Ces feuilles du jardin qu'on jette au compost cachent 4 recettes coco-amande bluffantes à la maison

Chaque taille du figuier laissait des brassées de feuilles finir au compost, jusqu’au jour où l’une d’elles a parfumé un simple bol de lait. De cette odeur de coco-amande sont nées quatre recettes anti-gaspi qui changent la cuisine du jardin.

L’odeur monte dès qu’on froisse une feuille encore tiède de soleil : un mélange déconcertant de noix de coco, d’amande fraîche et d’herbe coupée. Pendant la taille du figuier, ces grandes feuilles finissaient au compost, sans autre forme de procès.

Puis un jour, au lieu de tout jeter, on a gardé quelques feuilles de figuier impeccables. Infusées dans du lait, glissées en papillote ou transformées en sirop, elles ont donné quatre recettes épatantes. Depuis, chaque branche coupée rime avec réserve d’arômes plutôt qu’avec gaspillage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 feuilles de figuier fraîches, saines, non traitées, plus 2 feuilles séchées

✅ 500 ml de lait entier ou de crème liquide entière pour l’infusion

✅ 4 petits fromages de chèvre frais ou 4 filets de poisson blanc, 1 citron, 1 à 2 c. à s. de miel

✅ 650 g de sucre en poudre, 250 ml d’eau, figues, pêches, abricots et quelques amandes pour le service

On taillait le figuier chaque année et tout finissait au compost

Dans les cuisines du Sud, les feuilles de figuier jouent le rôle d’une gousse de vanille locale. Elles ne se mangent pas, mais parfument lait, poisson ou fromage avec des notes fruitées et presque lactées, rappelant le lait de coco.

Pour en profiter sereinement, on cueille des feuilles saines, loin des routes, en évitant le contact prolongé avec la sève blanche irritante. Un rinçage minutieux, un séchage dans un torchon, puis on les utilise entières pour infuser ou envelopper, avant de les retirer systématiquement du plat.

Le jour où on a gardé les feuilles : 4 recettes avec feuilles de figuier

Premier usage : l’infusion. On froisse 2 ou 3 grandes feuilles, on les plonge dans 500 ml de lait ou de crème chauffés puis retirés du feu, on couvre 15 à 20 minutes et on filtre. Cette base devient panna cotta, crème anglaise, glace ou simple lait parfumé sur des fruits.

Deuxième révélation : la papillote, au four ou au barbecue doux. Un chèvre frais ou un filet de poisson blanc posé sur une feuille, zeste de citron, poivre, un peu de miel pour le fromage, puis 15 minutes à 180 °C. Le même parfum se retrouve dans un sirop minute et un sucre maison, préparés avec eau, sucre et quelques feuilles fraîches ou séchées.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les feuilles, les sécher, préparer lait, chèvre, poisson et fruits. Technique : Froisser les feuilles et les utiliser pour infuser lait ou sirop. Cuisson : Envelopper chèvre ou poisson dans une feuille, assaisonner, cuire à 180 °C. Finition : Filtrer infusions, retirer les feuilles, dresser avec fruits, miel ou amandes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Anti-gaspi Maximum 🔍 Le secret de l’expert Les arômes coco-amande des feuilles se fixent mieux dans le gras et le sucre ; infusion douce hors du feu évite l’amertume médicinale. ✨ Le twist gourmand : Remplacer le lait de coco d’un riz au lait par un lait infusé au figuier. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser les feuilles infuser plus de 30 minutes ni les servir dans l’assiette, au risque d’amertume et d’irritation.

Conserver les feuilles de figuier et apprivoiser leur parfum toute l’année

Les feuilles fraîches se gardent quelques jours au réfrigérateur, dans un torchon légèrement humide, ou se congèlent entières. Séchées à plat, elles se conservent jusqu’à deux ans en bocal hermétique, à l’abri de la lumière.