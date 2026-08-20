Ce test de 30 secondes avec une règle révèle si votre VMC de salle de bains tourne pour rien et favorise la moisissure

Buée persistante, serviettes qui ne sèchent plus : et si votre VMC de salle de bains aspirait dans le vide derrière une porte trop étanche ? Un simple test au détalonnage sous la porte suffit à lever le doute, à condition de savoir où placer la règle.

Buée qui ne veut plus partir, serviettes qui ne sèchent jamais, odeur de linge humide… Pendant ce temps, le caisson de la VMC bourdonne au plafond de la salle de bains. Beaucoup d’occupants pensent que ce bruit suffit à prouver que tout va bien.

Une astuce relayée par Concurrency jette pourtant un froid : glisser une règle sous la porte fermée et lire la graduation. Quand l’espace passe « en dessous de 2 cm, votre VMC tourne pour rien ». Que se passe-t-il vraiment derrière cette phrase choc ?

Pourquoi la VMC de votre salle de bains peut tourner dans le vide

Le principe d’une VMC en salle de bains est simple : l’air neuf entre par le salon et les chambres, circule sous les portes fermées, puis est aspiré par la bouche d’extraction de la pièce d’eau. L’arrêté du 24 mars 1982 impose que cet air soit renouvelé en continu, avec un débit d’au moins 15 m³/h, souvent 30 m³/h dans les installations récentes.

Pour atteindre ce débit, il faut un passage d’air suffisant sous les portes. Les pros parlent de détalonnage. Les règles issues du DTU 68.3 visent à ce que la différence de pression de part et d’autre de la porte reste inférieure à 5 Pascals. Au‑delà, c’est comme boire avec une paille pincée : le ventilateur force, consomme, mais l’air avance à peine.

Détalonnage : combien de centimètres sous la porte de salle de bains ?

En ventilation mécanique, les textes recommandent en pratique environ 1 cm de jeu sous les portes de salle de bains, WC et chambres, et 2 cm côté cuisine. Ce centimètre n’a rien d’un détail décoratif : sans lui, la bouche n’a plus assez d’air à aspirer.

Dans les logements réels, revêtements de sol, tapis de sortie de douche, joints balais et seuils ajoutés après coup mangent vite quelques millimètres. C’est pour cela que de nombreux spécialistes conseillent, pour le trio « salle de bains–WC–buanderie », un détalonnage porte salle de bains VMC plutôt proche de 1,5 à 2 cm. Lorsque la règle affiche nettement moins, l’extraction se met à décrocher.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité + économies cachées Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La VMC est conçue pour extraire environ 15 à 30 m³/h dans une salle de bains, à condition que la différence de pression reste inférieure à 5 Pascals ; si l’espace sous la porte est trop faible, la pression monte, le débit s’effondre et le moteur consomme de l’électricité sans vraiment renouveler l’air. 💡 Le petit plus : profiter de ce contrôle pour ajuster aussi le détalonnage des autres pièces humides et retirer tapis épais ou bourrelets qui coupent discrètement le passage de l’air. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : boucher les grilles d’entrées d’air ou poser un bas de porte étanche pour « couper le froid » alors que la VMC tourne, au risque de bloquer totalement l’air neuf et de voir les moisissures apparaître en quelques semaines.

Le test de la règle et les autres réflexes à adopter

Le diagnostic maison prend moins d’une minute. Fermez la porte, glissez une règle ou un mètre à plat et lisez la graduation au point le plus bas. Moins de 1 cm : le passage est trop faible. Entre 1 et 1,5 cm : c’est limite, surtout avec tapis ou joints. À partir de 1,5–2 cm, la VMC dispose d’une bonne marge pour faire circuler l’air jusqu’à la bouche.

Pour compléter, approcher une feuille de papier toilette de la bouche d’extraction : elle doit être nettement aspirée et rester plaquée. Si l’aspiration est molle alors que l’espace sous la porte est correct, la bouche peut être encrassée ou la gaine écrasée. Dernier piège fréquent : les grilles d’entrées d’air au-dessus des fenêtres, calfeutrées avec mousse ou adhésif. Tant que ces ouvertures restent bouchées, détalonner la porte ne changera presque rien. Une fois ces vérifications faites, si l’humidité persiste, un professionnel pourra mesurer précisément les débits et contrôler l’état du réseau de VMC.