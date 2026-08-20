Mur humide : ce test de 48 h utilisé par les diagnostiqueurs peut vous éviter des travaux à plusieurs milliers d’euros

Une tache d’humidité grimpe au bas de votre mur et les devis de travaux vous inquiètent ? Ce test au film plastique en 48 h, emprunté aux diagnostiqueurs, peut tout changer.

Auréoles au bas du mur, plinthes qui gondolent, odeur de renfermé : beaucoup de maisons présentent ces signes discrets d’humidité. Face à la tache qui s’étend, la panique monte vite, avec en toile de fond la peur de devoir casser, injecter, drainer… et signer un devis à quatre chiffres.

Avant de se lancer dans des travaux lourds, les diagnostiqueurs ont pourtant un réflexe enfantin : ils scotchent un simple morceau de film plastique sur la tache et attendent 48 heures. Ce geste de quelques minutes suffit souvent à trancher entre un souci de ventilation et un mur qui boit l’eau en profondeur.

Le geste des diagnostiqueurs : pourquoi ce test au film plastique change tout

Le principe est déroutant de simplicité. Un carré de film en polyéthylène d’environ 30 à 40 cm de côté est appliqué sur la zone suspecte, puis soigneusement scotché sur tout le pourtour pour être parfaitement étanche. On laisse le montage en place 48 à 72 heures, sans y toucher.

Ce test au film plastique est le premier que les professionnels réalisent face à un mur humide. En observant de quel côté apparaissent les gouttelettes, il permet de distinguer un problème de condensation intérieure d’une eau qui remonte ou s’infiltre dans la maçonnerie. Or près de 70 % des traitements d’humidité échouent faute de diagnostic sérieux, avec à la clé des travaux inutiles à plusieurs milliers d’euros.

Comment réaliser le test du film plastique pas à pas (comme un pro)

Pour reproduire leur méthode, ce test film plastique mur humide se prépare avec un morceau de film plastique transparent, un ruban adhésif large et un chiffon sec. La surface choisie doit être propre et surtout sèche au toucher : pas de nettoyage humide juste avant. Le film est tendu sur environ 30 à 40 cm, en bas du mur là où la tache est la plus marquée, puis scotché hermétiquement sur les quatre côtés.

Idéalement, plusieurs carrés sont posés : un très bas, un plus haut sur un mur froid, un autre dans un angle. Après 48 heures, un simple coup d’œil donne la tendance. Si la buée se forme sur la face tournée vers la pièce, l’eau vient surtout de l’air ambiant et le logement manque de ventilation. Dans ce cas, les taches apparaissent souvent en hauteur, dans les angles de plafond ou derrière les meubles plaqués contre un mur extérieur. Si l’humidité apparaît derrière le film, au contact de la maçonnerie, le mur relargue de l’eau : remontées capillaires ou infiltration sont alors en cause.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7,5/10 Économie potentielle jusqu’à plusieurs milliers d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le film joue le rôle de barrière étanche entre l’air de la pièce et le mur. L’eau condense toujours du côté d’où provient l’humidité : si la vapeur vient de l’air intérieur, les gouttes se forment côté pièce ; si le mur libère de l’eau, la condensation apparaît derrière le film. 💡 Le petit plus : Poser 2 à 4 films à différentes hauteurs (bas de mur, zone médiane, angle) et tout photographier avant et après 48 heures. Ce petit dossier facilite la discussion avec un diagnostiqueur ou un artisan et limite le risque de devis à côté de la plaque. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Coller le film sur une surface encore mouillée ou mal séchée, laisser des fuites d’air sur les bords, lire un résultat biaisé puis lancer des travaux lourds (injection de résine, cuvelage, reprise de façade) sans autre vérification.

Les limites du test : ce que le film plastique ne vous dira jamais

Ce test maison reste un formidable outil d’orientation, pas un verdict définitif. Il ne distingue pas, à lui seul, une remontée capillaire pure d’une infiltration par fissure de façade, et un film mal scellé ou retiré trop tôt fausse complètement le résultat. Quand la buée apparaît côté mur, surtout si les traces montent en vagues jusqu’à 40 à 150 cm de hauteur avec salpêtre et enduit qui cloque, un diagnostic professionnel avec humidimètre et recherche de sels minéraux permet de cibler le bon traitement sans travaux inutiles.