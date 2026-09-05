Apéro : cette quiche sans pâte prête pendant le préchauffage disparaît en 30 min, si vous évitez ce geste interdit

Sortie du four à 19 h moins dix, cette quiche sans pâte courgettes chèvre a été dévorée en trente minutes à l’apéro. Entre bords dorés et cœur fondant, un geste clé change tout pour obtenir des carrés impeccables à picorer.

Dans le four, la grande plaque gonfle doucement. Odeur de fromage gratiné, herbes de Provence qui chauffent, cœur encore tremblant… Lorsqu’on la sort à 19 h moins dix, la surface est dorée, les bords justes fermes, le centre moelleux comme un flan enrichi. On entend presque le léger croustillant en cassant la première ligne de couteau.

Une demi-heure plus tard, plus un carré sur la table de l’apéro. Cette quiche sans pâte courgettes-chèvre a tout raflé, sans pâte feuilletée ni crème lourde. Comment obtenir ce résultat, à la fois léger, ultra-gourmand et prêt pendant que le four chauffe ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes moyennes (≈ 650 g), courgettes râpées bien pressées

bien pressées ✅ 180 g de bûche de chèvre , 50 g de parmesan râpé (+ un peu pour gratiner)

, 50 g de parmesan râpé (+ un peu pour gratiner) ✅ 4 œufs, 20 cl de lait, 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ 100 g de farine, 1 sachet de levure chimique, herbes de Provence, muscade, sel, poivre

Pourquoi cette quiche sans pâte disparaît en 30 minutes à l’apéro

On est sur une grande plaque fine, cuite dans un moule rectangulaire de 20 × 30 cm. L’appareil gonfle comme une pâte à cake légère, les bords prennent ce doré qui claque sous la dent, tandis que le centre reste fondant grâce aux courgettes et au chèvre. À la découpe, la lame traverse une vraie texture crousti-fondante : les carrés se tiennent, ne s’effondrent pas et se mangent avec les doigts sans miettes partout. Le duo quiche sans pâte courgettes chèvre coche toutes les cases de l’apéro moderne : généreux, plus léger qu’une quiche classique, et surtout ultra-pratique à partager.

L’appareil sans pâte ultra-fondant qui se tient comme un cake

Tout se joue sur la technique. Les courgettes sont râpées à grosse grille puis pressées dans un torchon ; ce geste retire l’excès d’eau qui détrempe d’ordinaire les quiches. Dans un saladier, on prépare un vrai appareil à quiche enrichi : œufs, lait et huile d’olive, puis farine, levure chimique, parmesan et herbes. On obtient une pâte souple qui enrobe les légumes sans couler. Les courgettes s’y mêlent, le parmesan structure l’ensemble, le chèvre, posé en rondelles ou en gros éclats à la surface, fond en poches crémeuses. À 190 °C, en 30 à 35 minutes, la plaque dore, le centre ne tremble presque plus et se découpe net après cinq minutes de repos.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, huiler un moule 20 × 30 cm, râper puis presser fortement les courgettes. Technique : Fouetter œufs, lait et huile ; ajouter farine, levure, parmesan, herbes, muscade, sel, poivre, puis incorporer les courgettes. Cuisson : Verser l’appareil, répartir le chèvre et un peu de parmesan, enfourner 30 à 35 minutes jusqu’à belle coloration. Finition : Laisser reposer 5 minutes, découper en carrés à picorer, servir tiède avec quelques herbes fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Moins de 1 h 🔍 Le secret de l’expert Les œufs coagulent et emprisonnent l’humidité résiduelle des courgettes. La farine et la levure créent un réseau léger, façon cake salé, qui fait tenir les carrés. Le pressage des légumes concentre le goût, tandis que le parmesan en surface favorise les réactions de Maillard et cette fine croûte de fromage gratiné qui rend la plaque irrésistible. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une fine couche de parmesan ou de chapelure panko sur le dessus avant cuisson, puis parsemer, à la sortie du four, quelques feuilles de basilic ou un soupçon de zeste de citron râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner les courgettes sans les avoir pressées. L’appareil se gorge d’eau, la quiche se déchire à la découpe, surtout dans un moule trop petit, et s’affaisse encore plus si l’on ouvre le four sans cesse pendant la cuisson.

Variantes et astuces : transformer cette base en mille idées d’apéro

La même base fonctionne avec des poireaux fondus et du comté, un duo jambon-emmental ou tomates séchées et feta, à condition de garder environ 600 à 700 g de légumes bien égouttés. On peut cuire la plaque à l’avance, la garder 2 jours au réfrigérateur et la réchauffer à 160 °C, 8 à 10 minutes. Les carrés se servent tièdes, serrés sur une planche avec quelques tomates cerises ou une roquette citronnée.