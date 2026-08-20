Thérapie : ce fossé invisible entre boomers, X, millennials et Z qui bloque l'écoute dans votre famille

Entre baby-boomers, génération X, millennials et génération Z, la thérapie ne signifie pas la même chose. Quand ces visions s’entrechoquent en famille, les tensions prennent une autre dimension.

Dans beaucoup de familles, on parle de thérapie avec des sous-entendus. Les baby-boomers lèvent parfois les yeux au ciel, la génération X hésite, les millennials comparent leurs psys, la génération Z en rigole sur TikTok. Tout le monde dit le même mot, mais personne ne met vraiment la même chose derrière.

Concrètement, les boomers voient surtout la thérapie comme un dernier recours, la génération X comme un coup de pouce quand ça déborde, les millennials comme un moyen d’éviter l’implosion, et la génération Z comme un outil de connaissance de soi presque aussi banal qu’un rendez-vous médical. Quand ces visions se croisent dans la même famille, les malentendus peuvent vite remplacer l’écoute.

De la thérapie de crise à la boîte à outils émotionnelle

Chez les boomers, la thérapie garde souvent l’odeur du scandale ou de la grande panne intérieure. On va voir un psy quand il y a un deuil, un divorce, un conflit familial massif. Demander de l’aide peut encore être vécu comme un aveu de faiblesse, dans une génération nourrie à l’idée qu’il faut « tenir bon » et ne pas trop parler de ses émotions. Pour eux, la thérapie est utile, mais surtout pour traverser une crise puis refermer la parenthèse.

La génération X a grandi avec un autre mantra : se débrouiller seule. Beaucoup n’imaginent une thérapie que quand un obstacle devient vraiment ingérable, après avoir déjà tout tenté en solo pour sauver un couple, une relation avec un ado, un équilibre pro-perso. Ils attendent d’un psy des outils concrets, des repères pour « remettre de l’ordre », pas un face-à-face sans fin avec leur passé. Une thérapie efficace, dans leur esprit, doit aider à avancer rapidement.

Millennials et génération Z : la thérapie comme espace pour se comprendre

Les millennials, eux, n’attendent plus d’être au bord de l’effondrement pour consulter. Ils arrivent avec du stress, de l’anxiété, des problèmes de travail ou de couple, l’impression d’être submergés. La thérapie devient un lieu pour examiner ce quotidien avant qu’il ne déraille, et pour relier ce qui se joue aujourd’hui à l’enfance, à l’attachement, aux modèles familiaux. L’auto-analyse et la recherche de sens occupent une grande place.

Pour la génération Z, la santé mentale fait partie du décor. Dire « j’ai mon psy » n’a rien de honteux, c’est parfois même un signe qu’on prend soin de soi. La thérapie sert à mettre des mots sur l’identité, la pression scolaire ou sociale, les relations amicales et amoureuses, le besoin de contrôle. Un thérapeute est perçu comme un allié pour mieux communiquer et éviter de répéter des schémas qui font souffrir, plutôt que comme un « réparateur » de pannes graves.

Quand les visions se heurtent : l’apport de la thérapie multigénérationnelle

Dans ce contexte, proposer une thérapie peut vite devenir explosif : un jeune adulte en suivi régulier se heurte à des parents boomers qui minimisent sa souffrance, un millennial rêve d’une séance commune et entend « on lave notre linge sale en famille ». Pour le psychothérapeute italien Maurizio Andolfi, l’enjeu est justement « d’observer l’histoire de la famille sur trois générations et de créer un lien entre la problématique actuelle et les événements familiaux ». Sa thérapie familiale multigénérationnelle met autour de la table grands-parents, parents et enfants.

Maurizio Andolfi rappelle que « la construction du génogramme familial est donc un excellent chemin pour entrer dans leur histoire », tout comme le travail avec une carte des lieux de vie. Ce type de démarche permet à chacun d’expliquer ce que « demander de l’aide » signifie dans sa génération. En pratique, adapter son vocabulaire aide : parler de soutien concret à un boomer, d’efficacité à un X, d’espace sécurisé à un millennial, de compréhension de soi à un Z. La thérapie devient alors un terrain commun, au lieu d’un nouveau sujet de dispute.