Ces pommes du voisin qui dépassent : ce que la loi prévoit vraiment (et pourquoi ça peut vous coûter très cher)

Un bras qui se tend vers les pommes du voisin, un dimanche de septembre, et un panier rempli sans franchir la clôture. Quelques semaines plus tard, avocats, menaces pénales et facture salée l’attendent au tournant.

Un dimanche de septembre, la scène semblait tout droit sortie d’une carte postale : un voisin, un panier, et ces pommes dorées qui penchaient au-dessus de la clôture. Il a tendu le bras, cueilli quelques fruits bien mûrs… puis refermé son portail, convaincu de n’avoir fait de mal à personne.

Quelques semaines plus tard, c’est une lettre recommandée, puis un rendez-vous chez un avocat qui ont laissé un goût amer, bien plus que n’importe quelle pomme trop acide. Cette simple cueillette a été assimilée à un vol, avec à la clé la menace de poursuites pénales et de lourds frais. Comment un geste aussi banal a-t-il pu déraper à ce point ?

Un dimanche de septembre, quelques pommes… et un gros malentendu

Dans beaucoup de jardins, la logique paraît simple : “si la branche passe chez moi, le fruit est à moi”. C’est exactement ce qu’a pensé ce voisin en remplissant son panier sans franchir la clôture. Il n’a jamais mis un pied chez l’autre, il n’a pas cassé de grillage, il a juste tendu le bras.

Le problème, c’est que la loi n’a jamais parlé de clôture, mais de chose appartenant à autrui. L’article 311‑3 du Code pénal qualifie de vol le fait de soustraire le bien d’un autre. Cueillir un fruit encore accroché sur l’arbre du voisin, même au-dessus de son propre gazon, rentre dans cette définition, avec en théorie jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Fruits accrochés, fruits tombés : la règle qui change tout

L’article 673 du Code civil est très clair : les fruits “suivent” l’arbre, pas la limite du terrain. Tant qu’une pomme reste attachée à sa branche, elle appartient au propriétaire du pommier, même si la branche dépasse largement chez vous. En revanche, les fruits tombés naturellement sur votre sol deviennent à vous, sans discussion.

Secouer la branche, taper avec un râteau pour faire tomber la récolte ou grimper sur l’échelle du voisin ne change rien : la chute doit être vraiment naturelle. Autre erreur coûteuse, couper soi-même les branches qui dépassent. On ne peut couper que racines, ronces ou brindilles à la limite séparative ; trancher une branche constitue une atteinte au droit de propriété, avec possibles dommages-intérêts. Ce droit d’exiger l’élagage par le voisin est imprescriptible, même après trente ans de tolérance, mais il ne vaut qu’entre terrains contigus, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 20 juin 2019.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Conflits de voisinage fortement réduits 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Attendre que les fruits tombent seuls, ne jamais toucher aux branches du voisin et s’appuyer sur l’article 673 du Code civil évitent toute qualification de vol au sens de l’article 311‑3 du Code pénal. En misant d’abord sur le dialogue, on préserve la paix du quartier… et son porte-monnaie. 💡 Le petit plus : proposer au voisin une cueillette commune chaque année, avec un partage des paniers convenu à l’avance, évite le gaspillage et pose un cadre clair. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : cueillir “parce que c’est au-dessus de chez vous” ou couper en douce les branches qui dépassent : ce double faux pas peut être vu comme un vol et une atteinte au droit de propriété, avec, en théorie, jusqu’à trois ans de prison et 45 000 € d’amende, sans compter les dommages-intérêts.

Comment éviter que les fruits du voisin finissent au tribunal

Nous avons tous déjà lorgné sur les prunes ou cerises du voisin. Le bon réflexe commence par l’observation : on ramasse seulement ce qui est déjà au sol, on laisse le reste sur l’arbre. En cas de branches envahissantes, on demande par écrit au propriétaire de faire élaguer, sans prendre soi-même la scie.

D’ailleurs, avant la plainte, le plus efficace reste souvent le dialogue courtois, puis, si besoin, un conciliateur de justice. Petit bonus : quelques règles simples à garder en tête :

ne jamais cueillir un fruit encore accroché, ni secouer l’arbre ;

ramasser sans scrupule les fruits tombés chez soi ;

privilégier partage et accords écrits plutôt qu’un conflit durable.

Sources Pleine Vie

«Surtout ne touchez pas a cette branche lavertissement dun juriste sur le cerisier du voisin»