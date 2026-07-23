Courgettes : ne faites plus ce geste interdit, cette méthode d’agriculteurs les réussit crues, poêlées ou en gratin

Courgettes molles, assiettes boudées à la maison ? En quelques gestes précis, ce guide montre comment cuisiner la courgette crue, poêlée ou en gratin sans la noyer d’eau.

Odeur de gratin qui sort du four, surface bien dorée, cœur moelleux ; ou, au contraire, fines lamelles de courgette crue, citronnées, encore croquantes sous la dent. Quand on sait la travailler, la courgette passe d’un légume discret à une vraie signature de table.

Le problème, c’est cette version fade, gorgée d’eau, que les enfants boudent et que la poêle transforme en éponge. En s’appuyant sur les gestes des agriculteurs et sur un gratin malin qui fait l’unanimité, on peut cuisiner la courgette en 6 versions express, crues, poêlées ou gratinées… sans jamais se retrouver avec des courgettes qui ne rendent pas d’eau.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de courgettes fermes

✅ 600 g de pommes de terre

✅ 160 g de thon au naturel égoutté

✅ 120 g de fromage râpé pour gratiner

Les 3 règles d’or pour une courgette qui ne rend pas d’eau

Tout commence au marché : on vise des courgettes jeunes, fermes, de 15 à 20 cm, peau lisse et brillante. On garde la peau, qui aide le légume à se tenir, surtout en gratin de courgettes ou en poêlée.

En gratin, l’exception à la règle “pas d’eau” fonctionne très bien : on cuit pommes de terre et courgettes 15 à 20 minutes dans une eau salée, mais on égoutte à fond, puis on remet 1 minute sur feu doux pour les dessécher. La purée reste épaisse, le plat ne baigne pas.

Dernier réflexe : feu vif et four chaud. Poêle large, bien huilée, courgettes en une seule couche, four à 200 °C pour gratiner et jusqu’à 230 °C pour des rondelles dorées. La surface colore vite, le cœur reste fondant.

6 recettes simples : courgette crue, poêlée ou en gratin

Version courgette crue, le carpaccio se prépare en 15 minutes : on tranche 600 g de courgettes très finement, on arrose d’huile d’olive et de jus de citron, on sale, on poivre, on ajoute herbes fraîches et copeaux de parmesan, puis on laisse mariner 10 à 15 minutes au frais. Pour l’apéro, on passe à la “recette courgette simple” : de longues lamelles crues ou juste grillées, garnies de feta émiettée, menthe et zeste de citron, roulées serrées façon bouchées.

Côté courgette poêlée, on reprend les astuces des agriculteurs : poêle très chaude, assez d’huile pour enrober, pas trop de morceaux à la fois. Pour une poêlée express ail & herbes, les dés de courgette saisissent 6 à 8 minutes, sans remuer au début, puis on ajoute ail et persil en fin de cuisson. Autre option ensoleillée : on fait dorer la courgette, on ajoute des tomates cerises coupées en deux, une pincée d’origan, puis un voile de parmesan hors du feu.

En gratin, la purée courgettes–pommes de terre au thon est l’arme anti-légumes : légumes cuits et bien séchés, écrasés avec beurre et lait, thon émietté, fromage râpé, 12 à 18 minutes à 200 °C ; le plat sort du four, se pose au milieu de la table et disparaît vite. Plus léger, le gratin courgettes–chèvre marie rondelles de courgette, appareil œufs, lait et fromage de chèvre frais, un peu de parmesan dessus et un passage au four très chaud jusqu’à ce que la surface soit dorée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les pommes de terre, laver les courgettes, couper en morceaux puis cuire 15 à 20 minutes dans une grande casserole d’eau salée. Technique : Égoutter très soigneusement, remettre 1 minute sur feu doux pour les sécher, puis écraser avec le beurre en ajoutant le lait petit à petit. Cuisson : Assaisonner, incorporer le thon émietté, verser dans un plat frotté à l’ail, couvrir généreusement de fromage râpé et enfourner à 200 °C pendant 12 à 18 minutes. Finition : Laisser reposer 5 minutes avant de servir pour un gratin qui se tient bien, avec une croûte dorée et un cœur moelleux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & difficulté Rapide & facile 🔍 Le secret de l’expert Sécher les courgettes après cuisson concentre l’eau dans la purée au lieu de la laisser fuir dans le plat. Associé à une poêle très chaude ou à un four à 200–230 °C, cela crée une fine croûte dorée (réaction de Maillard) tout en gardant un intérieur fondant, jamais spongieux. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de moutarde dans la purée du gratin, un filet de citron et un peu de parmesan râpé sur la poêlée hors du feu, ou des courgettes jaunes zébrées pour des assiettes crues ultra colorées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire longtemps à feu moyen ou dans trop d’eau sans sécher, puis entasser les morceaux dans une poêle : au lieu de dorer, la courgette rend toute son eau et la texture devient molle.

Variantes, restes malins et organisation pour toute la semaine

Le gratin purée courgettes–pommes de terre accepte volontiers des dés de jambon, du saumon cuit émietté, quelques petits pois ou carottes en plus. On peut aussi jouer sur les fromages : emmental doux, comté plus corsé, mozzarella filante… De quoi revisiter la même base toute la semaine sans lasser.

Les restes de gratin se gardent 2 jours au réfrigérateur dans une boîte fermée. Pour réchauffer sans dessécher, on couvre le plat et on le remet au four à 160 °C, puis on enlève le couvercle 2 minutes pour raviver la croûte. Les poêlées de courgettes passent très bien en lunchbox, tièdes, avec un peu de riz ou de pâtes.

Sources Top Santé

«Oubliez la poele voici la methode ultime des agriculteurs pour cuisiner vos courgettes cet ete»