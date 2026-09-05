Ne jetez plus ce bocal oublié au fond du placard : il cache la tartinade de rentrée que vos invités s'arrachent
Invités déjà installés et un seul bocal de tomates séchées au fond du placard ? En dix minutes, cette tartinade de tomates séchées peut transformer votre apéritif… si vous suivez deux vérifications simples.
En fin de journée, quand la lumière se pose sur la table, une odeur d’huile d’olive et de tomate confite suffit à rameuter tout le monde. La cuillère racle le fond du bocal, le pain croustille, les regards guettent le plateau.
On part d’un simple bocal de tomates séchées au fond du placard, on ajoute quelques complices méditerranéens, et l’apéritif change de dimension. Une tartinade rouge brique, brillante, fait l’unanimité ; reste à la réussir en dix minutes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 180 g de tomates séchées à l’huile, égouttées (bocal vérifié)
- ✅ 80 g d’olives noires dénoyautées + 1 c. à s. de câpres
- ✅ 30 g d’amandes entières ou de pignons de pin
- ✅ 1 petite gousse d’ail, 6 feuilles de basilic, citron, poivre, pain
La tartinade de tomates séchées qui sauve vos apéros de rentrée
Premier réflexe avant de sortir le couteau à tartiner : vérifier que le bocal est sain. Couvercle plat, pas de fuite, huile claire, odeur nette ; au moindre doute, on jette.
Si tout est en ordre, on peut passer à la tartinade de tomates séchées la plus simple qui soit.
La méthode express pour transformer un bocal en tartinade star
On place dans le mixeur les tomates égouttées, les olives, les câpres, l’ail, les amandes ou pignons, le basilic et le jus de citron. On mixe par à-coups pour garder une texture légèrement granuleuse qui accroche bien au pain. Puis on ajoute l’huile du bocal cuillère après cuillère, jusqu’à obtenir une crème épaisse, brillante, qui se tient sans couler.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Contrôler le bocal (couvercle plat, odeur normale), égoutter les tomates en gardant l’huile, rincer olives et câpres si elles sont très salées.
- Technique : Mettre tomates, olives, câpres, ail, amandes ou pignons, basilic et citron dans le mixeur, puis mixer par impulsions courtes jusqu’à obtenir une pâte grossière.
- Cuisson : Verser l’huile des tomates petit à petit en mixant brièvement ; ajouter un peu d’eau tiède si la tartinade reste trop compacte.
- Finition : Poivrer, goûter ; corriger avec citron ou fromage frais, puis laisser reposer 30 minutes au frais avant de tartiner sur du pain grillé.
Conservation, dressage et variantes autour de la tartinade de tomates séchées
La tartinade se garde 3 à 5 jours au réfrigérateur, dans un bocal fermé. Pain grillé, focaccia, gressins ou pâtes en font aussitôt une fête, surtout avec un pain bien doré par la réaction de Maillard.
Sources
En bref
- 🍅 À l’heure de l’apéro de rentrée, un simple bocal de tomates séchées se transforme en base d’une tartinade méditerranéenne rapide et conviviale.
- 🧄 La recette mêle tomates séchées, olives, câpres, fruits secs et basilic, mixés par à-coups pour obtenir une tartinade de tomates séchées à la texture maîtrisée.
- 🥖 Astuces de contrôle du bocal, temps de repos et idées de service assurent une tartinade de tomates séchées qui disparaît aussitôt posée sur la table.
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