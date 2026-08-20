Ne cueillez plus vos figues sans vérifier ce détail : il explique pourquoi elles grouillent parfois dedans

Un figuier au jardin, une figue parfaite… jusqu’à l’ouverture où les insectes se révèlent. Comment les étés plus chauds bousculent la cueillette et changent vos réflexes.

Ceux qui ont un figuier au jardin connaissent cette scène par cœur : une main qui se faufile entre les feuilles, un panier prêt à se remplir, l’odeur sucrée d’une fin d’été. Tout semble parfait… jusqu’au moment où une figue, ouverte en deux sur la table de la cuisine, révèle une chair qui bouge, des points blancs ou sombres qui s’agitent. D’un coup, le plaisir se transforme en dégoût.

Avec des étés plus chauds et plus longs, le figuier devient un véritable garde-manger à ciel ouvert. Dans le sud, certaines récoltes ont déjà commencé autour du 1er août, soit près de dix jours plus tôt qu’autrefois, tant les canicules ont accéléré la maturation. Résultat : la fenêtre entre figue mûre et figue pleine d’insectes se réduit. La clé consiste alors à savoir quand et comment cueillir pour ne plus retrouver de vers dans les figues.

Quand la figue parfaite abrite déjà tout un petit monde

La figue de Ficus carica n’est pas un fruit classique, mais un sycone : une sorte de petite urne charnue, tapissée de fleurs minuscules, presque fermée. À sa base, une micro-ouverture, l’ostiole, sert de porte d’entrée. Dans certaines régions, une minuscule guêpe spécialisée, la guêpe du figuier, l’emprunte pour assurer la pollinisation. Dans beaucoup de jardins toutefois, les variétés parthénocarpiques donnent des fruits sans ce passage obligatoire par la guêpe.

Les “habitants” bien visibles ne sont donc pas ces pollinisateurs discrets, mais des opportunistes attirés par le sucre. Dès qu’une figue ramollit, se fissure ou commence à suinter, les fourmis montent en colonne, les drosophiles (moucherons du vinaigre) pondent leurs œufs, qui deviennent les fameuses petites larves blanchâtres. Guêpes, perce-oreilles et parfois frelons profitent aussi de la moindre fente pour s’inviter dans la pulpe.

Lire les signes : le bon moment pour cueillir sans insectes dedans

Nous avons tous déjà attendu “un jour de plus” pour que la figue soit encore plus sucrée. C’est précisément là que tout se joue. Une figue prête à cueillir présente une couleur bien marquée, le fruit s’incline vers le sol, la peau est souple sous le doigt, mais ne s’écrase pas. L’ostiole reste sec et propre. À l’inverse, peau craquelée, goutte de sucre collante, fourmis qui tournent autour annoncent une figue déjà offerte aux insectes.

En période chaude, au-delà de 25 °C, une figue peut passer de “juste à point” à éclatée en quelques heures seulement. D’où l’importance d’un passage quotidien sous le figuier, matin ou fin d’après-midi, surtout en août et septembre. Anticiper la cueillette est la meilleure arme pour ne plus retrouver d’insectes dans les figues.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Pertes évitées jusqu’à la moitié de la récolte 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cueillir juste avant l’éclatement, contrôler l’ostiole et ouvrir les fruits suspects coupe la courte période où fourmis et mouches pondent dans la pulpe : ils n’ont tout simplement plus le temps de s’installer. 💡 Le petit plus : réserver les figues les plus souples à la confiture du jour permet d’utiliser les fruits à risque sans les consommer crus. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser “confire” sur l’arbre des figues déjà craquelées en plein été : en quelques heures, elles peuvent se remplir d’insectes et de larves.

Les bons gestes au jardin et en cuisine pour des figues sereines

Au jardin, mieux vaut cueillir délicatement chaque fruit, sans le faire tomber ni l’écraser, et utiliser un panier peu profond pour éviter la purée au fond. Un rapide coup d’œil à l’ostiole et à la peau permet d’écarter les figues fendues ou visiblement habitées, à réserver plutôt à une cuisson. Ramasser chaque jour les fruits tombés limite fortement l’attraction des fourmis, guêpes et frelons autour du figuier.

Une fois rentré, étaler les figues en une seule couche, les placer rapidement au frais et les rincer juste avant dégustation. Les fruits un peu douteux s’ouvrent systématiquement au couteau, surtout s’ils sont destinés aux enfants. Le reste file en confiture, en figues rôties ou séchées au four doux. Avec ces quelques réflexes, ouvrir une figue redevient un geste gourmand, sans arrière-pensée.