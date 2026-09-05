Début septembre, vos tomates, melons et concombres s'épuisent pour rien : ce geste radical que peu de jardiniers osent

Début septembre, au potager, vos tomates, melons et concombres continuent à fleurir alors que le froid approche et que la sève se disperse. Un geste de taille, méconnu et un peu radical, peut pourtant concentrer l’énergie sur les derniers fruits à mûrir.

Début septembre, le décor est toujours idyllique au potager : des grappes de tomates encore vertes, des tiges de concombres qui s’allongent, des fleurs de melons qui se succèdent. On se dit qu’avec un bel été indien, tout finira bien par mûrir. En réalité, les nuits se sont déjà rafraîchies et la plante commence, elle, à lever le pied.

À cette période, une grande partie de la sève file pourtant vers des fleurs qui n’ont plus le temps d’aller au bout. C’est ce gaspillage discret qui laisse tant de jardiniers avec des cagettes de fruits encore verts. Un geste simple permet de renverser la situation, mais beaucoup hésitent encore à le tenter juste avant les premiers froids.

Début septembre : quand vos plants fleurissent… pour presque rien

Pour une tomate, les horticulteurs constatent qu’il faut en moyenne autour de deux mois entre la floraison et la récolte d’un fruit bien rouge. Autrement dit, une fleur apparue début septembre a très peu de chances d’arriver à maturité avant les premières gelées dans la plupart des régions. Même logique pour melons et concombres, très sensibles au manque de chaleur.

Le problème, c’est que la plante ne le sait pas : elle continue à nourrir fleurs tardives, nouvelles pousses et feuillage exubérant, tout en essayant de finir les fruits déjà formés. Résultat, l’énergie se disperse dans trois grandes “fuites” :

les nouvelles fleurs, sans avenir réel ;

les gourmands , ces pousses à l’aisselle des feuilles qui ne donneront rien avant l’hiver ;

, ces pousses à l’aisselle des feuilles qui ne donneront rien avant l’hiver ; un arrosage encore très généreux, qui entretient surtout la croissance des tiges.

Étêter les tomates, melons et concombres : le geste que l’on n’ose pas

Nous avons tous déjà reculé au moment de couper un plant encore magnifique. Pourtant, étêter les tomates début septembre consiste simplement à couper la tige principale au-dessus du dernier bouquet de fruits que l’on souhaite garder, en laissant quelques feuilles. Sur melons et concombres, on pince la tige juste après le dernier fruit bien engagé. Plus aucune énergie n’est gaspillée dans de nouvelles fleurs tardives.

Dès que la tête est supprimée, la plante se comporte comme une équipe à qui l’on ferme les nouveaux chantiers : toute la sève se concentre sur les fruits déjà noués, leur apportant plus de sucres et de chaleur interne. Combiné à un feuillage un peu aéré, ce geste accélère nettement le rougissement, souvent en une à deux semaines. Pour les plus prudents, une version douce existe : retirer uniquement les fleurs récentes et les jeunes bourgeons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Récolte sauvée Plus de fruits mûrs 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant la tête ou les dernières fleurs, on ferme les “projets” inutiles du plant. La sève et les sucres sont alors redirigés vers les fruits déjà formés, surtout si l’arrosage devient un peu plus mesuré et que la lumière atteint mieux les grappes. 💡 Le petit plus : associer l’étêtage à la suppression des gourmands et à un léger effeuillage autour des fruits pour gagner encore quelques jours de maturité. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper trop tard ou enlever la majorité du feuillage tout en continuant à arroser comme en plein été.

Après l’étêtage : les bons réflexes pour faire rougir la dernière vague

Une fois la taille faite, le geste suivant se joue à l’arrosoir. Nous avons tous déjà eu le réflexe d’augmenter l’eau devant des tomates qui restent vertes ; c’est l’inverse qu’il faut viser. Mieux vaut espacer les arrosages, garder un sol simplement frais sous paillage et laisser un léger stress hydrique, qui incite la plante à finir ses fruits plutôt qu’à refaire des feuilles.

Un effeuillage ciblé autour des grappes laisse passer la lumière sans dénuder complètement le plant. En parallèle, supprimer les derniers gourmands évite une nouvelle fuite d’énergie. À l’approche des premières gelées, les plus beaux fruits encore fermes peuvent être cueillis et terminés à l’abri, dans une cagette ou un sac en papier avec quelques fruits déjà mûrs : l’éthylène qu’ils dégagent donnera le signal final à cette dernière récolte.