Ces fourchettes plantées dans les potagers cet hiver : ne les arrachez surtout pas, la raison surprend

Au détour d'un jardin, on aperçoit parfois une rangée de fourchettes plantées dans un potager, manches enfoncés, dents pointées vers le ciel. Loin d'être une fantaisie, cette mise en scène intrigue les voisins et fait sourire ceux qui passent près du carré d'herbes ou des salades.

En hiver, le sol meuble du potager d’hiver attire pourtant chats du quartier, chiens curieux, merles et pigeons qui grattent, retournent les semis de salades, d’ail ou d’oignons et tassent la terre. Pour certains jardiniers, ces petites dents dressées sont devenues la solution la plus simple pour s’en sortir.

Fourchettes au jardin : une barrière physique insoupçonnée contre chats et oiseaux

Au Royaume-Uni, "les experts en jardinage de Farm Flavour ont proposé une astuce économique qui pourrait bien empêcher vos fleurs et vos plantes de devenir un festin gratuit" pour les animaux, relatait le quotidien britannique The Express. L’idée consiste à récupérer des couverts de fête et à les planter tout autour des cultures sensibles pour former une sorte de clôture hérissée.

Ces jardiniers résument leur conseil ainsi : "Avant de jeter cette boîte de fourchettes en plastique inutilisées de la réunion de vacances de l'année dernière, pensez à les utiliser dans votre jardin". Plantées manches enfoncés, dents vers le haut, elles créent une barrière physique : "Placer des fourchettes dans le sol autour de vos plantes découragera les animaux comme les ratons laveurs, les chats, les écureuils et les cerfs de s'aventurer dans le jardin et de se servir dans vos cultures".

Comment planter ces fourchettes pour protéger semis et jeunes pousses

Au potager, beaucoup privilégient les fourchettes en bois, qui se fondent dans le décor, tiennent bien en terre et finiront au compost. Il suffit d’enfoncer le manche sur 3 à 4 cm, de laisser les dents dépasser et de les espacer de 10 à 15 cm autour des rangs d’ail, d’oignons, d’échalotes, de salades ou des massifs de vivaces qui redémarrent.

Sur un balcon ou dans de grandes jardinières, le même principe s’applique en gardant environ 5 cm entre chaque fourchette pour laisser passer la lumière et l’arrosage. Cette astuce circule largement, mais les rédacteurs du magazine marie france rappellent qu’ "il n’existe aucune preuve disponible quant à l’efficacité de cette technique", basée surtout sur les retours de jardiniers amateurs.

Une idée zéro déchet, à manier avec prudence au jardin

En France, les couverts en plastique à usage unique sont interdits depuis le 1er janvier 2021, ce qui limite l’astuce au réemploi d’anciennes fourchettes. Les modèles en plastique doivent être retirés en fin de saison pour éviter les microplastiques dans le sol, alors que le bois suit naturellement le cycle du compost.

