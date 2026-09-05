Cheveux blonds : ce spray maison à base de cette fleur du jardin les éclaircit sans chimie, mais gare à cette erreur

Au retour du soleil, l’envie de reflets blonds sans décoloration chimique se fait sentir. Et si un spray maison à la camomille du jardin illuminait vos cheveux en douceur ?

Au retour des beaux jours, l’envie de reflets blonds « retour de plage » ressurgit, sans forcément passer par une décoloration qui abîme tout. Dans bien des jardins, une alliée discrète attend pourtant son heure : la camomille matricaire, reine des recettes de grand-mère.

Cette petite fleur blanche, qui illumine les massifs de mai à octobre, renferme un pigment jaune capable de réveiller la lumière des cheveux clairs. Préparée en spray camomille maison spécial cheveux blonds, elle offre un geste beauté ultra simple, sans produit chimique ajouté. Reste à la dompter.

Pourquoi la camomille du jardin fait briller les cheveux blonds

Au potager ou en massif, la camomille matricaire (Matricaria camomilla) forme un petit buisson d’environ 50 cm, friand de sols légers et sablonneux. Ses cœurs bombés contiennent de l’apigénine, un pigment jaune. Futura-Sciences précise que « Elle se dépose sur l’écaille des cheveux, sans pour autant y pénétrer ».

Ce voile doré reste donc en surface : il ne modifie pas la couleur en profondeur, mais accentue les reflets par effet d’optique. Sur cheveux blonds ou châtains très clairs, naturellement plus transparents, la lumière se réfléchit mieux. En prime, la camomille possède des propriétés adoucissantes intéressantes pour les cuirs chevelus secs.

Recette du spray maison à la camomille : simple et sans chimie

La floraison a lieu de mai à octobre ; tout l’été, on a récolté les fleurs bien ouvertes au fur et à mesure. Pour les soins capillaires, elles se gardent entières. Nous avons tous déjà vu des pétales brunir au soleil : ici, on les fait sécher à plat, dans un endroit sombre, aéré et sec.

Dans la casserole, la formule reste minimaliste : faites bouillir 50 cl d’eau avec 20 g de fleurs fraîches ou sèches, puis laissez tiédir. Ajoutez le jus d’un citron, couvrez et laissez infuser toute la nuit. Le lendemain, filtrez, transvasez dans un flacon en verre propre et gardez au frais ; selon Le Parisien, le spray se conserve une quinzaine de jours.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Coût de la recette Très faible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’apigénine de la camomille dépose un voile jaune sur la cuticule du cheveu, tandis que le citron et la lumière renforcent doucement les reflets des cheveux déjà clairs, sans agent oxydant ajouté ni silicone. 💡 Le petit plus : Utiliser un flacon en verre ambré réutilisable prolonge la fraîcheur du spray et limite les déchets dans la salle de bain. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Multiplier les pulvérisations très citronnées en plein soleil ou sur cheveux colorés : on fragilise la fibre et on obtient des reflets imprévisibles.

Bien utiliser le spray : effets, fréquence et précautions

Sur cheveux propres, légèrement essorés ou secs, vaporisez à une vingtaine de centimètres, surtout sur les longueurs. Un peigne a réparti la brume, puis les cheveux ont séché à l’air libre, idéalement à la lumière douce. Deux à trois applications par semaine suffisent pour un voile lumineux, un effet mèches autour du visage ou des pointes façon tie and dye très naturel.

Ce rituel a surtout donné des résultats sur cheveux blonds et châtains clairs ; sur cheveux bruns, l’intérêt reste la brillance plus que l’éclaircissement. Évitez ce spray sur cheveux colorés ou très abîmés, et n’en abusez pas au soleil : le citron peut dessécher longueurs et pointes. En cas d’allergie aux astéracées ou de cuir chevelu irrité, on s’abstient.