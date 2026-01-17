Soirs d’hiver : ces œufs cocotte épinards-fromage frais prêts en 15 min vont détrôner votre soupe

Le froid colle aux vitres, la nuit tombe tôt et l’on rêve d’un plat chaud dès qu’on enlève son manteau. Pas besoin d’un gros gratin ni d’une soupe qui mijote des heures : on veut un bol fumant, simple et généreux, qui réconforte tout de suite.

Dans ces soirées d’hiver, les œufs cocotte aux épinards et fromage frais font exactement ça. Trois ingrédients de base, un four à 180°C et une cuisson de 10 à 12 minutes : en moins d’un quart d’heure, le blanc est pris, le jaune coulant, les épinards crémeux. Une recette express qui sent le dîner au coin du feu.

Œufs cocotte aux épinards et fromage frais : le trio doudou qui tient au corps

Pour réussir ces œufs cocotte, tout se joue sur la qualité des produits. On privilégie des œufs extra-frais dont le code commence par 0 ou 1, pour un jaune bien savoureux. Côté verdure, 250 à 300 g d’épinards frais d’hiver ou surgelés suffisent pour 4 ramequins. Le fromage frais, chèvre, ricotta ou nature, apporte le moelleux.

Ce trio donne un plat complet : protéines des œufs, fibres des épinards, gras tout doux du fromage. Pour alléger, on peut remplacer une partie de la crème fraîche par du yaourt nature ou du fromage blanc et limiter le beurre. Dans cette version, un œuf cocotte aux épinards tourne autour de 150 kcal par portion.

Ingrédients et gestes clés pour des œufs cocotte prêts en 15 minutes

Pour 4 personnes, la liste est courte et rassurante. On prépare d’abord la base d’épinards à la poêle, puis on laisse le four travailler pendant qu’on coupe quelques mouillettes de pain.

4 œufs extra-frais

250 à 300 g d’épinards frais ou surgelés

100 g de fromage frais (chèvre, ricotta ou nature)

20 g de beurre demi-sel

1 gousse d’ail, sel, poivre, une pincée de noix de muscade

Dans une poêle, faites fondre le beurre avec la gousse d’ail écrasée, ajoutez les épinards et laissez-les tomber jusqu’à évaporation de l’eau. Salez, poivrez, ajoutez 1 ou 2 pincées de noix de muscade. Beurrez des ramequins en céramique, répartissez les épinards au fond, déposez une cuillère de fromage frais. Cassez délicatement un œuf dans chaque ramequin sans percer le jaune, puis placez-les dans un grand plat à gratin pour le bain-marie.

Cuisson au bain-marie : le secret du jaune coulant et du dîner réconfortant

Versez de l’eau chaude dans le plat jusqu’à mi-hauteur des ramequins et glissez le tout dans le four préchauffé à 180°C. La cuisson dure en général 10 à 12 minutes : le blanc devient blanc laiteux et opaque sur les bords, tout en tremblotant encore au centre, tandis que le jaune reste liquide. Sortez les cocottes un peu avant qu’il ne paraisse totalement figé, la chaleur de la céramique terminera doucement la cuisson sur la table.

Si vous aimez un jaune plus pris ou si vos ramequins sont très épais, prolongez jusqu’à 14 ou 15 minutes. Servez aussitôt avec des mouillettes de baguette tradition ou de pain au levain légèrement grillé, pourquoi pas frottées d’ail ou tartinées de beurre salé. Le croquant du pain, la crème du fromage frais et les épinards fondants composent un vrai dîner d’hiver, surtout accompagnés d’une simple salade de mâche bien assaisonnée.