Ces carottes façon traiteur libanais sont prêtes en 45 min : ce produit laitier léger va vous surprendre

En 45 minutes, ces carottes rôties au miel skyr aux herbes prennent des allures de mezze chic, sans passer par un traiteur libanais. Quels gestes transforment un simple plat de légumes en assiette spectaculaire et saine ?

Mes invités ont cru que ces carottes venaient d’un traiteur libanais : mes carottes rôties au miel skyr aux herbes

Quand le plat est arrivé sur la table, ça a senti le miel chaud, les herbes fraîches et la feta. Les invités ont aussitôt demandé quel traiteur libanais avait préparé ces carottes rôties. En réalité, on sortait juste un plat du four et un bol de skyr maison.

Ce duo carottes rôties au miel skyr aux herbes mêle fondant, fraîcheur et croquant, pour quelques euros €. Tout repose sur une bonne cuisson au four et un dressage en lit de sauce qui rappelle les mezze. On passe en revue les produits et les gestes qui donnent cet effet traiteur à la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de carottes, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 gousse d’ail

✅ 1,5 c. à soupe de miel, 1 c. à café de paprika, sel, poivre

✅ 200 g de skyr nature, jus d’½ citron, 1 petite échalote, 20 g de parmesan

✅ 40 g de feta, 20 g de pignons, herbes fraîches, ciboulette, zaatar ou sumac en option

Les bons produits : carottes, miel et skyr vraiment sains

On choisit des carottes fermes, pas trop grosses, qui rôtissent sans se dessécher. Pour le skyr, on mise sur un pot nature, liste d’ingrédients courte, juste lait et ferments. Les versions aromatisées, pourtant vendues comme saines, cachent souvent additifs et arômes que des associations comme Foodwatch pointent du doigt. Avec un miel liquide de bonne qualité et quelques herbes fraîches, on obtient une base simple mais très expressive.

Pas à pas : carottes rôties façon traiteur libanais

On lance le four à 200 °C pour qu’il soit bien chaud. Les carottes sont enrobées d’huile d’olive, d’ail râpé, de miel et de paprika : cette fine couche va caraméliser les bords sans les brûler. Sur la plaque, on les espace, sinon elles cuisent à la vapeur et restent pâles. Pendant la cuisson, on prépare un skyr citronné, bien épais, qui attendra les 700 g de carottes encore tièdes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, couper les carottes, les mélanger avec huile, ail, miel, paprika. Technique : Étaler les carottes sans les entasser sur une plaque, four à 200 °C. Cuisson : Rôtir 30 à 40 minutes, retourner à mi-cuisson, obtenir bords dorés et cœur tendre. Finition : Mélanger skyr, citron, échalote, parmesan, herbes ; torréfier pignons, dresser sur le lit de sauce.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Four bien chaud et carottes espacées concentrent les sucres ; le miel accélère la coloration, le skyr acide équilibre le tout. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, saupoudrer de zaatar ou de sumac et ajouter quelques pois chiches rôtis. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Entasser les carottes, choisir un skyr aromatisé sucré ou cuire les pignons au four ruinerait textures et saveurs.

Twists gourmands et variantes

Ce plat se sert tiède, sur un large plat façon mezze, avec pain pita ou boulgour. On peut remplacer les pignons par amandes, noisettes ou pistaches grillées, et la menthe par du persil plat. Les restes se réchauffent quelques minutes au four doux, 150 °C.