Vous avez toujours la même dispute ? Ce que ça dit vraiment de votre couple, d’après les psychologues

Vous rejouez encore la même dispute de couple et vous doutez de votre communication ? Entre recherches scientifiques et scènes du quotidien, ce va-et-vient n’a pas toujours le même sens.

Si vous avez l’impression d’avoir toujours la même scène à propos des sorties, de l’argent ou du ménage, vous vous demandez peut‑être si votre couple sait encore communiquer. Deux personnes peuvent‑elles vraiment rejouer la même dispute pour la dixième fois et rester un duo qui échange bien, ou est‑ce forcément le signe que tout va de travers ?

Les travaux menés depuis des décennies sur les couples montrent que la répétition, en soi, n’est pas le problème. Une bonne partie des disputes répétitives est liée à des différences de tempérament ou de besoins qui ne disparaîtront jamais totalement. Ce qui fait la différence, c’est la façon dont la conversation se déroule et ce que chacun ressent après.

Disputes répétitives : ce que montrent les recherches sur les couples

Le psychologue John Gottman a filmé des centaines de couples et conclu qu’environ 69 % des conflits portent sur des problèmes perpétuels. Ils viennent de différences profondes de personnalité ou de style de vie : l’un a besoin de plus de temps seul, l’autre est très sociable, l’un compte chaque euro, l’autre aime profiter. On ne « résout » pas ces écarts comme on règle un souci de facture.

Selon le psychologue John Gottman, l’enjeu n’est pas de supprimer ces sujets mais d’apprendre à en parler sans se détruire. Michael Fulwiler, qui résume ces recherches, décrit l’objectif comme « un dialogue sur le problème perpétuel qui transmet l’acceptation du partenaire, avec humour, affection, et même une forme d’amusement ». Le conflit revient, mais la discussion devient plus souple, moins coupante.

Même dispute, bonne communication : les signaux qui rassurent

Le psychologue Mark Travers décrit les couples qui gèrent bien ces désaccords comme des personnes qui « voient les conflits récurrents comme de l’information, pas comme un échec » et acceptent que « certaines différences sont durables ». Concrètement, chacun peut parler sans être interrompu, le ton reste respectueux, une touche d’humour apparaît parfois, et on termine la discussion en se sentant écouté, même sans accord parfait.

À l’inverse, un conflit dit « bloqué » se reconnaît au climat qui s’installe. Le sujet revient, mais à chaque fois les reproches se durcissent, le mépris pointe, l’un des deux se ferme ou quitte la pièce. Les « quatre cavaliers » identifiés par Gottman – critique globale de l’autre, mépris, attitude défensive, mur de silence – prennent le dessus. La répétition n’est plus un entretien d’un désaccord, c’est un épuisement qui peut mener au détachement émotionnel, voire à la nécessité d’une aide extérieure.

Quand la dispute revient par texto ou avec l’aide de l’IA

Une équipe dirigée par la professeure Marie‑Ève Daspe a passé en revue 15 études comparant conflits en face à face et par outils numériques. Aucune modalité n’apparaît systématiquement meilleure. En personne, les mimiques, la voix et le contact aident beaucoup : « Ces éléments jouent un rôle majeur dans la communication émotionnelle », souligne la chercheuse. À l’écrit, un message peut sembler froid, mais l’asynchronie laisse aussi le temps de réfléchir et de répondre moins impulsivement.

Marie‑Ève Daspe observe que de nombreux couples utilisent une communication « multimodale » : un sujet pratique se règle très bien par texto, alors qu’un thème chargé – blessure, confiance, jalousie – gagne à être discuté en face à face. Elle s’intéresse aussi aux messages rédigés avec l’aide de l’intelligence artificielle. Ces outils peuvent rendre un texte plus clair ou plus empathique, mais certains partenaires peuvent y voir un manque d’authenticité ou d’effort personnel, et les chercheurs s’interrogent sur l’effet, à long terme, d’un tel intermédiaire sur la capacité à se parler directement.