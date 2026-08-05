Ne jetez plus ce vieux matériau de toiture : en bord de massif, il peut diviser arrosages et désherbage par deux
Entre canicules, restrictions d’eau et bordures envahies, un jardinier a recyclé de simples tuiles en terre cuite pour sauver ses massifs. Comment cette bordure de jardin en tuiles a-t-elle changé ses arrosages et son désherbage quotidien ?
Les après-midis d’été à arracher du chiendent, la casquette de travers et le tuyau d’arrosage à la main, beaucoup en ont eu assez. Les bordures de massifs se dessèchent plus vite que le reste, les mauvaises herbes rampent depuis la pelouse, et la facture d’eau grimpe sans que le jardin ait vraiment l’air plus frais.
Dans un coin du garage, ces vieilles tuiles en terre cuite semblaient promises à la benne. Jusqu’au jour où une astuce de grand-mère a refait surface : les planter à la verticale tout le long des massifs. Un geste tout simple qui a transformé le désherbage et les arrosages estivaux… et qui mérite qu’on s’y attarde.
Le vrai problème des bordures de massifs l’été
Sur le bord d’un massif, le sol chauffe plus, le vent frappe davantage et l’eau s’échappe vers l’allée. Résultat : cette bande périphérique sèche à toute vitesse. Les racines des rosiers, hortensias ou vivaces viennent y chercher l’eau, pendant que les racines traçantes du liseron ou du chiendent s’y faufilent par dessous, comme dans un couloir.
Les bordures en plastique ou en métal décorent un temps, mais elles laissent passer les rhizomes et n’apportent rien à l’humidité du sol. À l’inverse, dans les jardins de curé d’autrefois, une simple bordure de jardin en tuiles canal faisait tout : elle retenait la terre, calmait les mauvaises herbes et gardait la fraîcheur, avec cette ambiance légèrement provençale qui fait tout le charme.
La bordure en tuiles : barrière anti-racines et climatiseur naturel
Nous avons tous déjà passé des heures à tirer sur un liseron qui revenait sans cesse depuis la pelouse. Enfoncées à la verticale sur 15 à 20 cm, côte à côte, les tuiles en terre cuite créent une vraie barrière mécanique. Les racines traçantes des adventices butent dessus et n’entrent plus dans le massif ; le désherbage de bordure est presque réduit à zéro.
Deuxième effet, plus discret : la terre cuite poreuse boit une partie de l’eau de pluie ou d’arrosage, puis la restitue lentement au sol quand il commence à sécher. Comme un petit “paillage minéral”, la tuile emmagasine aussi la chaleur du jour et la relâche la nuit, ce qui adoucit les coups de chaud au niveau des racines. Dans de nombreux jardins, les arrosages estivaux ont ainsi été espacés, parfois divisés par deux sur les massifs bordés de cette façon.
Poser ses vieilles tuiles en une matinée et pour des années
La mise en place reste à la portée de tous. On tend d’abord un cordeau pour dessiner la future bordure, puis on creuse une tranchée régulière d’environ 15 cm de profondeur. Les tuiles canal ou tuiles plates sont plantées serrées, légèrement inclinées, avant de les enfoncer au maillet en bois pour garder 10 à 15 cm visibles. Il suffit ensuite de reboucher et de tasser la terre de chaque côté.
- Sur sol lourd, un petit lit de sable stabilise la base ; en terrain sec, un paillage côté massif complète parfaitement l’effet fraîcheur. Cette bordure sans ciment vieillit très bien : la terre cuite se patine, la mousse s’installe, et l’ensemble peut tenir de 10 à 50 ans avec un simple contrôle après les hivers pour redresser les tuiles qui auraient bougé.
En bref
- Été après été, un jardinier français affronte chiendent, canicules et bordures sèches avant de miser sur une bordure de jardin en tuiles. 🌞
- L’astuce consiste à utiliser des vieilles tuiles en terre cuite en bordure de massif pour freiner les mauvaises herbes et limiter les arrosages estivaux. 🌿
- Le reportage détaille la pose pas à pas, les chiffres sur l’eau économisée, la durée de vie des tuiles et erreurs qui anéantissent l’effet. 📏
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