Machine à laver : ces 2 lessives par jour cachent une erreur avec ce tiroir discret, source d’odeurs et de relavages

Pendant des mois, une lectrice a enchaîné deux machines par jour sans toucher au bac à produits de son lave-linge. Jusqu’au dimanche où ce tiroir ouvert a révélé ce qui se rinçait sur tout son linge.

Dans beaucoup de buanderies, le même geste se répète : on verse la lessive, on referme le tiroir, on appuie sur Start. Deux, parfois trois machines par jour, sans jamais se demander ce qui se passe derrière ce petit bac en plastique qui coulisse et disparaît dans la façade.

Un jour, une lectrice a forcé ce tiroir jusqu’au bout. Elle pensait vérifier un détail, elle a découvert une boue grisâtre et une odeur de linge oublié. Son réflexe a été immédiat : tout remettre à plat, et lancer un cycle à vide à haute température. Pourtant, de l’extérieur, la machine semblait impeccable. Que se passait-il alors dans ce petit recoin ?

Pendant des mois, je lançais 2 machines par jour sans jamais ouvrir le bac

Cette histoire parle à de nombreux foyers où la machine tourne presque en continu. Comme cette utilisatrice qui confie : « Je lançais deux machines par jour sans jamais sortir le bac à produits de son logement : le dimanche où je l’ai enfin retiré, j’ai relancé un cycle à vide dans la foulée ».

Dans le tiroir à lessive, l’eau passe à chaque lavage pour entraîner lessive et adoucissant vers le tambour. Quand il n’est jamais retiré, des restes de produits, mélangés à l’humidité permanente, forment une pellicule noire sur les parois, surtout autour du siphon d’adoucissant où l’eau stagne le plus longtemps. Au fil des semaines, ce mélange forme un biofilm visqueux, source d’odeurs de moisi qui finissent par gagner le tambour.

Nettoyage express : bac, siphon et logement en 5 minutes

Le geste paraît technique, il est en réalité très simple. On tire le bac au maximum, on appuie sur le petit ergot central, puis on le sort entièrement. Le siphon du compartiment adoucissant se déclipse en tirant vers le haut. L’ensemble trempe ensuite dans de l’eau très chaude avec vinaigre blanc ou liquide vaisselle.

Une vieille brosse à dents déloge les dépôts dans chaque recoin, y compris sous le bac. Le logement fixe se nettoie avec une petite brosse et un chiffon humide imbibé de vinaigre. Une fois tout remis en place, un programme coton sans linge, idéalement à 60 à 90°C, rince les conduits invisibles de la machine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On casse le biofilm de résidus de lessive et de moisissures dans le bac et le siphon, puis le cycle à vide à haute température rince les conduits. L’eau propre ne décroche plus ces dépôts, ce qui limite les odeurs, les traces sur le linge et les lessives à recommencer. 💡 Le petit plus : laisser systématiquement la porte du lave-linge et le tiroir légèrement entrouverts après chaque lavage pour faire circuler l’air, limiter l’humidité stagnante et espacer les grands nettoyages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter de rincer le tiroir amovible sans toucher au logement fixe, au siphon ni lancer de cycle à vide ; les résidus restent dans les conduits et retournent sur le linge à chaque lavage.

Nouvelle routine si vous tournez deux machines par jour

Quand la machine tourne matin et soir, le bac s’encrasse bien plus vite qu’annoncé dans les notices. Pour un usage intensif, mieux vaut jeter un œil au tiroir chaque semaine et le nettoyer le bac à produits en profondeur toutes les deux à quatre semaines.

Pour un foyer qui lave moins souvent, un grand nettoyage tous les deux mois suffit en général. Dans tous les cas, laisser la porte et le tiroir entrouverts après la lessive, et essuyer vite fait les coulures visibles, garde la machine saine sans y penser et évite bien des relavages.