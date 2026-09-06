Couper les racines de l’arbre du voisin : cette erreur méconnue peut vous coûter bien plus que votre allée

Un dimanche de septembre, un voisin excédé tronçonne les racines du peuplier qui soulèvent son allée, persuadé que l’article 673 le protège. Trois ans plus tard, la facture lui rappelle jusqu’où couper les racines de l’arbre du voisin peut coûter bien plus qu’une simple réparation.

Un dimanche de septembre, quelque part entre deux jardins bien sages, le vrombissement d’une tronçonneuse a brisé le calme. Excédé par les racines d’un peuplier qui soulevaient son allée le long de la clôture, un propriétaire a décidé de tout couper lui-même, sur plusieurs mètres.

Sur le moment, il pensait simplement exercer son droit de couper les racines de l’arbre du voisin. L’article 673 du Code civil semblait le protéger. Trois ans plus tard pourtant, ce n’est pas la réfection de son allée qui a pesé le plus lourd dans le budget… mais la perte du peuplier.

Article 673 : un droit de couper les racines, mais sous conditions

Le Code civil est clair : si des racines, ronces ou brindilles avancent sur votre terrain, vous pouvez les couper vous-même à la limite séparative, et ce droit ne se prescrit pas avec le temps. Pour les branches, en revanche, seul le propriétaire de l’arbre peut intervenir, sur demande écrite de votre part.

Dans notre histoire, le voisin a pourtant franchi une ligne invisible. En tronçonnant presque tout le système racinaire côté clôture, en une seule journée, il a touché à la stabilité d’un peuplier déjà fragile. Or couper des racines épaisses, proches du tronc, n’a rien d’anodin : pour certaines essences, l’arbre perd littéralement son ancrage.

Quand couper les racines de l’arbre du voisin fait exploser la note

Les premières années, le peuplier a simplement dépéri, avant de devenir dangereux et d’être abattu. Le propriétaire de l’arbre a alors saisi la justice, non pour contester le principe du droit de couper, mais parce que l’intervention avait provoqué la mort de l’arbre. Les juges ont regardé la proportionnalité : quelques fissures d’allée, pour quelques centaines d’euros, face à un arbre condamné.

Résultat : la réparation de l’allée a presque semblé secondaire à côté des dommages-intérêts dus pour la valeur d’agrément de l’arbre, le coût de l’abattage et le préjudice moral. D’ailleurs, la responsabilité circule dans les deux sens : le propriétaire de l’arbre reste responsable des dégâts causés par ses racines, mais le voisin qui coupe trop brutalement peut être condamné lui aussi.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque juridique Très faible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On reste strictement sur son terrain, on coupe seulement les racines gênantes par étapes, après échange avec le voisin et, si besoin, avis d’un élagueur. Une barrière anti-racines prend ensuite le relais pour protéger durablement allée et clôture. 💡 Le petit plus : faire valider par écrit, même par simple mail, l’accord trouvé avec le voisin avant toute coupe importante. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tronçonner toutes les grosses racines d’un coup, sans diagnostic ni avis professionnel, surtout pour un peuplier, un saule ou un acacia.

La bonne façon de protéger son allée sans tuer l’arbre

Avant même de penser tronçonneuse, il vaut mieux documenter le problème : photos datées, repérage des fissures, observation des poteaux qui penchent. Pour des racines puissantes ou un grand arbre, un élagueur ou un expert a déjà rassuré bien des voisins. La loi impose désormais une tentative de conciliation ou de médiation avant de saisir le tribunal judiciaire : autant utiliser ce temps pour parler solutions plutôt que conflits.

Côté jardin, la bonne stratégie combine coupe mesurée et prévention. On limite les sections aux racines moyennes qui soulèvent vraiment le sol, on évite les racines maîtresses, puis on installe une barrière anti-racines en polyéthylène, enterrée sur environ 60 cm, le long de l’allée. Dans les zones très enracinées, une clôture plus souple qu’un mur en béton, ou légèrement décalée, a souvent évité qu’un droit parfaitement légitime ne tourne au cauchemar judiciaire.