices anti-inflammatoires comme le curcuma ou le gingembre, toujours cuits doucement. Ce rythme devient une alimentation anti-inflammatoire, témoignage 2 semaines à l’appui.
En bref
- 🍽️ Pendant 14 jours, j’adopte une cuisine anti-inflammatoire maison avec chou-fleur, poisson et carottes, en visant plus de confort sans sacrifier le goût.
- 🔥 Un procédé de cuisson et quelques sauces maison transforment un menu anti-inflammatoire facile en recettes anti-inflammatoires gourmandes, loin des plats tristes imaginés.
- ✨ Entre textures fondantes, assiettes colorées et organisation simplifiée, cette expérience change ma façon de cuisiner au quotidien et réserve quelques surprises durables.
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