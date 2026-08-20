Pourquoi votre voisin pose une coupelle sur son radiateur en novembre : ce que ça révèle sur votre facture de chauffage

Chaque novembre, votre voisin installe un bol d’eau sur le radiateur et vous intrigue. Derrière ce geste discret se cache un enjeu majeur de confort et de chauffage.

Dans certains immeubles, la scène revient chaque année. Dès novembre, un voisin installe une petite coupelle d’eau sur son radiateur du salon. Pas de plantes à proximité, pas de déco particulière : juste ce bol qui se vide et se remplit tout l’hiver, comme un rituel discret.

Beaucoup y voient encore une superstition de grand-mère. En réalité, ce geste répond à un problème concret de l’hiver : l’air sec des logements chauffés, qui donne froid même quand le thermomètre affiche 20 °C. Pourquoi cette simple coupelle d’eau sur le radiateur change-t-elle autant le confort dans la pièce ?

Ce geste étrange de mon voisin cachait un vrai problème d’hiver : l’air trop sec des logements chauffés

Quand l’air froid de dehors entre dans une pièce et se réchauffe grâce au chauffage, sa capacité à retenir de la vapeur d’eau augmente. Le taux d’humidité relative, lui, chute. Beaucoup de salons descendent alors sous les 40 % d’humidité, voire sous les 30 % dans les logements chauffés en continu.

Résultat : on a la gorge sèche au réveil, la peau qui tire, les yeux qui piquent. Les parquets se rétractent, certains meubles en bois se fendent. Pour retrouver du confort, beaucoup montent le thermostat d’un ou deux degrés, alors que chaque degré supplémentaire augmente la facture de chauffage d’environ 7 %.

Ce que change vraiment une simple coupelle d’eau posée sur le radiateur

Poser un bol d’eau sur le radiateur ne crée pas de chaleur en plus. L’eau se met à s’évaporer au contact du radiateur, ce qui réhumidifie légèrement l’air autour. Quand l’hygrométrie remonte dans la zone de confort, entre 40 et 60 %, la même pièce réglée à 19–20 °C est ressentie comme plus chaude et plus douce.

Ce léger apport ne remplace pas un humidificateur, mais il suffit souvent pour calmer la gorge, protéger les boiseries et éviter de pousser le chauffage. Dans un petit salon, une coupelle large ou un saturateur en céramique posé sur un radiateur à eau fait l’affaire. Avec un radiateur électrique, le récipient doit rester à côté, jamais posé dessus, et l’eau être changée au moins une fois par semaine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Humidité entre 45 et 55 % + thermostat baissé d’1 °C 45–55 % et -1 °C 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En hiver, l’air extérieur arrive déjà pauvre en vapeur d’eau. Une fois réchauffé par les radiateurs, il devient encore plus sec et irrite la peau et les muqueuses, ce qui donne une sensation de froid. La coupelle réintroduit un peu d’humidité et ramène la pièce dans la zone 40–60 %, où la même température est perçue comme plus agréable. 💡 Le petit plus : choisir un récipient large et stable, type bol en céramique ou saturateur de radiateur, et l’associer à des gestes gratuits : volets fermés la nuit, portes des pièces inutilisées closes, radiateurs purgés en début de saison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : ajouter des bols d’eau partout sans vérifier l’hygrométrie, au point de dépasser 60–65 % d’humidité, ou poser de l’eau directement sur un radiateur électrique ou près d’une prise.

Le petit appareil à moins de 15 € qui tranche le débat : l’hygromètre

Pour savoir si ce geste a un vrai intérêt chez vous, un hygromètre suffit. Ce petit boîtier, vendu autour de 10 à 15 €, mesure en continu le pourcentage d’humidité de la pièce ainsi que la température. Installé au milieu du salon ou de la chambre, à l’abri d’un rayon de soleil ou d’un radiateur, il donne enfin un chiffre sur ce que l’on ressent.

Si l’appareil affiche moins de 40 %, la coupelle d’eau, le linge qui sèche sur un portant ou la porte de salle de bain laissée ouverte après la douche aident à remonter vers 45–55 %. Au-delà de 60–65 %, mieux vaut retirer les bols d’eau et aérer pour éviter condensation, moisissures et acariens qui aiment trop les intérieurs surhumidifiés.