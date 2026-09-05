Ne jetez plus ce bocal oublié au fond du placard : il cache la tartinade de rentrée que vos invités s'arrachent

Invités déjà installés et un seul bocal de tomates séchées au fond du placard ? En dix minutes, cette tartinade de tomates séchées peut transformer votre apéritif… si vous suivez deux vérifications simples.

En fin de journée, quand la lumière se pose sur la table, une odeur d’huile d’olive et de tomate confite suffit à rameuter tout le monde. La cuillère racle le fond du bocal, le pain croustille, les regards guettent le plateau.

On part d’un simple bocal de tomates séchées au fond du placard, on ajoute quelques complices méditerranéens, et l’apéritif change de dimension. Une tartinade rouge brique, brillante, fait l’unanimité ; reste à la réussir en dix minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de tomates séchées à l’huile, égouttées (bocal vérifié)

✅ 80 g d’olives noires dénoyautées + 1 c. à s. de câpres

✅ 30 g d’amandes entières ou de pignons de pin

✅ 1 petite gousse d’ail, 6 feuilles de basilic, citron, poivre, pain

La tartinade de tomates séchées qui sauve vos apéros de rentrée

Premier réflexe avant de sortir le couteau à tartiner : vérifier que le bocal est sain. Couvercle plat, pas de fuite, huile claire, odeur nette ; au moindre doute, on jette.

Si tout est en ordre, on peut passer à la tartinade de tomates séchées la plus simple qui soit.

La méthode express pour transformer un bocal en tartinade star

On place dans le mixeur les tomates égouttées, les olives, les câpres, l’ail, les amandes ou pignons, le basilic et le jus de citron. On mixe par à-coups pour garder une texture légèrement granuleuse qui accroche bien au pain. Puis on ajoute l’huile du bocal cuillère après cuillère, jusqu’à obtenir une crème épaisse, brillante, qui se tient sans couler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Contrôler le bocal (couvercle plat, odeur normale), égoutter les tomates en gardant l’huile, rincer olives et câpres si elles sont très salées. Technique : Mettre tomates, olives, câpres, ail, amandes ou pignons, basilic et citron dans le mixeur, puis mixer par impulsions courtes jusqu’à obtenir une pâte grossière. Cuisson : Verser l’huile des tomates petit à petit en mixant brièvement ; ajouter un peu d’eau tiède si la tartinade reste trop compacte. Finition : Poivrer, goûter ; corriger avec citron ou fromage frais, puis laisser reposer 30 minutes au frais avant de tartiner sur du pain grillé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Prêt en 10 min 🔍 Le secret de l’expert Les fruits secs servent de liant : ils aident l’huile des tomates et le jus de citron à s’assembler. Résultat, une tartinade stable, onctueuse, qui ne rend pas d’huile. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 1 cuillère à soupe de fromage frais bien froid en fin de mixage : le sel se fait discret et la texture devient plus crémeuse. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop mixer avec toute l’huile d’un coup, ou utiliser un bocal douteux, ruine la recette et peut être risqué.

Conservation, dressage et variantes autour de la tartinade de tomates séchées

La tartinade se garde 3 à 5 jours au réfrigérateur, dans un bocal fermé. Pain grillé, focaccia, gressins ou pâtes en font aussitôt une fête, surtout avec un pain bien doré par la réaction de Maillard.