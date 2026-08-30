Oeufs cocotte : cette cocotte qui se mange avec des tortillas du supermarché ne laisse plus rien à laver après l’apéro

Ce soir, vos œufs cocotte passent en cocotte comestible façon Barquitas pour un apéro brûlant, fumé et régressif. Une coque croustillante remplace le ramequin et change aussi la vaisselle.

Dans la cuisine, ça sent le fromage gratiné, le lard fumé et l’oignon caramélisé. Au centre, un jaune d’œuf frémit dans la crème encore chaude.

On pense à des œufs cocotte, mais ici la cocotte se mange. Une coque croustillante accueille l’œuf coulant… et laisse l’évier complètement vide après l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 Barquitas (barquettes de tortilla pour le four)

✅ 4 œufs moyens + 200 g de lardons fumés

✅ 1 gros oignon + 20 cl de crème liquide entière

✅ 8 toastinettes + 200 g de fromage râpé, sel, poivre

J’ai cassé mes œufs directement dans une cocotte qui se mange : il n’est rien resté à laver après l’apéro

On aime les œufs cocotte, mais le ramequin qui résiste au gratin collé rappelle vite à l’ordre. Souvent, l’œuf est trop cuit, le jaune figé, ou au contraire le blanc encore tremblant et peu engageant. Avec ces Barquitas, la cocotte devient coque : une base de tortilla fine, qui se transforme en écrin croustillant pour l’œuf, l’oignon caramélisé, les lardons et la crème.

Chaque barquette tient dans la main, mais cache la générosité d’un gratin : double couche de fromage, crème, garniture fumée. On casse un morceau de bord, on le trempe dans le jaune, puis on finit tout, jusqu’au dernier fragment de tortilla. L’évier, lui, reste vide ; même la “cocotte” a disparu.

La méthode inratable pour des œufs cocotte en barquitas croustillantes

La réussite tient à quelques gestes. On laisse l’oignon suer longuement à feu doux pour le caraméliser sans le brûler, avant d’ajouter les lardons fumés. Cette base bien dorée perd une partie de son eau et concentre les saveurs. Au fond des Barquitas, les toastinettes forment alors une barrière fondante entre la garniture et la pâte.

On arrose de crème liquide entière, qui enveloppe blanc et jaune, puis on coiffe le tout d’une couche de fromage râpé. Direction le four chaud à 180 °C. Quand le blanc devient opaque, que le fromage bouillonne et que les bords des Barquitas dorent, on retire la plaque et on laisse poser une minute pour un jaune encore coulant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, faire confire l’oignon émincé 15 min dans l’huile, ajouter les lardons et les dorer. Technique : Poser les Barquitas sur une plaque, mettre 2 toastinettes par coque, ajouter oignons et lardons, puis env. 5 cl de crème sans dépasser les bords. Cuisson : Casser 1 œuf au centre de chaque cocotte comestible, poivrer, couvrir de fromage râpé en laissant le jaune visible, enfourner 12 à 15 min. Finition : Sortir quand le blanc est pris et le jaune encore tremblant, laisser reposer 1 min, servir chaud avec une salade.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Oignons, lardons précuits et crème gardent l’œuf fondant dans sa cocotte comestible. ✨ Le twist gourmand : Paprika fumé et ciboulette au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pas de montage à l’avance, pas plus de 15 min de cuisson.

Servir et varier ces cocottes comestibles

Les servir brûlantes avec salade et légumes rôtis.