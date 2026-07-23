Cette salade de riz niçoise à la vinaigrette aux anchois ne doit plus être servie en simple accompagnement cet été

En plein été, cette salade de riz niçoise aux tomates gorgées de soleil et à la vinaigrette aux anchois s’invite au centre du barbecue. Comment ce grand plat froid parvient-il à faire oublier les grillades fumantes autour de la table familiale ?

Avec sa vinaigrette aux anchois et ses tomates gorgées de soleil, cette salade de riz niçoise vole la vedette aux grillades

Sur la table d’été, les braises fument encore, la viande grésille… et pourtant, c’est le grand plat coloré qui attire tous les regards. Un grand saladier où le riz long grain bien froid se mélange à des tomates gorgées de soleil, à du concombre croquant et à des olives noires qui sentent la Provence.

Ce qui fait basculer la soirée, c’est cette vinaigrette citron–huile d’olive, montée avec des filets d’anchois à l’huile, qui enrobe chaque grain et donne à la salade de riz niçoise un caractère iodé presque addictif. On y revient, encore et encore. Comment obtenir cette assiette fraîche, généreuse, qui rivalise vraiment avec les grillades ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de riz long grain, cuit dans l’eau salée et bien froid

✅ 4 tomates bien mûres et 1 concombre croquant

✅ 200 g de thon au naturel égoutté et 4 œufs durs

✅ 120 g d’olives noires type niçoises et vinaigrette citron–anchois (6 filets, jus de 1 citron, 9 cl d’huile d’olive)

Pourquoi cette salade de riz niçoise fait de l’ombre aux grillades

On a tous connu la salade de riz compacte, noyée de sauce, que l’on pousse du bout de la fourchette. Ici, rien de tout ça : le riz long grain bien froid reste grain à grain, léger, simplement relevé par la force iodée des anchois et la douceur du thon au naturel. Les tomates bien mûres juteuses, le concombre croquant et les olives noires type niçoises apportent le soleil et le relief.

Pour 4 personnes, cette salade de riz niçoise remplace sans effort les morceaux de viande ; le duo thon et œufs durs rassasie sans alourdir, pendant que l’acidité du citron rafraîchit le palais entre deux bouchées. On la prépare à l’avance, on la pose au centre de la table, et on laisse les convives comparer avec les grillades.

La vinaigrette aux anchois qui change tout

Le secret de cette salade de riz niçoise vinaigrette aux anchois, c’est une sauce courte mais maîtrisée. On écrase finement 6 filets d’anchois à l’huile, on ajoute le jus d’un citron et, si on aime l’acidité marquée, 1,5 cl de vinaigre de vin. En fouettant avec 9 cl d’huile d’olive fruitée, on obtient une sauce presque crémeuse qui enrobe le riz sans l’écraser.

L’ail et l’échalote, finement hachés, restent facultatifs ; on les dose avec parcimonie pour ne pas couvrir les tomates gorgées de soleil ni le goût du poisson. On poivre généreusement, on goûte, et surtout on évite de trop saler, anchois, olives et thon s’en chargent déjà.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire 300 g de riz long dans beaucoup d’eau salée (10 à 12 min), égoutter, rincer brièvement à l’eau froide, puis laisser refroidir au moins 1 h au frais pour une salade de riz grain à grain. Technique : Cuire les 4 œufs 10 min après ébullition, refroidir sous l’eau froide, écaler. Couper les tomates en quartiers, le concombre en demi-rondelles nettes, dénoyauter les olives si besoin. Cuisson : Pour un twist, sécher 250 g de pois chiches, les mélanger avec 1 cuillère à soupe d’huile, paprika, cumin, ail en poudre, sel, poivre, puis les rôtir à 200 °C pendant 20 à 25 min en remuant à mi-cuisson. Finition : Dans un grand saladier, réunir riz bien froid, thon émietté, tomates, concombre et olives. Ajouter les œufs en quartiers, napper de vinaigrette juste avant de servir, puis parsemer de pois chiches rôtis au four si on choisit le croustillant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert En cuisant le riz dans beaucoup d’eau puis en le refroidissant vite, on limite l’amidon en surface ; les grains restent séparés. Les anchois écrasés apportent sel et umami, ce qui aide la vinaigrette citron–huile d’olive à se lier et à enrober chaque grain sans l’alourdir, surtout ajoutée au dernier moment. ✨ Le twist gourmand : Préparer des pois chiches rôtis au four bien secs, enrobés d’huile, paprika, cumin et ail, puis les ajouter juste avant de passer à table : ils remplacent les croûtons, restent croustillants et apportent un contraste épices / iode très gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Assaisonner un riz encore tiède ou trop le saler ; il boira toute la sauce, deviendra pâteux, et olives comme anchois rendront l’ensemble bien trop salé.

Le carnet de chef : organisation, variantes et twist croustillant

Cette assiette supporte très bien l’anticipation : on peut cuire riz et œufs, préparer les légumes et monter la salade 2 à 3 h avant le repas. On garde la vinaigrette à part au frais et on ne l’ajoute qu’au dernier moment pour que la salade de riz niçoise reste fraîche et brillante.

D’ailleurs, on adapte facilement : on remplace le thon par un reste de poisson froid, ou on le retire pour une version plus légère, en gardant les œufs durs pour le côté complet. Les herbes fraîches (persil, basilic) ajoutées au tout dernier moment accentuent encore le côté méditerranéen.

Pour conserver les restes, on filme le saladier ou on transfère la salade dans une boîte hermétique au frais, sans pois chiches. Ces derniers patientent à température ambiante dans un bocal bien fermé et ne rejoignent la salade qu’au moment de servir, afin de préserver leur croquant et la légèreté de l’ensemble.