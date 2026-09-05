Cette tarte aux prunes sans moule de grand-mère cache ce geste avec les amandes qui évite la pâte détrempée

Fin d’été, dans une cuisine qui sent le beurre chaud, cette tarte aux prunes sans moule ressuscite le carnet d’une grand-mère. Quelle astuce la rend croustillante dessous et fondante dessus ?

Une plaque, des prunes qui jute doucement et l’odeur du beurre chaud : en quelques minutes, la cuisine prend des airs de fin d’été.

C’est cette tarte aux prunes sans moule, à la pâte parfumée à l’amande et aux bords repliés à la main. Comment réussir chez soi cette tarte aux prunes de grand-mère, croustillante dessous et fondante dessus ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 200 g de farine T55 ou épeautre T70, 40 g d’amandes en poudre, 90 g de beurre mou, 80 g de sucre, 1 œuf, sel

✅ Épices : 1 c. à café de cardamome moulue pour la pâte, 1 autre pour les fruits

✅ Garniture : 6 prunes en quartiers, 4 c. à soupe d’amandes en poudre, 2 à 3 c. à soupe de sucre

✅ Finition : cardamome pour les fruits, menthe, 1 jaune d’œuf, filet d’huile douce ou sirop d’agave

Les ingrédients de la vraie tarte aux prunes sans moule

Ici, la pâte remplace le moule. On prépare une pâte sablée aux amandes, riche en beurre, qui se replie sans casser et dore joliment. La farine T55 ou d’épeautre et l’œuf donnent la tenue, pendant que les prunes mûres mais fermes apportent le jus et le parfum de cette tarte aux prunes amandes.

Préparer la pâte et monter la tarte rustique sans moule

On crèmera le beurre mou avec sucre, sel et cardamome avant d’ajouter l’œuf, la farine et les amandes, sans insister. Après une heure au frais, la pâte s’étale en disque de 3 mm sur papier cuisson ; elle accueillera les prunes puis se repliera, comme une tarte sans moule pâte repliée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger beurre, sucre, sel et cardamome ; incorporer l’œuf, farine et amandes, former un disque, filmer, refroidir 1 h Technique : Étaler la pâte entre deux feuilles de papier cuisson, 3 mm d’épaisseur, puis la poser sur la plaque Cuisson : Saupoudrer le centre d’amandes en poudre, ajouter les prunes en quartiers, sucrer, parfumer de cardamome Finition : Replier la pâte sur les fruits, dorer les bords, cuire à 180 °C, bas du four, 30 min

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 50 🔍 Le secret de l’expert Tout tient à trois points : amandes sous les prunes, repos de la pâte au frais et cuisson dans le bas du four bien chaud. ✨ Le twist gourmand : Un peu de cardamome, puis à la sortie du four un filet d’huile douce ou de sirop d’agave et quelques feuilles de menthe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Sans couche d’amandes, avec des prunes trop mûres ou une pâte trop fine, la tarte se détrempe.

Servir, conserver et faire varier la tarte aux prunes sans moule

On sert cette tarte rustique aux prunes tiède, directement sur sa feuille de cuisson : centre fondant, bordure dorée. Une cuillère de crème épaisse ou une boule de glace vanille suffit. Elle se garde jusqu’au lendemain et supporte bien les mirabelles, quelques mûres ou un peu de zeste de citron.