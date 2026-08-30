« Je le fais chaque samedi » : ce pain italien ultra moelleux qui fait oublier la baguette à tout le monde

Chaque week-end, une focaccia à grosses alvéoles remplace tout le pain sur la table familiale. En suivant un rituel du froid précis, la mie devient légère, parfumée et irrésistible.

Chaque samedi, la même phrase pourrait résonner dans la cuisine : « Je le fais chaque samedi et plus personne ne touche au pain ». Au centre de la table, une focaccia à grosses alvéoles, gonflée comme un coussin, embaume l’huile d’olive et le romarin. Quand on la rompt, la croûte fine craque net, la mie se déchire en filaments souples, constellée de grands trous brillants qui accrochent l’huile.

Le secret ne tient ni à un matériel professionnel, ni à un long pétrissage, mais à une équation simple : pâte très hydratée, nuit au réfrigérateur et patience. En une quinzaine de minutes le vendredi soir, on lance cette focaccia à grosses alvéoles qui se transforme au froid. Le lendemain, elle arrive brûlante sur la table et fait oublier baguette et pain de mie ; il suffit de suivre le bon rituel.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de farine de blé T65 (farine de force)

✅ 400 g d’eau froide (+ 60 g pour la salamoia)

✅ 3 g de levure boulangère sèche (ou 9 g de levure fraîche)

✅ 12 g de sel fin + 40 g d’huile d’olive (pâte, plaque, finition)

Pourquoi cette focaccia fait taire tout le monde à table

Sur la table, ce grand rectangle doré remplace d’un coup tous les autres pains. La mie, pleine de cavités irrégulières, reste presque aérienne, sous une croûte fine et croustillante imbibée d’huile d’olive. On la sert tiède, directement sur une planche, à partager avec les doigts ; chaque morceau se gorge de jus de tomates, de burrata ou de simple huile parfumée. Grâce à la fermentation lente au froid, la pâte est plus aromatique, plus digeste, et on se ressert sans lourdeur.

Les 3 secrets des grosses alvéoles : hydratation, froid, patience

Premier pilier : une hydratation élevée, autour de 80 %. La pâte est volontairement très souple, presque coulante ; vouloir la rendre ferme en ajoutant de la farine casse tout le potentiel d’alvéoles. Deuxième pilier : le froid. Au réfrigérateur, pendant 18 à 24 heures, levure et enzymes travaillent lentement, construisent un réseau de gluten élastique et créent de grandes bulles stables. Troisième pilier : la douceur. On se contente de quelques rabats pour structurer la pâte, puis, le lendemain, on évite de la dégazer en la transférant délicatement dans la plaque huilée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : J-1, on mélange farine, eau froide et levure jusqu’à une pâte grossière, on laisse reposer 20 minutes, puis on incorpore sel et huile d’olive. Technique : On réalise 1 à 2 séries de rabats en étirant la pâte collante et en la repliant sur elle-même, puis on la place dans un récipient huilé, bien couvert, au réfrigérateur 18 à 24 h. Cuisson : Le lendemain, on verse délicatement la pâte dans une plaque très huilée, on laisse revenir 2 à 3 h à température ambiante, on forme des fossettes profondes, on verse la salamoia et on enfourne à 230–240 °C pendant 15 à 20 minutes. Finition : À la sortie du four, on laisse chanter la croûte quelques minutes, on arrose d’un filet d’huile d’olive, on ajoute romarin, tomates ou olives, puis on découpe en carrés encore tièdes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps actif ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Moins de levure, plus de temps et une double hydratation. Une petite dose de levure travaille longtemps au froid, les enzymes prédigèrent l’amidon, le gluten se détend et le gaz forme de grandes bulles stables. La salamoia versée dans les fossettes hydrate la surface, pour une croûte fine et croustillante et un cœur très alvéolé. ✨ Le twist gourmand : Tiédir légèrement la salamoia, y ajouter un peu d’eau gazeuse et un zeste de citron finement râpé : les bulles éclatent davantage en surface, le parfum devient très frais, parfait pour l’apéritif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter de la farine pour “assécher” la pâte ou l’étaler au rouleau ; on fait chuter l’hydratation, on déchire le gluten et on perd aussitôt les belles alvéoles.

Variantes du week-end : romarin, tomates, olives et idées sandwichs

Une fois la base maîtrisée, on s’amuse chaque samedi. Romarin frais et fleur de sel restent le duo le plus simple. On peut enfoncer quelques tomates cerises, des olives ou des gousses d’ail confites dans les creux avant cuisson. Le lendemain, les restes se réchauffent quelques minutes à 180 °C ou se fendent en deux pour un sandwich garni de stracciatella, légumes rôtis ou charcuterie fine.