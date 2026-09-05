Jardin : si vous avez ces 4 plantes chez vous, arrêtez d’en acheter, une simple bouture les multiplie à l’infini cet été

En plein été, ces quatre plantes faciles à bouturer transforment quelques tiges en massifs généreux, sans passage obligé par la jardinerie. Quelles techniques tester pour enrichir votre jardin en un week-end ?

Et si le jardin se remplissait tout seul, ou presque, pendant les vacances d’été ? Le bouturage permet de transformer quelques tiges bien choisies en une petite armée de plants identiques à la plante-mère, avec la même couleur et le même parfum. Sans semis capricieux, ni passage obligé en jardinerie.

Les mois de juillet et août sont parfaits pour s’y mettre : les végétaux sont en pleine croissance et réagissent vite. Avec quatre plantes faciles à bouturer – laurier-rose, fuchsia, lavande et sauge officinale – il devient possible de tester, en un week-end, quatre techniques différentes et de vraiment enrichir son jardin.

Quatre plantes, quatre techniques de bouturage vraiment abordables

Ces quatre classiques du jardin se prêtent chacune à une méthode simple, idéale pour débuter sans stress :

Laurier-rose : prélever une tige non fleurie d’environ 15 cm, enlever les feuilles du bas et la glisser dans un verre d’eau claire, à la lumière mais sans soleil direct ; en trois semaines environ, les racines apparaissent.

: prélever une tige non fleurie d’environ 15 cm, enlever les feuilles du bas et la glisser dans un verre d’eau claire, à la lumière mais sans soleil direct ; en trois semaines environ, les racines apparaissent. Fuchsia : couper des tiges charnues de 10 à 12 cm sous un nœud, retirer les feuilles du bas, planter dans un substrat très léger, vaporiser, puis couvrir le pot d’une cloche transparente et garder à la mi-ombre.

: couper des tiges charnues de 10 à 12 cm sous un nœud, retirer les feuilles du bas, planter dans un substrat très léger, vaporiser, puis couvrir le pot d’une cloche transparente et garder à la mi-ombre. Lavande : après la floraison, choisir des tiges ni trop tendres ni trop dures, nettoyer la base (feuilles, épis, parties brunies), les piquer en « pépinière » dans une terre légère, humidifiée et bien tassée, à la mi-ombre du jardin.

: après la floraison, choisir des tiges ni trop tendres ni trop dures, nettoyer la base (feuilles, épis, parties brunies), les piquer en « pépinière » dans une terre légère, humidifiée et bien tassée, à la mi-ombre du jardin. Sauge officinale : prélever une jeune tige de 5 à 10 cm, défeuiller la base, raccourcir légèrement, puis planter en pot dans un mélange terreau et sable (ou perlite), en maintenant le tout juste humide.

Les gestes qui changent tout pour ces plantes faciles à bouturer

Nous avons tous déjà vu des boutures se ramollir en quelques jours. Souvent, le problème vient de détails : une tige en fleurs, un sécateur sale, un soleil trop brûlant. Mieux vaut toujours choisir des pousses saines, prélevées de préférence le matin, non fleuries et avec une base déjà un peu dure mais un sommet encore souple. La coupe se fait nettement sous un nœud, les feuilles du bas sont retirées, et les pots sont installés dans une lumière douce, avec un substrat léger, humide mais jamais détrempé. Quand on respecte ces règles simples, la majorité des boutures s’enracinent en quelques semaines seulement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Taux de reprise estimé 8 boutures sur 10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Prélever des tiges non fleuries, légèrement durcies à la base, tôt le matin puis les installer à la mi-ombre dans un substrat léger limite le stress hydrique. La plante consacre alors son énergie à fabriquer des racines, plutôt qu’à nourrir des fleurs ou à se défendre contre le soleil brûlant. 💡 Le petit plus : regrouper plusieurs boutures d’une même plante dans un seul pot facilite l’arrosage et permet de garder les plus vigoureuses, à repiquer ensuite séparément. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les boutures en plein soleil direct ou dans un substrat détrempé, au risque de les voir griller ou pourrir en quelques jours.

Après l’enracinement : comment installer durablement vos nouvelles plantes

Dès que les racines sont bien formées – visibles dans le verre du laurier-rose ou ressenties quand une bouture résiste légèrement à la traction – vient le moment de les installer pour de bon. Les jeunes plants gagnent à passer par un pot individuel bien drainé avant la pleine terre, surtout pour le laurier-rose et la sauge. L’emplacement définitif sera ensoleillé pour lavande et sauge, lumineux mais un peu plus protégé pour fuchsia et laurier-rose. Un arrosage régulier mais mesuré le premier été, puis un léger paillage, aideront ces nouvelles venues à s’installer et à devenir, à leur tour, de futures plantes-mères à bouturer.