Apéro : ces cornets de jambon en 5 garnitures simples font disparaître le plateau avant même l’arrivée du plat

À l’apéritif, ces cornets de jambon froids garnis en cinq versions crémeuses partent en un clin d’œil du plateau. Comment les préparer pour qu’ils restent nets en main ?

Cinq cornets de jambon, cinq garnitures différentes : le plateau apéro qui disparaît toujours en premier

Fenêtres ouvertes, verres qui s’entrechoquent, et au milieu du plat, ces petits cornets roses qui disparaissent un à un. À la première bouchée, le jambon souple craque légèrement, la farce est froide, crémeuse, relevée d’herbes ou de citron ; on comprend vite pourquoi le plateau revient toujours vide.

Le principe est simple : cinq cornets de jambon apéro, cinq garnitures, cinq caractères. L’enjeu, c’est qu’ils restent nets en main, sans coulure ni jambon ramolli. Avec une bonne base crémeuse et deux ou trois réflexes, on tient une recette de cornets de jambon froids qui devient vite un classique maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 10 tranches de jambon blanc ou cuit (environ 300 g), larges et souples

✅ 200 g de fromage frais nature + 80 g de mayonnaise bien froide

nature + 80 g de mayonnaise bien froide ✅ 6 œufs, 160 g de thon au naturel, 1 avocat, 1 tomate ferme

✅ 120 g de chèvre frais, 40 g de noix, citron, ciboulette, persil, paprika

Pourquoi ces cornets de jambon font un carton à l’apéro

Ce format de bouchée change tout : on attrape un cornet, on croque, rien ne tombe. Le jambon joue le rôle de coque salée, la farce apporte le moelleux et le parfum, et chaque invité choisit son humeur entre herbes, mimosa, thon, avocat ou chèvre-noix.

Visuellement, cinq garnitures pour cornets de jambon alignées sur un plat, c’est déjà la promesse d’un apéro froid rapide jambon réussi. Couleurs qui claquent, textures différentes : on obtient ce plateau qui se vide presque sans qu’on y pense.

Étape 2 : la base crémeuse qui empêche les garnitures de couler

Tout part du liant. On mélange fromage frais bien froid, un peu de mayonnaise et les assaisonnements : sel, poivre, citron, moutarde, paprika. Les œufs se cuisent 9 à 10 minutes à l’eau frémissante, le thon et la tomate sont parfaitement égouttés. Chaque farce doit tenir dans la cuillère sans couler, presque mousseuse mais dense.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rouler chaque tranche en cône, fixer d’un pic, réserver au frais. Technique : Réunir les ingrédients en cinq bols : herbes, mimosa, thon–citron, avocat–tomate, chèvre–noix. Cuisson : Cuire les œufs 9 à 10 minutes, refroidir, écraser avec mayonnaise et moutarde. Finition : Garnir juste avant, sans tasser, ajouter les toppings et disposer en bouquet.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Préparation ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert La clé, c’est d’avoir plus de liant que d’ingrédients humides. Fromage frais et mayonnaise enrobent thon, œuf ou chèvre et protègent même l’avocat–tomate. ✨ Le twist gourmand : Un trait de miel sur le chèvre–noix ou quelques câpres dans le thon–citron, et le plateau change de dimension. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À éviter absolument : garnir plus d’une heure avant, utiliser une tomate non égouttée ou un jambon trop fin qui se déchire au roulage.

Étape 4 : garnir, dresser et servir au bon moment

On garnit au dernier moment, 30 minutes avant au plus, pour garder jambon ferme et garnitures bien fraîches. Le plat arrive ainsi à table brillant de couleur, et repart presque aussitôt… vide.