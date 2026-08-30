Ces feuilles du jardin que tout le monde jette, ma voisine cheffe en fait un parfum fou pour desserts et poissons

À chaque taille de fin d’été, ma voisine cheffe empile les feuilles de son figuier au lieu de les envoyer au compost. Dans sa cuisine, ces palmes parfumées deviennent un secret de saison aux usages bien plus variés qu’on ne le croit.

Ma voisine cheffe ne taille jamais son figuier sans garder une pile de feuilles : elles finissent dans sa cuisine, pas au compost

Quand elle taille son figuier, on voit d’abord le gros tas vert sur la terrasse. On s’attend à le voir filer au compost ; en réalité, la moitié part direct en cuisine. Les feuilles froissées embaument la noix de coco verte, l’amande fraîche et le foin coupé.

Sa règle est simple : la feuille ne se mange pas, elle parfume. Une fois le latex rincé, ces grandes palmes deviennent un aromate étonnant pour desserts, poissons et bocaux maison. Comment transformer ces feuilles en trésor plutôt qu’en déchet ;

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 feuilles de figuier fraîches, saines et non traitées

fraîches, saines et non traitées ✅ 50 cl de lait entier (ou 30 cl de crème) + 60 g de sucre

✅ 4 filets de poisson blanc ou 200 g de chèvre frais + huile d’olive + 1 citron

✅ 25 cl d’eau + 350 g de sucre en poudre + 1 feuille de figuier séchée

Le réflexe malin : garder les feuilles de figuier

Fin d’été, quand on rabat un figuier, les feuilles encore bien vertes sont souvent jetées. Ma voisine cheffe, elle, en met de côté une belle pile. Elles sont coriaces, certes, mais en infusion elles libèrent un parfum délicat, entre coco, amande et herbe coupée.

Précaution importante : la sève blanche, le latex, est irritante et photosensibilisante. On coupe avec des gants ou on se lave les mains aussitôt. Ensuite, on rince soigneusement les feuilles, on les sèche sur un torchon, et elles sont prêtes à passer en cuisine… sans jamais être croquées.

Passer les feuilles de figuier en cuisine : la méthode de cheffe

Le geste fétiche reste l’infusion dans le lait ou la crème. Trois feuilles froissées plongées dans un lait chaud, hors du feu, suffisent à transformer une simple panna cotta ou crème dessert. Servie bien froide avec des figues fraîches ou des pêches, la saveur est nette mais douce.

Version salée, la feuille devient papillote : on y dépose un filet de poisson blanc ou du chèvre frais, un filet d’huile d’olive, un peu de citron, puis on referme avant le four ou le barbecue. Les feuilles restantes parfument un sirop léger ou un sucre aromatisé, parfaits pour prolonger ce parfum de figuier tout l’automne.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les feuilles, les sécher. Froisser 3 feuilles et les plonger 20 minutes dans le lait ou la crème chauds, hors du feu, puis filtrer pour vos crèmes desserts. Technique : Pour les papillotes, poser poisson ou chèvre sur une grande feuille, arroser d’huile d’olive et de jus de citron, refermer sans trop serrer et ficeler. Cuisson : Enfourner les papillotes à 180 °C environ 12 à 15 minutes (un peu moins pour le chèvre) ou cuire sur barbecue à chaleur douce, en surveillant. Finition : Préparer un sirop avec eau et sucre, ajouter 2 feuilles froissées hors du feu, infuser puis filtrer. Mixer une feuille séchée avec le sucre pour un sucre aromatisé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Les arômes des feuilles de figuier adorent les matières grasses : lait entier, crème, fromage ou huile d’olive. Une infusion hors du feu extrait les notes gourmandes sans faire ressortir l’amertume verte. ✨ Le twist gourmand : Servir une panna cotta au figuier avec des figues rôties, quelques amandes grillées et un filet de sirop de feuille, plus une pointe de sucre aromatisé sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir longtemps les feuilles ou utiliser des feuilles mal rincées ; le parfum devient herbacé et amer, et on ne laisse jamais la feuille dans l’assiette.

Conserver et recycler les feuilles de figuier toute l’année

Pour un placard plein d’arômes, on fait sécher les plus belles feuilles au déshydrateur à 40–41 °C pendant une dizaine d’heures, puis en bocal hermétique, à l’abri de la lumière. Elles parfumeront infusions, sirops et sucres des mois durant.

Côté frais, les feuilles se gardent deux ou trois jours au réfrigérateur, bien sèches dans un linge. Ensuite, on passe le relais aux versions séchées. Avec ce réflexe zéro gaspi, les feuilles de figuier en cuisine deviennent un vrai fil rouge de saison.