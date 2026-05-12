Apéro : ces cornets de jambon en 5 garnitures simples font disparaître le plateau avant même l’arrivée du plat
À l’apéritif, ces cornets de jambon froids garnis en cinq versions crémeuses partent en un clin d’œil du plateau. Comment les préparer pour qu’ils restent nets en main ?
Cinq cornets de jambon, cinq garnitures différentes : le plateau apéro qui disparaît toujours en premier
Fenêtres ouvertes, verres qui s’entrechoquent, et au milieu du plat, ces petits cornets roses qui disparaissent un à un. À la première bouchée, le jambon souple craque légèrement, la farce est froide, crémeuse, relevée d’herbes ou de citron ; on comprend vite pourquoi le plateau revient toujours vide.
Le principe est simple : cinq cornets de jambon apéro, cinq garnitures, cinq caractères. L’enjeu, c’est qu’ils restent nets en main, sans coulure ni jambon ramolli. Avec une bonne base crémeuse et deux ou trois réflexes, on tient une recette de cornets de jambon froids qui devient vite un classique maison.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 10 tranches de jambon blanc ou cuit (environ 300 g), larges et souples
- ✅ 200 g de fromage frais nature + 80 g de mayonnaise bien froide
- ✅ 6 œufs, 160 g de thon au naturel, 1 avocat, 1 tomate ferme
- ✅ 120 g de chèvre frais, 40 g de noix, citron, ciboulette, persil, paprika
Pourquoi ces cornets de jambon font un carton à l’apéro
Ce format de bouchée change tout : on attrape un cornet, on croque, rien ne tombe. Le jambon joue le rôle de coque salée, la farce apporte le moelleux et le parfum, et chaque invité choisit son humeur entre herbes, mimosa, thon, avocat ou chèvre-noix.
Visuellement, cinq garnitures pour cornets de jambon alignées sur un plat, c’est déjà la promesse d’un apéro froid rapide jambon réussi. Couleurs qui claquent, textures différentes : on obtient ce plateau qui se vide presque sans qu’on y pense.
Étape 2 : la base crémeuse qui empêche les garnitures de couler
Tout part du liant. On mélange fromage frais bien froid, un peu de mayonnaise et les assaisonnements : sel, poivre, citron, moutarde, paprika. Les œufs se cuisent 9 à 10 minutes à l’eau frémissante, le thon et la tomate sont parfaitement égouttés. Chaque farce doit tenir dans la cuillère sans couler, presque mousseuse mais dense.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rouler chaque tranche en cône, fixer d’un pic, réserver au frais.
- Technique : Réunir les ingrédients en cinq bols : herbes, mimosa, thon–citron, avocat–tomate, chèvre–noix.
- Cuisson : Cuire les œufs 9 à 10 minutes, refroidir, écraser avec mayonnaise et moutarde.
- Finition : Garnir juste avant, sans tasser, ajouter les toppings et disposer en bouquet.
Étape 4 : garnir, dresser et servir au bon moment
On garnit au dernier moment, 30 minutes avant au plus, pour garder jambon ferme et garnitures bien fraîches. Le plat arrive ainsi à table brillant de couleur, et repart presque aussitôt… vide.
En bref
- 🍽️ Lors de l’apéritif, ces cornets de jambon apéro garnis de cinq farces froides s’invitent sur le plateau des 4 à 5 convives.
- 🥓 Une base crémeuse au fromage frais structure les garnitures pour cornets de jambon et évite qu’elles ne coulent ou détrempent le jambon.
- ✨ Ces cinq recettes de cornets de jambon froids réservent aussi quelques astuces de chef et twists gourmands qui expliquent pourquoi le plateau revient vide.
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